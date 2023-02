NordVPN : une promo extraordinaire et des cadeaux pour son 11e anniversaire !

NordVPN fête son 11e anniversaire en proposant une promo exclusive, à partir du 8 février 2023 jusqu’au 8 mars. Outre une remise allant jusqu’à 63% sur ses 3 abonnements de deux ans (NordVPN, NordPass et Nordlocker), il est également possible de gagner un cadeau-surprise à cette même occasion.

Les VPN constituent des outils essentiels pour contourner le géo-blocage et garantir la confidentialité en ligne. Grâce à la promo de NordVPN, vous pouvez désormais vous en équiper à un prix défiant toute concurrence. En effet, pour son 11e anniversaire, ce fournisseur applique une réduction de :

-63% sur NordVPN 2 ans

-50% sur Nordpass

-50% de réduction sur Nordpass & Nordlocker.

À souligner que chaque souscription permet de gagner deux cadeaux au hasard.

Pourquoi utiliser un VPN ?

En un mot, un VPN permet de protéger vos secrets, en particulier vos informations personnelles. Cette solution crypte toutes les informations envoyées et reçues par votre ordinateur afin qu’elles ne puissent pas être interceptées et décodées, comme un « tunnel numérique » sécurisé entre vous et vos destinations en ligne. Elle fait également transiter vos informations par différents serveurs afin qu’il soit impossible de remonter jusqu’à vous. C’est ainsi que vous pouvez contourner les restrictions géographiques. Découvrez les 4 raisons d’utiliser un VPN.

Pour vous protéger contre l’usurpation d’identité en ligne lorsque vous utilisez une connexion Internet Wi-Fi publique.

en ligne lorsque vous utilisez une connexion Internet Wi-Fi publique. Pour préserver votre vie privée en empêchant les autres d’avoir accès à vos activités en ligne, votre localisation ou votre identité.

en empêchant les autres d’avoir accès à vos activités en ligne, votre localisation ou votre identité. Pour accéder à des contenus qui ne sont disponibles que dans d’autres pays en raison d’un géo-blocage.

qui ne sont disponibles que dans d’autres pays en raison d’un géo-blocage. Pour déjouer le bridage de la bande passante. À noter que le FAI peut ralentir votre connexion lorsqu’il détecte et dépriorise certains types de trafic Internet, tels que les torrents ou le streaming vidéo.

NordVPN : l’incontournable VPN pour la cybersécurité

NordVPN ajoute une couche de sécurité supplémentaire lors de la navigation sur Internet, comme affirme notre Test. Ce VPN vous permet de passer à travers un autre serveur votre liaison et surtout de rendre anonyme l’adresse IP. En s’équipant, les risques de se faire pirater sont considérablement réduits.

En outre, un seul compte NordVPN permet de gérer jusqu’à 6 appareils à la fois. De plus, ce service offre la possibilité de se connecter à des plateformes de streaming ou à toute autre chaîne peu importe le pays où vous vous trouvez.

Pour son 11e anniversaire, NordVPN affiche une promo exceptionnelle

De fait, la formule NordVPN 2 ans est proposée à 3,49€/mois .

. Quant au forfait NordVPN + NordPass 2 ans, ce dernier coûte 4,49€/mois .

. Et pour finir, le plan NordVPN + NordPass + Nordlocker est à 5,99€/mois.

Pour couronner le tout, un cadeau est également offert. Au hasard, les inscrits peuvent obtenir 1 an ou 3 mois d’abonnement gratuit.

Vous hésitez à profiter de cette promo pour adopter NordVPN, le VPN le plus célèbre d’Internet ? Dans ce cas, vous pouvez tester son service VPN gratuit sous 30 jours.