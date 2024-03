Comment avoir une adresse IP américaine ? Guide complet

Vous souhaitez accéder à du contenu géo-restreint aux États-Unis ? Un VPN reste la meilleure option. En effet, ce service vous permet aisément de changer votre adresse IP. Ainsi, vous pourrez naviguer avec une IP américaine. Mais comment choisir le bon fournisseur VPN ? Quelles sont les étapes à suivre ? Découvrez notre guide complet pour y parvenir simplement et en toute sécurité

Vous voyagez ou déménagez à l'étranger ? Pas de panique, votre vie numérique américaine n'a pas à s'arrêter pour autant ! Grâce à un VPN, vous pourrez continuer à profiter de vos services en ligne préférés comme si vous étiez aux États-Unis.

Des applications bancaires aux réseaux sociaux, plus besoin de faire une croix sur Instagram, WhatsApp, YouTube et compagnie. En quelques clics, ce VPN remplacera votre adresse IP locale par une adresse 100 % US. Le tour est joué, vous voilà apparemment chez vous !

Mais ce n'est pas tout ! Ce VPN sécurisera également votre connexion via un cryptage ultra-efficace. Fini les risques d'être espionné ou piraté lors de vos navigations. Votre vie privée en ligne sera définitivement protégée, où que vous soyez. Curieux d'en savoir plus sur ce précieux sésame ? Suivez le guide !

Qu'est-ce qu'une adresse IP ?

Une adresse IP, qu'est-ce que c'est au juste ? En quelques mots, c'est une suite de chiffres qui identifie de façon unique votre appareil et votre connexion internet. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, chacun de vos dispositifs (ordinateur, smartphone, tablette…) possède sa propre adresse IP.

Cette identité numérique est essentielle au bon fonctionnement du réseau et des différents appareils entre eux. Mais attention, elle peut aussi vous jouer des tours ! En effet, votre adresse IP contient des informations personnelles comme votre localisation géographique précise. Des données que vous n'avez sûrement pas envie d'exposer à la face du monde lors de vos navigations en ligne.

C'est là que le bât blesse ! À cause de cette adresse IP qui vous trahit, vous pouvez vous retrouver confronté à de nombreuses restrictions d'accès sur le web. De plus en plus de contenus et services sont bridés selon votre position géographique. Un véritable frein à votre liberté sur internet !

Heureusement, il existe une solution parfaite pour garder vos données personnelles confidentielles tout en déjouant ces géo-blocages. En optant pour un VPN performant, vous pourrez remplacer votre vraie adresse IP par une autre de votre choix, disons… américaine par exemple ! Passez outre les interdictions, naviguez en toute sécurité, le choix vous appartient.

Adresse IP américaine : qu'est-ce que c'est ?

Alors, qu'est-ce qu'une adresse IP américaine ? Il s'agit tout simplement d'une adresse IP associée à un serveur basé aux États-Unis. Elle vous permettra d'apparaître comme si vous vous connéctiez depuis l'Oncle Sam. Pratique, n'est-ce pas ?

Le souci, c'est que votre vraie adresse IP révèle bien plus d'informations que vous ne le pensez. Votre position géographique précise, votre fournisseur d'accès internet et même une partie de vos données personnelles sont exposés à la face du monde ! Un véritable cauchemar pour votre vie privée et votre anonymat en ligne…

Pourquoi opter pour une adresse IP américaine ?

Que vous soyez un nomade numérique en quête de liberté ou une entreprise cherchant à étendre son rayonnement, disposer d'une adresse IP américaine peut s'avérer un atout précieux. Cette simple combinaison de chiffres et de points peut vous ouvrir de nouvelles portes dans le vaste monde en ligne.

Contourner les géo-restrictions

Internet, ce grand espace de liberté ? Pas toujours ! De nombreux sites web et services imposent des restrictions d'accès selon votre localisation géographique. Un véritable frein à la libre navigation ! Avec une IP US, plus aucun contenu ne vous sera bloqué. Dites adieu aux interdictions injustifiées !

