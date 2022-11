L’offre pCloud à vie chute pour le Cyber Monday uniquement !

À l’occasion du Cyber Monday 2022, pCloud propose une offre spéciale accompagnée d’une remise de 77 %. Cette promotion s’applique à sa formule 2 To à vie (Lifetime) incluant pCloud Crypto.

Désormais, le coût de cette formule Lifetime premium tombe à 399 euros seulement, au lieu de 1715 euros. Il s’agit de la plus grande réduction jamais accordée par pCloud.

Il faut noter que l’offre Cyber Monday est valable uniquement le 28 novembre 2022. De fait, les tarifs vont augmenter alors ne tardez pas à en profiter le plus tôt possible.

Pourquoi sauvegarder les données sur le cloud ?

Quiconque a déjà connu une panne de disque dur sait à quel point cela peut être désastreux, surtout pour les travailleurs à domicile. Non seulement le disque dur doit être remplacé, mais les données peuvent être définitivement perdues. Même si certaines d’entre elles peuvent être récupérées, il faut faire appel à un service de restauration très coûteux.

C’est là que le stockage cloud entre en jeu. Conserver les données dans le cloud constitue le meilleur moyen de garantir qu’elles restent sécurisées et facilement accessibles. En effet, avec un service de stockage cloud, plus besoin d’ordinateur portable, de clé USB ou de disque dur externe. Les données sont disponibles à tout moment dès que l’utilisateur se connecte à son compte cloud.

À cet effet, pCloud constitue une solution intéressante pour ceux qui recherchent un espace fiable pour stocker leurs dossiers privés ou personnels comme les photos et vidéos.

pCloud casse les prix pour le Cyber Monday 2022

pCloud fait partie des meilleures stockages cloud et a convaincu plusieurs milliers d’utilisateurs à travers le monde. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il rassemble en un seul espace les meilleures caractéristiques d’un système de stockage si pour ne pas citer que sa compatibilité avec tous les ordinateurs et les appareils mobiles, et une sécurité irréprochable. En effet, outre l’utilisation du chiffrement AES 256 bits, cette entreprise a mis en place pCloud Encryption.

Il s’agit d’une couche de sécurité supplémentaire. Elle permet de crypter le contenu des fichiers avant leur envoi au serveur. L’utilisateur se contente donc de placer ses documents sensibles dans un classeur crypté. Ces fichiers ne peuvent être déverrouillés que par le détenteur de la clé de cryptage, le Crypto Pass.

Pour tirer parti de ces prestations, il suffit de profiter de l’offre Cyber Monday 2022 de pCloud qui est proposée à 399 euros. Celle-ci comprend l’abonnement Lifetime ainsi que pCloud Crypto. Cette formule permet d’accueillir 5 utilisateurs au total. Il suffit de distribuer la capacité des espaces de stockage aux membres de la famille pour que chacun puisse avoir son espace privé.

Veuillez noter que cette promotion n’est valable que pour une très courte durée. Elle débute et prend fin le lundi 28 novembre 2022, donc ne perdez pas de temps. Passé ce délai, il faudra compter 1715 euros pour profiter de la même formule.

Il faut aussi souligner que cette promo comporte une garantie de remboursement valable durant 10 jours à compter de la souscription. Cela permet de faire un test sur l’offre pCloud.