Faut-il un antivirus sur Mac ?

Bien que les Mac soient dotés d’une protection Apple intégrée, cette question a toujours divisé l’avis des utilisateurs : Mac a-t-il besoin d’un antivirus ? Mais avec l’apparition des nouvelles menaces, il s’avère judicieux d’opter pour une couverture supplémentaire pour les appareils macOS.

Les MacBook font rarement l’objet d’une attaque informatique. Si l’on se fie à leur historique, les Mac offraient toujours une sécurité optimale. Mais aujourd’hui, il semble nécessaire d’installer un antivirus sur votre Mac. Cela afin de renforcer la sécurité de votre appareil et de vos données.

Antivirus sur Mac : nécessité ou obligation ?

Depuis toujours, nous avons tous cru au mythe, comme quoi, on n’avait pas besoin d’installer un antivirus sur les Mac. Peut-être, serait-ce dû à leur qualité de fabrication, au prix élevé des appareils Mac ou encore en raison de la spécificité de leur système d’exploitation macOS. Bref, on croyait tous à l’invulnérabilité des Mac contre les virus et les attaques informatiques.

Mais aujourd’hui, les choses ont changé. Bien que les MacBook soient très rarement visés par les attaques informatiques, l’OS du Macintosh et du MacBook commence sérieusement à devenir vulnérable. En 2012, plus de 600 000 MacBook ont été victimes d’un virus appelé : Flash-back.

Il est donc indéniable que les Mac ont besoin d’un antivirus, malgré leur réputation en matière de fiabilité et de sécurité.

Y a-t-il des virus spécifiques aux appareils Mac ?

On parle plutôt de « malwares » ou de logiciel malveillant. Pour le cas de Mac, il existe bel et bien des cas indiquant que les ordinateurs Apple sont exposés aux menaces.

Voici quelques exemples de malwares pouvant infecter un ordinateur Mac : l’hameçonnage, le cheval de Troie, les ransomwares, les PUP (programmes potentiellement indésirables), les adwares ou logiciels de publicités et les autres logiciels espions. Il se pourrait également que l’attaque survienne lors d’une connexion via le port Thunderbolt.

Dans tous les cas, il faut toujours un antivirus gratuit ou payant sur Mac, même si vous avez le modèle le plus récent comme le MacBook Air M2. Alors, quel antivirus installer sur Mac ?

Bitdefender : une réduction de -80 % pour les antivirus Mac

Si vous utilisez un MacBook, sachez que Bitdefender est un antivirus de confiance pour protéger votre Mac, selon les utilisateurs. Il a la capacité de bloquer les logiciels malveillants en offrant une sécurité optimale à votre appareil.

Il propose également un système permettant aux utilisateurs de dissimuler leur adresse IP. Le VPN inclus dans l’offre de -80 % est idéal pour une navigation de manière anonyme. D’ailleurs, l’antivirus Bitdefender n’impacte pas la performance ni la vitesse de votre Mac.

L’avantage avec Bitdefender, c’est qu’il inclut un VPN gratuit, des outils de suppression des adwares ainsi qu’un système anti-ransomwares. Autrement dit, il s’agit d’une protection intégrale pour les appareils macOS contre toutes sortes de menaces. Qu’il s’agisse des nouveaux types d’attaques ou des anciennes menaces.

Conclusion

En bref, il est important de bien choisir pour Mac, qu’il soit payant ou gratuit. Pour les antivirus payants, les meilleurs sont ceux qui offrent plusieurs fonctionnalités et dont l’efficacité n’affecte pas la performance des appareils sur lesquels il est installé.