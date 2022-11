Comment désactiver son antivirus ?

Désactiver votre antivirus est, dans certains cas, nécessaire pour que vous puissiez vérifier les éventuels conflits avec d’autres logiciels anti-menace.

En réalité, il ne s’agit pas de le désinstaller, mais plutôt de le suspendre pour une durée déterminée. Alors comment faire ? La procédure à suivre est assez simple. Voici quelques astuces pour pouvoir désactiver provisoirement votre antivirus.

Désactiver l’antivirus natif de Windows 10

Si vous utilisez Windows 10, sachez qu’il est fourni avec un logiciel anti-espion natif. L’antivirus natif n’est autre que Windows Defender.

Certains utilisateurs se contentent en effet des logiciels antivirus fournis avec leur système d’exploitation. Par contre, il s’avère nécessaire de recourir à un antivirus gratuit supplémentaire pour renforcer la sécurité de votre PC. Mais Windows Defender pourrait bloquer le fichier source du logiciel secondaire en raison de sécurité. Dans ce cas, il faudra envisager de le désactiver. Voici comment faire.

En premier lieu, cliquez sur le menu Démarrer depuis votre bureau. Vous devez par la suite effectuer une recherche en tapant « Windows Defender ». Dans la liste des résultats, vous devrez avoir un menu intitulé « Centre de sécurité Windows Defender ». Cliquez dessus pour accéder aux paramètres de protection contre les virus. Vous n’avez qu’à décocher la case « Protection en temps réel » pour désactiver votre antivirus.

Par la suite, votre PC ne sera pas protégé contre les menaces. Et cela pour une durée illimitée. À moins que vous ne le réactiviez.

Comment désactiver l’antivirus de votre PC ?

Ici, nous avons choisi l’un des meilleurs antivirus du marché : Bitdefender. Cet antivirus, bien qu’il soit payant, est très prisé par ses utilisateurs en raison de sa légèreté et de sa facilité d’utilisation. Alors, pourquoi le désactiver s’il est si fiable que ça ? Comme il a été mentionné précédemment, deux logiciels fonctionnant sur un même appareil pourraient entrer en conflit. Et cela pourrait impacter le fonctionnement de votre machine.

Désactiver BitDefender est aussi simple que cela en a l’air. Ouvrez votre antivirus en double-cliquant sur l’icône situé sur votre bureau. Pour accéder aux paramètres, vous n’avez qu’à cliquer sur le petit engrenage situé en haut et à droite de la fenêtre qui s’affiche. Dans le menu qui s’ouvre, appuyez sur « Protection » et désactiver le bouclier via son commutateur. Il doit désormais être sur « Off ».

Bitdefender est un antivirus fiable. Il n’est donc pas vraiment conseillé de le désactiver en raison des nombreuses fonctionnalités qu’il offre, de son ergonomie et de sa fiabilité.

Conclusion

Avant de désactiver votre antivirus, assurez-vous de pouvoir le réactiver. Sa désactivation, si elle est permanente, rendra votre appareil vulnérable aux éventuelles menaces. Et même si vous n’utilisez qu’un antivirus gratuit, il est toujours nécessaire de vérifier son état. C’est-à-dire qu’il faut toujours veiller à ce qu’il soit mis à jour et qu’il puisse protéger votre appareil.