Sysdig propose un Benchmark de sécurité innovant pour optimiser la rapidité de réponse face aux incidents

Sysdig secoue le monde de l’entreprise avec son Benchmark de sécurité 5/5/5 innovant, un nouvel outil de référence compact et précis pour la détection et l’intervention en situation de crise à l’ère du cloud.

Sysdig et le Défi de la Sécurité : Benchmark 5/5/5

Le concept du Benchmark 5/5/5 pour la Détection et la Réponse dans le Cloud est basé sur l’idée qu’il est vital de détecter (en 5 secondes), d’évaluer (en 5 minutes) et de lancer une réponse stratégique (en 5 minutes) face aux assauts perpétrés à la vitesse propre au cloud.

San Francisco, Californie – 30 octobre 2023 – Sysdig, pionnier en matière de sécurité cloud dynamisée par l’analyse en temps réel des opérations, dévoile son Benchmark innovant 5/5/5 pour la Détection et la Réponse dans le Cloud. Cet outil oriente les entreprises pour qu’elles détectent et repoussent les intrusions avant que les assaillants aient eu l’occasion de réaliser leurs plans néfastes.

Les Trois Piliers du Benchmark 5/5/5

Le Benchmark de sécurité Sysdig 5/5/5 expose le rythme crucial auquel les entreprises doivent détecter, évaluer et préparer une riposte face aux assauts dans le cloud :

– Détection des menaces en moins de cinq secondes : il est nécessaire pour les entreprises de recueillir les signaux de détection en temps réel transmis par leurs systèmes de sécurité cloud pour garantir une vue d’ensemble des actifs éphémères.

– Corrélation et évaluation en cinq minutes : les équipes doivent être capables de rassembler le contexte exhaustif de tous les signaux corrélés dans les cinq minutes qui suivent la réception de la première alerte pertinente.

– Déclenchement d’une réponse dans les cinq minutes : les organisations doivent être en mesure de lancer une riposte stratégique dans les cinq minutes suivant la confirmation qu’un assaut est en cours.

L’Urgence de Réagir Rapidement dans le Cloud

En comparaison, les attaques classiques prennent un temps moyen de 16 jours, et les référentiels obsolètes contraignent les équipes de sécurité à réagir à une intrusion en 60 minutes. Cette pratique est inadaptée face à des attaquants qui exploitent l’automatisation et l’ampleur du cloud, et qui mettent en œuvre de nouvelles techniques d’assaut accéléré. Selon le Rapport Mondial de Sysdig 2023 sur les Menaces du Cloud, une fois une cible vulnérable identifiée, les assaillants peuvent réussir à infliger des dégâts en moins de 10 minutes.

« Les utilisateurs sont toujours en quête de repères en matière de sécurité, en particulier alors que le secteur s’oriente vers de nouveaux modèles d’exploitation. Nous bénéficions d’un riche ensemble de meilleures pratiques, mais avant maintenant, il n’existait aucun moyen réel de quantifier la flexibilité de la sécurité du cloud », affirme Anna Belak, directrice de la Stratégie de Cyberdéfense chez Sysdig. « Notre Benchmark de sécurité 5/5/5, conçu en collaboration avec nos clients, des experts du secteur et notre Équipe de Recherche sur les Menaces, pose un nouveau standard de sécurité opérationnelle dans le cloud. »

Les Normes Traditionnelles Dépassées par le Cloud

« Alors que les entreprises migrent vers le cloud, les normes de sécurité traditionnelles deviennent obsolètes et trop lentes. Dans le cloud, l’innovation et les attaques ont lieu plus rapidement – les entreprises ont besoin de nouveaux outils, de nouveaux processus et de nouvelles normes spécifiquement adaptées à venir à bout des environnements natifs du cloud », déclare Phil Bues, directeur de recherche pour IDC Cloud Security.

Le référentiel 5/5/5 Benchmark for Cloud Detection and Response de Sysdig est accessible ici.

À propos de Sysdig

Chaque seconde compte lorsqu’on évolue dans le cloud. Les attaques se propagent à une vitesse vertigineuse et il incombe aux équipes de sécurité de protéger l’entreprise sans entraver son fonctionnement. Sysdig avorte les attaques en temps réel, en identifiant instantanément les évolutions du risque grâce à l’outil d’informations d’opération et son logiciel open source Falco. Sysdig met en parallèle les signaux des charges de travail, des identités et des services du cloud pour détecter les préparatifs des attaques et hiérarchiser les risques réels. De la prévention à la défense, Sysdig aide les entreprises à se concentrer sur ce qui compte le plus pour elles: l’innovation. Sysdig. Sécuriser chaque seconde.