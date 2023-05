Promo pCloud : jusqu’à – 85 % sur le plan Family Lifetime

Vous cherchez une solution de stockage cloud pour toute la famille ? Profitez de l’offre exceptionnelle de pCloud et bénéficiez d’un rapport qualité/prix imbattable. Du 15 au 19 mai, profitez de la promo pCloud et bénéficiez d’une remise incroyable jusqu’à -85 % sur son plan Famille Lifetime 2 To et 10 To. Offre très limitée !

Dites adieu aux tracas de stockage en ligne avec pCloud ! Ce service cloud de renom vous offre une solution de cryptage de niveau militaire pour protéger vos fichiers. Avec une multitude de fonctionnalités pratiques, vous pourrez également accéder et partager vos données en toute sécurité.

En prime, le cloud suisse propose des intégrations avec des applications et des services populaires pour une expérience utilisateur optimale. De plus, il offre une option Famille qui permet de partager un stockage entre 5 utilisateurs. Chacun ayant son propre compte et ses propres identifiants d’accès. Cette option est accessible via un paiement unique pour une utilisation à vie.

Du 15 au 19 mai, profitez de la promo pcloud pour découvrir ses fonctionnalités avec l’une des formules suivantes :

Family Lifetime 2 To à 399 : 75 % Family Lifetime 10 To 1049 : 85 %

Alors, n’hésitez plus et souscrivez dès maintenant pour un stockage en ligne serein et économique.

pCloud : la solution de stockage sécurisée et accessible à tous

Vous êtes fatigué de perdre vos fichiers importants à cause d’un disque dur défectueux ou d’une clé USB perdue ? pCloud vous permet de sauvegarder tous vos documents, photos, vidéos et fichiers texte en toute tranquillité. Reconnu comme l’un des meilleurs fournisseurs cloud, le service suisse offre un espace de stockage illimité qui vous permet de stocker autant de données que vous le souhaitez. Et cela, sans jamais manquer d’espace.

En prime, le cloud suisse propose des intégrations avec des applications et des services populaires pour une expérience utilisateur optimale. De plus, pCloud est accessible depuis n'importe quel terminal connecté à Internet. Il donne également la possibilité de consulter en mode hors-ligne les documents sélectionnés au préalable. Par ailleurs, vos données sont protégées par un cryptage de pointe. Le service garantit ainsi la confidentialité de vos informations les plus sensibles.

Et ce n’est pas tout ! L’entreprise helvétique met à votre disposition la fonctionnalité pCloud Backup. Celle-ci permet de sauvegarder automatiquement vos données sur le cloud, vous assurant ainsi une protection supplémentaire en cas de perte ou de vol de votre appareil.

En outre, il assure l’intégrité de vos fichiers en les stockant sur 3 serveurs répartis dans différents endroits pour éviter toute perte de données en cas de dysfonctionnement. Il vous offre aussi une tranquillité d’esprit supplémentaire en conservant vos fichiers pendant 30 jours dans la corbeille pour éviter toute erreur de manipulation. Enfin, la gestion des fichiers est améliorée grâce à une prévisualisation en ligne. Des lecteurs multimédias sont à votre disposition pour la visualisation des fichiers image.

Pcloud Family : la meilleure solution pour la famille

Si vous êtes à la recherche d’une solution de stockage en ligne partagée et sécurisée pour votre famille, pCloud Family est la solution idéale. Ce service vous offre un espace de stockage cloud sécurisé pour vous et jusqu’à quatre membres de votre famille. Chacun des utilisateurs bénéficie d’un espace privé pour gérer ses fichiers et les partager avec les personnes de son choix en toute sécurité. Par ailleurs, vous pouvez définir la quantité de stockage allouée à chaque utilisateur et accéder à des fonctionnalités avancées.

On cite notamment la sécurisation des canaux avec TLS/SSL, la création de liens de partage personnalisés et le chiffrement AES 256-bits de niveau militaire pour protéger les données sauvegardées. Il est également possible de dupliquer les fichiers jusqu’à cinq fois sur des serveurs distincts pour une protection optimale. En outre, pCloud family permet des sauvegardes sur des plateformes de stockage externes telles que OneDrive ou Google Drive.

Profitez dès maintenant de cette promo pcloud et économisez jusqu’à – 85 % sur votre plan familly Lifetime de 2 To et 10 To. Offre uniquement valable du 15 au 19 mai.