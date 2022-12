Comment installer un antivirus sur un téléphone portable ?

Est-ce indispensable d’installer un antivirus sur un téléphone portable ? Est-ce que les smartphones sont à l’abri des attaques et des piratages informatiques ? Comment s’y prendre ?

À l’ère du numérique, les téléphones portables constituent un outil incontournable, que ce soit pour un usage personnel que professionnel. On peut y stocker des données sensibles, tout comme on peut y recourir pour naviguer sur le web. Si les ordinateurs de Windows bénéficient d’une protection intégrée, ce n’est pas le cas pour les smartphones. Votre téléphone portable est donc malheureusement exposé aux virus, d’où la nécessité d’y installer un antivirus.

Les sources possibles pour installer un antivirus sur un téléphone portable

Avant tout, il convient de rappeler qu’il y a des antivirus payants et des antivirus gratuits. Pour ce qui en est de l’installation, i n’y a rien de plus compliqué. Installer un antivirus sur un téléphone portable est assez simple.

La première chose à faire est alors de vous rendre dans la boutique numérique de votre mobile. Pour ceux qui utilisent un téléphone portable Android, il suffit d’aller sur Play Store et rechercher un programme antivirus gratuit. Si votre appareil fonctionne sur iOS, il faut se rendre sur App Store.

Pour trouver le meilleur antivirus du moment, vous pouvez consulter la liste de ceux qui sont les mieux notés par les utilisateurs. Sinon, vous pouvez également choisir entre les antivirus pour téléphone portable les plus populaires, dont Bitdefender.

Guide pour installer un antivirus sur un téléphone portable

Voici maintenant quelques méthodes faciles pour installer un antivirus sur un smartphone. Pour rappel, ces astuces peuvent varier en fonction du système d’exploitation sous lequel fonctionne votre portable.

Installer un antivirus depuis un câble USB

Chaque fournisseur d’antivirus possède son propre site web. Vous pouvez alors télécharger le package d’installation directement depuis le site. Veillez à bien sélectionner le fichier qui correspond à votre système d’exploitation. Une fois le package téléchargé, branchez votre téléphone portable avec un câble USB et transférez le fichier vers votre smartphone. Pour lancer l’installation, il suffit de cliquer sur le package et suivre les instructions.

Installer un antivirus directement depuis le store

Comme il a été mentionné précédemment, il est possible d’installer directement votre antivirus depuis le store d’applications. C’est d’ailleurs la méthode la plus sûre et que nous recommandons. Pour ce faire, vous devez tout simplement cliquer sur le nom de l’antivirus et l’installation se fait automatiquement. C’est valable pour Bitdefender comme pour les autres antivirus gratuits pour téléphone portable.

Si vous doutez de l’efficacité de l’antivirus que vous avez choisi, vous pouvez toujours bénéficier d’une période d’essai de 30 jours. Du moins, c’est le cas pour Bitdefender.

Nous avons précédemment cité quelques antivirus que vous pouvez installer sur votre téléphone portable. Mais un d’entre eux semble sortir du lot en raison des nombreuses fonctionnalités qu’il offre. Il s’agit de Bitdefender, un antivirus proposant le juste rapport qualité-prix et une interface facile à prendre en main.