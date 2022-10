Comment installer un antivirus ?

Un programme antivirus a pour attribution de détecter et d’empêcher toutes sortes d’attaques sur un appareil informatique. Chaque ordinateur doit être en mesure de se protéger contre les menaces extérieures, d’où l’importance de recourir à un logiciel antivirus. Mais comment l’installer ?

Dernièrement, même les ordinateurs les plus puissants contre les logiciels espions ont été victimes d’une attaque extérieure. C’est le cas des MacBook qui ont été récemment atteints d’une attaque dénommée « flash-back ». L’intrusion de virus peut endommager les données des utilisateurs. De même pour les fichiers sur lesquels se base le système d’exploitation du PC. Explications !

Installer un antivirus est-il indispensable ?

Quand on parle d’installer un antivirus sur un PC, il s’agit, pour certains, d’une nécessité et non d’une obligation. Certains appareils font rarement l’objet d’attaques informatiques. Les distributions Linux, par exemple, sont d’une efficacité inégalée contre les virus. Par contre, les systèmes d’exploitation tels que Windows et macOS peuvent bel et bien subir des attaques.

Selon les utilisateurs, on recense chaque jour pus de 350 000 nouvelles menaces. Parmi elles, il y a les nouveaux logiciels malveillants et les PUA ou applications potentiellement indésirables. Et depuis 2020, la majorité des attaques proviennent des PUA, et cela, à un taux de 90 %.

Cela dit, certains OS sont plus vulnérables aux logiciels malveillants. Windows en particulier figure en première place avec pas mois de 87 % ordinateurs ayant été victimes des ransomwares en 2021. Pour le cas de macOS, il tient la deuxième place avec 7 % de machines ciblées par les rançongiciels.

Une solution adaptée à cette menace grandissante

Face à l’évolution des logiciels malveillants et à l’apparition de nouvelles menaces, il est plus judicieux d’installer un antivirus sur son PC. Mais comment faire ?

La question est tranchante et à chacun ses préférences. Les utilisateurs ont le choix entre les antivirus gratuits et les offres payantes. Dans tous les cas, l’objectif est d’apporter une couverture complémentaire à l’ensemble de son ordinateur.

Comment installer un antivirus sur son PC ?

En premier lieu, vous devez choisir l’antivirus qui convient le mieux à vos besoins. Il y a plusieurs options, dont Bitdefender qui est l’un des meilleurs logiciels sur le marché.

Il suffit donc de télécharger le fichier d’installation, souvent en format archive, que vous allez extraire et installer sur votre PC. La deuxième étape consiste à effectuer une mise à jour pour définir le programme à la dernière version.

Le meilleur antivirus à installer sur son PC

Le choix va dépendre en grande partie des exigences des utilisateurs. Vous pouvez en effet installer un antivirus gratuit ou opter pour une version payante. Dans tous les cas, Bitdefender Antivirus semble être le meilleur choix à faire pour ses nombreuses fonctionnalité. Il propose entre autres une protection intégrale à votre PC.

En bref, installer un antivirus vous offre une myriade de fonctionnalités vous permettant d’optimiser la sécurité de vos données et de votre système d’exploitation.