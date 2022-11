Faut-il un antivirus avec Windows 10 ?

Cette question a été depuis toujours le sujet de débat qui divisait les utilisateurs de Windows. Certains se contentent du logiciel de protection fournit par le système d’exploitation. Tandis que d’autres ont recours à un logiciel tiers pour optimiser la sécurité de leur appareil. Alors que faut-il faire exactement ? Faut-il un antivirus ou non avec Windows 10 ?

Les logiciels de protection natifs offrent un certain nombre de fonctionnalités. Mais est-ce suffisant pour assurer la protection de vos données ? C’est la question qui tranche les utilisateurs de Windows. Alors que de nombreux antivirus débarquent sur le marché, comment en choisir un qui est plus fiable et qui coûte moins cher ?

Quel est le rôle d’un antivirus sur Windows 10 ?

Un ordinateur peut facilement devenir la cible d’une attaque informatique. Il pourrait s’agir d’un logiciel malveillant, d’un ransomware, d’un cheval de Troie, ou encore d’une PUA ou d’une application potentiellement indésirable. Et si vous utilisez un PC qui fonctionne sous Windows 10, un antivirus va agir en tant que logiciel de protection offrant une sécurité en temps réel pour votre PC.

De ce fait, son rôle est d’identifier, en premier lieu, les logiciels dangereux pouvant infecter votre ordinateur. Et en second lieu, un antivirus vous permettra de supprimer tous les logiciels ou programmes malveillants pouvant entraîner un dysfonctionnement de votre système d’exploitation.

Antivirus sur Windows 10 : nécessité ou obligation ?

Bien qu’il soit moins dangereux de se passer d’un antivirus, il est toujours prudent d’en installer un sur votre Windows 10. Les derniers systèmes d’exploitation tels que Windows 10 et Windows 11 sont livrés avec une solution de protection native. Mais cela n’empêche qu’il y a toujours une faille pouvant servir de canal aux logiciels malveillants.

Cependant, toutes personnes ayant conscience de l’importance de leurs données se tournent logiquement vers une protection supplémentaire. Il s’agit donc d’une nécessité, plutôt qu’une obligation. Néanmoins, l’installation d’un antivirus payant ou gratuit est toujours la meilleure alternative d’apporter une protection intégrale à l’ensemble de vos données et de votre infrastructure réseau.

Quel est le meilleur antivirus pour Windows 10 ?

Sur Windows 10, mis à part Windows Defender qui est le logiciel de protection natif, vous pouvez installer un autre antivirus. Vous avez le choix entre les antivirus payants et les antivirus gratuits. Dans tous les cas, le but est d’assurer la protection de son PC.

Pour rappel, les ordinateurs connectés à internet constituent la majorité des cibles des piratages informatiques. Il est de ce fait nécessaire d’installer un antivirus pouvant offrir une protection contre ce type d’attaque. Si vous cherchez un antivirus pour votre OS, vous pouvez toujours consulter notre article sur les meilleurs antivirus pour PC. Sinon, nous vous recommandons l’installation d’un antivirus comme Bitdefender qui propose actuellement des offres promotionnelles à moins de 80 %.

Conclusion

En résumé, on peut dire qu’il faut toujours installer un antivirus comme Bitdefender sur Windows 10. La raison est simple : il offre une multitude de fonctionnalités, est facile à utiliser, est efficace contre les menaces et coûte moins cher.