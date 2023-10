Publicités intrusives, escroqueries à l’investissement : méfiez-vous de ces dangereuses applis Android

La société de cybersécurité Doctor Web analyse régulièrement les cybermenaces et publie régulièrement des rapports pour en avertir qui de droit. Dans le dernier rapport mensuel, les chercheurs de la société ont observé de dangereuses applis Android malveillantes sur Google Play, des applications qui ont déjà été téléchargées plus de 2 millions de fois.

Android : ces dangereuses applis diffusent des publicités intrusives et redirigent vers des sites d’escroquerie

Dans son dernier rapport portant sur les cybermenaces mobiles, la société de cybersécurité russe Doctor Web met en garde les utilisateurs d’Android. Les chercheurs ont identifié de nombreuses applications malveillantes qui ont la capacité de dissimuler leur présence sur les appareils victimes.

Les applications analysées cachent différents malwares, notamment FakeApp, Joker et HiddenAds. Une fois téléchargées et lancées, ces dangereuses appli Android s’exécutent en arrière-plan et de façon furtive. Elles dissimulent leur présence en utilisant une icône de Google Chrome ou une icône transparente.

Selon le rapport, certaines de ces applications diffusent des publicités intrusives en abusant du navigateur, une activité lucrative pour les acteurs de la menace. D’autres redirigent les victimes vers des sites d’escroquerie à l’investissement. D’autres encore applications chargent des plateformes de casino en ligne douteuses ou abonnent les utilisateurs à des services premium.

Supprimez vite ces applications si vous les avez téléchargées

Doctor Web a listé l’ensemble des applications malveillantes analysées dans son rapport. Selon les chercheurs, ces dangereuses applis Android ont déjà été téléchargées plus de 2 millions de fois. Google Play les aurait déjà supprimé de la plateforme. Néanmoins, si vous en avez téléchargé une (ou plusieurs), pensez à les supprimer rapidement. Analysez ensuite votre appareil avec Google Play Protect ou un antivirus.

Le jeu Eternal Maze et l’appli Love Emoji Messenger ont de loin été le plus téléchargés. L’appli compte au moins 50 000 téléchargements. Les jeux suivants, eux, ont été téléchargés près de 10 000 fois chacun. Il s’agit de Jungle Jewels, Stellar Secrets, Fire Fruits, Cowboy’s Frontier et Enchanted Elixir. L’application Beauty Wallpaper HD pour sa part, comptabilise près de 1 000 téléchargements.

Google a déjà évoqué la mise en place d’un système de protection sur Play Store pour éviter la prolifération de ce type d’applications malveillantes. Il semblerait toutefois que le système ne soit pas encore tout à fait au point. De votre côté, minimisez les risques en vérifiant systématiquement les avis des utilisateurs avant de télécharger une application. Prenez également soin de vérifier l’éditeur.

