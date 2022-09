Cyberattaque : la mauvaise cyber hygiène en cause

Le nombre de cyberattaques ne cesse de grimper en flèche à cause d’une mauvaise cyber hygiène selon les experts. Et ce, malgré toutes les solutions de défenses de plus en plus sophistiquées proposées aux organisations et aux particuliers.

Comprendre la cyber hygiène

La cyber hygiène correspond aux pratiques et aux mesures que les organisations et les individus exécutent régulièrement pour maintenir la santé et la sécurité des utilisateurs, des appareils et des réseaux.

Ces pratiques visent principalement à sécuriser les données sensibles et de les protéger contre le vol ou les attaques. La responsabilité de la cyber hygiène n’incombe pas uniquement aux responsables de la sécurité informatique, aux analystes et aux techniciens.

Il s’agit plutôt d’une responsabilité partagée que tous les services et utilisateurs doivent prioriser. Presque tous les employés peuvent aider à maintenir une cyber hygiène adéquate. Et ce, en suivant entre autres les meilleures pratiques en matière de sécurité des emails, en évitant le Wi-Fi public et en créant des mots de passe forts et uniques.

Près de 90% des entreprises vulnérables au piratage

Les experts insistent également sur l’importance de maintenir une bonne cyber hygiène. Le fait d’exécuter régulièrement les bonnes pratiques de cybersécurité en amont vient contrecarrer les tentatives de piratage.

Les études ont démontré que près de 90% des attaques ont lieu en raison d’une mauvaise hygiène informatique. Pour y remédier, le RSSI (responsable de la sécurité des systèmes d’information) doit ratisser large.

De base, le RSSI s’occupait de proposer une stratégie de sécurité qu’il exécute afin de résoudre un problème de violation de données. Les solutions proposées doivent garantir la sécurité et l’intégrité des données.

Au-delà, le RSSI doit également connaître les enjeux des métiers de l’entreprise. En effet, les risques peuvent être liés aux activités mêmes de l’entreprise. Avec une analyse poussée, il doit être en mesure d’appréhender le niveau de risque et de proposer une politique de sécurité adéquate.

Pour optimiser votre cyber hygiène, installez un des meilleurs logiciels de protection choisi parmi notre top des meilleurs antivirus.