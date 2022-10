pCloud : découvrez les nouveaux tarifs des offres Lifetime

Abonnement annuel, forfait à vie, pCloud propose des offres adaptées aux besoins de chaque utilisateur. Dans les deux cas, des changements de prix ont été apportés depuis le 7 octobre dernier.

Les services proposés par pCloud ont toujours satisfait les utilisateurs. Que ce soit en matière de sécurité, de rapport qualité prix ou au niveau des fonctionnalités. Pour ceux qui cherchent un espace de stockage en ligne à long terme, un abonnement annuel chez pCloud en est la solution idéale. Cela grâce à l’offre Lifetime qui a, elle aussi, subi des changements de prix.

Les offres disponibles chez pCloud

Jusqu’à aujourd’hui, les offres dont dispose le fournisseur de stockage en ligne suisse ne cessent d’augmenter. Généralement sur pCloud, on a le choix entre les plans individuels, les forfaits famille et le plan Business.

Les forfaits individuels de pCloud

Avant les mises à jour sur les prix des offres pCloud, le tarif appliqué pour la formule individuelle variait entre 47,88 et 95,88 euros par an. Il s’agit ici du coût d’un espace de stockage de 500 Go et de 2 To. Par ailleurs, les abonnements mensuels sont toujours disponibles. Mais ils coûtent un peu cher que les forfaits annuels.

Depuis le début du mois d’octobre dernier, pCloud a apporté des changements sur les prix des abonnements. La répartition se fait comme suit : 200 euros pour 500 Go de stockage, 400 euros pour une capacité de 2 To et 1 200 euros si vous optez pour l’offre à vie de 10 To.

Nouveaux prix pour pCloud Famille Lifetime

Avant le changement de prix, l’offre pCloud Famille coûtait 440 euros. À ce prix, les utilisateurs autres bénéficiaient d’un espace de stockage en ligne de 2 To à vie, avec possibilité d’ajouter jusqu’à 5 autres utilisateurs.

Aujourd’hui, le prix de l’offre pCloud Famille est de 600 euros pour 2 To de stockage. Pour une plus grande capacité, l’offre de 10 To est en promotion et coûte 1 500 euros.

Un plan gratuit pour tester pCloud

Pour les personnes qui doutent encore de pCloud, il existe un plan gratuit dans lequel ils peuvent bénéficier d’un stockage de 4 Go. Le service est gratuit et permet de tester le système, ainsi que ses différentes fonctionnalités.

Pcloud Encrypton

Pour les utilisateurs qui souhaitent profiter d’un service de stockage sécurisé, pCloud Encrypton est une solution proposée à un prix raisonnable. Il s’agit ici d’une offre avec laquelle on peut chiffrer les données stockées. Par rapport aux autres offres de stockages en ligne, pCloud utilise un système de sécurité performant pour la protection des données. Par contre, le service est payant. Actuellement, pCloud lance une promotion. Le prix de l’abonnement pour pCloud Encrypton est de 150 euros.

Conclusion

Grâce aux nombreuses offres promotionnelles proposées par pCloud, on peut bénéficier d’un service de stockage d’une capacité de 500 Go à 10 To à vie. Mais un plan gratuit de 4 Go est disponible pour ceux qui cherchent encore un moyen sécurisé de stocker leurs données..