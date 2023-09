Microsoft Teams : faites extrêmement attention à cette attaque de phishing

Une société de cybersécurité suédoise a identifié une nouvelle campagne de phishing. Avec cette attaque, les cybercriminels exploitent Microsoft Teams pour diffuser le malware DarkGate Loader.

L’équipe de Truesec, une société de cybersécurité suédoise, a observé une nouvelle campagne de phishing au cours de la dernière semaine du mois d’août. L’enquête a permis d’identifier une attaque exploitant Microsoft Teams pour délivrer un malware identifié comme DarkGate Loader.

« Le 29 août dernier, des messages de discussion Microsoft Teams ont été envoyés à partir de deux comptes Office 365 externes compromis avant la campagne. Le contenu du message incitait les destinataires à télécharger et à ouvrir un fichier malveillant hébergé à distance », expliquent les chercheurs.

Did an investigation regarding DarkGate delivered by Teams together with my fantastic colleague Jakob Nordenlund at @Truesec.

A lot of good IoC for all defenders!https://t.co/lyJtDYZFnh