Débloquer les plateformes de streaming

Netflix, Hulu, Disney+… Les meilleures plateformes de SVOD sont souvent réservées au public américain. Même constat pour de nombreuses chaînes TV d'outre-Atlantique. En optant pour une IP basée aux États-Unis, vous déverrouillerez un accès illimité à tous ces trésors du streaming.

Échapper à la surveillance étatique

Surfer depuis une adresse IP américaine vous offre un anonymat garanti. Exit la traque de votre gouvernement local ! Que ce soit la Hadopi en France ou d'autres organismes, plus personne ne pourra surveiller vos moindres faits et gestes en ligne. Une liberté totale, quoi de mieux ?

Vous l'aurez compris, passer par une adresse IP US, c'est la clé pour naviguer sans entraves. Plus de blocages géographiques, plus de censure, juste un internet ouvert comme il se doit.

En faisant appel à un VPN, vous pourrez changer d'adresse IP à votre guise. Direction les États-Unis ou n'importe quel autre pays, le choix vous appartient ! Cette nouvelle adresse américaine masquera totalement vos informations sensibles aux yeux des applications et sites web indiscrets. Vous reprendrez ainsi le contrôle sur ce que le monde virtuel sait de vous.

Toutefois, pour profiter pleinement de cette nouvelle IP américaine, il vous faudra choisir le bon VPN. De nombreux fournisseurs proposent ce service, mais certains sont bien meilleurs que d'autres. Les critères essentiels ? Un large choix de serveurs US de qualité, des performances de navigation optimales et surtout, un excellent niveau de sécurité.

Pour devenir un vrai citoyen du web américain, faites confiance aux géants du VPN ! Choisissez des monstres sacrés comme NordVPN, Surfshark ou encore l'incontournable ExpressVPN. Avec ces bêtes de course, finis les comptes-gouttes de serveurs US bas de gamme. Ils vous ouvrent grand les portes de milliers de connexions américaines flambant neuves et ultra-véloces ! Par ailleurs, ces mastodontes se distinguent aussi par un chiffrement militaire, une politique stricte de non-conservation des données, le contournement efficace des géo-blocages. En bref, tout ce qu'il faut pour une expérience VPN américaine idéale !

Une fois votre abonnement activé, il ne vous restera plus qu'à vous connecter à un serveur US depuis l'application du fournisseur, et le tour sera joué ! D'un simple clic, votre nouvelle adresse IP américaine sera activée. Libre à vous dès lors d'enchaîner les séances de streaming, d'éviter les censures sur les réseaux sociaux ou encore de naviguer en toute discrétion. L'Amérique virtuelle n'aura plus aucun secret pour vous !

Top 3 des meilleurs VPN pour avoir une adresse IP américaine

NordVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 6 000+

Emplacement des serveurs : 100 pays

Connexions simultanées : 10

Protocoles de sécurité : NordLynx, OpenVPN, IKEv2/IPSec

Fonctionnalités supplémentaires : Protection contre les fuites DNS, IPv6 et WebRTC, Kill Switch, Obfuscation des serveurs, Tor over VPN, Double VPN, Politique no-logs, Compatible avec les principaux OS

Les serveurs américains obscurcis de NordVPN offrent un anonymat renforcé. En brouillant les métadonnées VPN, ils masquent votre utilisation du service. Idéal pour contourner les blocages de VPN sur des réseaux surveillés comme au travail ou à l'école. J'ai pu accéder sans souci à mes comptes US en activant cette option sur le pare-feu de mon PC.

La fonction Double VPN apporte une sécurité supplémentaire en cryptant vos données à deux reprises via différents serveurs. Vos activités en ligne deviennent quasiment impossibles à retracer, parfait pour la navigation sensible. NordVPN propose aussi des serveurs Onion et P2P pour le dark web et le torrent en toute discrétion.

Seul petit bémol, le temps de démarrage de l'application Windows était un peu lent. Un délai mineur comparé aux nombreux atouts du logiciel, fluide et intuitif une fois lancé.

Enfin, NordVPN offre 30 jours d'essai sans risque grâce à sa garantie satisfait ou remboursé.

Politique stricte no-logs

Interface simple et conviviale

Débits rapides

Qualité du support client parfois inégale

Surfshark

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 3 200+ serveurs

Emplacement des serveurs : 65 pays

Connexions simultanées : Illimitées

Protocoles de sécurité : WireGuard, OpenVPN, IKEv2

Fonctionnalités supplémentaires : Kill Switch, Protection contre les fuites DNS et WebRTC, Obfuscation des serveurs, Multihop, NoBorders Mode, Whitelister, Possibilité de P2P, Accès au Darkweb via les serveurs .onion, CleanWebMC, Politique no-logs

Avec Surfshark, fini les restrictions d'appareils ! Leur offre illimitée vous permet de connecter tous vos dispositifs en simultané à des serveurs américains. Un vrai plus pour les grandes familles comme la mienne. Lors de nos tests, nous avons réussi à brancher 12 appareils d'un coup, dont smartphones, PC et tablette. Aucun ralentissement à l'horizon !

Cette solution VPN mise aussi gros sur la confidentialité. Leur fonction IP Rotator change régulièrement votre adresse IP US pour brouiller les pistes. Impossible pour qui que ce soit de retracer vos activités en ligne. Le bloqueur CleanWeb vient également au renfort en supprimant pubs, traqueurs et malwares indésirables au passage. Une double protection idéale !

Seul petit bémol, pas d'application dédiée pour configurer Surfshark sur routeur. Mais pas de panique, leur tutoriel détaillé vous guidera pas à pas.

Les applis restent d'une simplicité désarmante, parfaites pour les débutants. Et avec la garantie satisfait ou remboursé sur 30 jours, vous avez amplement le temps d'essayer avant de vous décider !

Excellentes fonctionnalités de sécurité

Applications légères et intuitives

Très bon rapport qualité-prix

Réseau de serveurs plus restreint que certains concurrents

Support client parfois lent à répondre

Cyberghost

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 9 000+ serveurs

Emplacement des serveurs : 100+ pays

Connexions simultanées : 7

Protocoles de sécurité : WireGuard, OpenVPN, IKEv2

Fonctionnalités supplémentaires : Protection contre les fuites DNS et IPv6, Kill Switch, mode NoSpy, Blocage des pubs, trackers et malwares, double VPN, Split Tunneling

Pour vos séances de streaming et torrent en toute tranquillité, CyberGhost a tout prévu ! Des serveurs spécialement optimisés et localisés aux États-Unis sont là pour vous offrir des performances de folie. Lors de nos tests côté américain, nous avons pu enchaîner les épisodes sur Netflix, Hulu et consorts sans la moindre latence. Le torrenting n'était pas en reste avec un téléchargement de 5 Go bouclé en à peine 8 minutes !

Cette solution se démarque aussi par son incroyable simplicité d'utilisation, idéale pour les néophytes. L'interface intuitive vous permet de tout configurer en un clin d'œil. Besoin d'ajuster votre protocole VPN ou le MTU ? Un seul clic suffit ! Les paramètres par défaut conviennent d'ailleurs à la majorité des usages. Et si jamais vous butez, le support technique est disponible 24/7.

Toutefois, quelques petits défauts viennent ternir ce beau tableau. Sur les connexions longue distance, nous avons parfois constaté des pertes de vitesse non négligeables. Rien de dramatique pour le streaming et le download, mais gare aux serveurs trop éloignés de chez vous.

Serveurs spécialisés pour le streaming et le torrent

Interface simple et conviviale, idéale pour les débutants

Bons débits généralement stables

Vitesses qui peuvent chuter sur les connexions longue distance

Applications manquant parfois d'options avancées

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation.