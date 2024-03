Top des meilleures alternatives à CyberGhost

Bien que CyberGhost est un excellent choix en termes de confidentialité et de sécurité, d’autres options VPN peuvent mieux répondre à vos besoins. Vitesse de connexion, sécurité renforcée, fiabilité.. voici les meilleures alternatives à CyberGhost.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Elu produit de l’année 2024, NordVPN est aujourd’hui considéré comme la meilleure alternative à CyberGhost. ce VPN peut se targuer de plus de 6 000 serveurs répartis dans le monde. Il offre également l’un des débits les plus rapides. Ainsi la solution garantie une expérience sans compromis alliant vitesse et sécurité. Essayer gratuitement NordVPN

Dans l’univers des réseaux virtuels privés, plusieurs solutions se disputent désormais le titre de favori. Mais, qu’en est-il dans la réalité ? Parmi nos favoris figure CyberGhost, généralement très apprécié des utilisateurs. Cependant, il se peut que, pour une raison ou une autre, CyberGhost vous ait déçu. Dans ce cas, vous chercherez certainement une alternative optimale.

Voici les 7 meilleurs VPN qui peuvent remplacer CyberGhost pour une expérience améliorée et satisfaire vos attentes spécifiques.

NordVPN

Caractéristiques techniques Réseau de serveurs : plus de 6 000 serveurs dans plus de 60 pays

Protocoles VPN : NordLynx, OpenVPN, IKEv2/IPSec

Chiffrement : AES 256 bits

Fonctionnalités de sécurité : Kill switch, Protection contre les fuites DNS et IP, Double VPN, Onion over VPN, CyberSec

Autres fonctionnalités : Split tunneling, Smart DNS, Serveurs proxy

NordVPN se présente comme une alternative de qualité à CyberGhost. Bien que son interface soit moins intuitive, ses clients multiplateformes mettent à votre disposition une myriade de fonctionnalités accessibles grâce à des menus dédiés.

Grâce à son protocole NordLynx, la solution offre des vitesses de connexion très satisfaisantes. Il excelle également dans le contournement de la censure avec des serveurs obscurcis performants en Chine et prend en charge plus de 10 bibliothèques Netflix pour le streaming. De plus, le VPN bénéficie est souvent audité par les tiers. Le dernier en date : celui réalisé par PwC.

Malgré son prix légèrement plus élevé, le VPN panaméen propose un excellent rapport qualité-prix. Profitez d’un abonnement dès 3,99 euros/mois.

Vaste réseau de serveurs

Protocoles VPN performants et sécurisés

Politique de confidentialité stricte

Prix un peu élevé que Cyberghost

Interface utilisateur un peu complexe pour les débutants

Surfshark

Caractéristiques techniques Réseau de serveurs : Plus de 3 200 serveurs dans 100 pays

Protocoles VPN : WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec

Connexions simultanées : illimitées

Fonctionnalités de sécurité : Kill switch, protection contre les fuites DNS et IP, double VPN, Onion over VPN, CleanWeb

Autres fonctionnalités : Split tunneling, Smart DNS, Serveurs proxy

Pour une alternative à prix similaire à CyberGhost, Surfshark se distingue. Son interface conviviale, avec des paramètres organisés en deux sous-menus, offre une richesse de fonctionnalités surprenante pour un prix abordable. Il prend en charge WireGuard et propose un bloqueur de publicités.

Tout comme son homologue, le VPN met l’accent sur la protection de la vie privée et ne conserve pas de journaux. Il est aussi certifié par les audits de sécurité de Cure53 et Deloitte. Son mode NoBorders est remarquable, permettant de contourner la censure, notamment en Chine.

En matière de streaming, cette solution sort du lot grâce à sa compatibilité multiplateforme. Vous pourrez accéder à vos services SVOD préférés sans aucune restrictions. Netflix US, Japon, et BBC iPlayer, un monde de possibilité s’ouvre à vous. De plus, Surfshark propose un nombre illimité de connexions simultanées. Le prix de l’abonnement, quant à lui, commence à partir de 2,49 euros/mois.

Vitesses fulgurantes

Connexions illimitées

Adresses IP dédiées

Réseau Nexus

Extensions de navigateur quelques fois instables

Compatibilité avec certains appareils moins populaires limitée

ExpressVPN

Caractéristiques techniques Réseau de serveurs : Plus de 3 000 serveurs dans 94 pays

Connexions simultanées : 8 connexions simultanées

Protocoles VPN : OpenVPN (TCP et UDP), Lightway, IKEv2, L2TP/IPSec, PPTP

Chiffrement : AES 256 bits avec GCM

ExpressVPN est la meilleure alternative à CyberGhost, étant sa société sœur sous l’égide de Kape Technologies. Extrêmement facile d’utilisation avec son interface minimaliste, ExpressVPN se familiarise en 5 minutes. Il est aujourd’hui considéré comme le fournisseur le plus rapide. Il garantit en plus des ultra-stables grâce à son protocole Lightway. Comptez 6,42 €/mois au minimum pour souscrire à l’offre.

Tout comme CyberGhost, ExpressVPN suit une politique d’absence de journaux. Le VPN a d’ailleurs été audité par KPMG. Il affiche en outre d’excellentes performances en Chine, Turquie, Iran et d’autres pays. Ses résultats s’appliquent également au streaming. La solution débloque jusqu’à 15 bibliothèques Netflix. Sans oublier les plateformes comme BBC iPlayer, Hulu, Disney+, HBO Max…

Vitesses rapides

Audit de sécurité de KPMG

Fonctionne dans les pays censurés

Applications faciles à utiliser pour toutes les plateformes

VPN coûteux par rapport aux autres fournisseurs

AtlasVPN

Caractéristiques techniques Réseau de serveurs : 1 000 serveurs dans 42 pays

Protocoles VPN : WireGuard, IKEv2

Fonctionnalités de sécurité : Kill switch, protection contre les fuites DNS et IP, Split tunneling, Double VPN, SafeSwap, traqueur de publicités et de malwares

Autres fonctionnalités : Smart DNS, Serveurs proxy

Soulignée comme une excellente alternative à CyberGhost, Atlas VPN se distingue par son interface intuitive et accessible, même pour les utilisateurs novices. Son installation est rapide et sa connexion se fait en quelques clics. L’abonnement commence à partir de 1,54 €/mois.

Par ailleurs, ce VPN propose une protection robuste. Tout ceci se rendu possible grâce à son chiffrement de bout en bout, sa protection contre les fuites DNS et son blocage des logiciels malveillants. Il permet également de contourner les restrictions géographiques. Vous pourrez ainsi profiter d’un streaming fluide sans interruption. S’y ajoute une base solide de serveurs répartis dans de nombreux pays. Bénéficiez d’une connexion rapide et sans entrave où que vous soyez dans le monde.

Version gratuite sans paiement

Vitesses rapides avec WireGuard

Fonctionne en Chine

P2P autorisé sur tous les serveurs

Prix très abordable

Applications simples avec peu d’options de personnalisation

Réseau de serveurs limité

Private Access Internet

Caractéristiques techniques Réseau de serveurs : Plus de 35 000 serveurs dans 91 pays

Protocoles VPN : WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, PPTP

Chiffrement : AES 256 bits

Compatibilités : Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Chrome, Firefox, Edge

Avec un réseau étendu de 35 000 serveurs répartis dans 91 pays, Private Internet Access (PIA) vous permet d’accéder au contenu de tous les pays. Et ceci, pour 1,99 € seulement par mois.

Bien que son efficacité pour débloquer systématiquement les services de streaming varie, PIA offre des performances fiables pour la navigation quotidienne et le streaming. D’autant plus qu’il possède une bande passante illimitée.

Enfin, son interface intuitive présente un grand bouton d’auto-connexion vers le serveur le plus proche. Les paramètres permettent de personnaliser facilement les fonctionnalités comme le multi-saut, le tunneling divisé ou une adresse IP dédiée, offrant un contrôle sur l’utilisation du VPN.

Vaste réseau de serveurs

Sécurité avancée

Fonctionnalités pratiques

Respect de la vie privée

Vitesse légèrement inférieure à celle d’autres VPN

Interface un complexe pour les utilisateurs débutants

Proton VPN

Caractéristiques techniques Réseau de serveurs : plus de 2 800 serveurs dans 71 pays

Nombre de connexions simultanées : 1 (version gratuite), 10 (version payante)

Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2/IPSec, Proton Stealth

Chiffrement : AES 256 bits

Fonctionnalités de sécurité : Kill switch, protection contre les fuites DNS et IP, Split tunneling, Secure Core, ProtonMail intégré, blocage des malwares, traqueurs et pubs, support P2P et Tor over VPN

Faisant partie de l’écosystème open-source et compatible avec Tor de Proton, Proton VPN offre des fonctions de sécurité avancées rivalisant avec CyberGhost. Il permet jusqu’à 10 connexions simultanées, contre 7 pour son rival. L’abonnement débute à partir de 4,99 €/mois

Bien qu’ayant moins de serveurs, Proton VPN excelle avec son plan gratuit sans publicités, sans limites de données ni restriction sur le torrenting, comprenant plus de 100 serveurs dans 3 pays. Son application conviviale propose une connexion rapide au serveur le plus proche ou une sélection manuelle, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires.

En outre, le tableau de bord principal intègre des options telles que le blocage des logiciels malveillants, des traqueurs et des publicités, le support P2P et Tor over VPN. Enfin, Proton VPN offre une faible latence, des vitesses rapides sur les plans payants, des protocoles variés et une politique stricte d’absence de journaux.

Politique stricte de non-conservation des logs

Version gratuite disponible

Facile à utiliser

Prix abordable

Réseau de serveurs plus petit

Vitesse parfois limitée

IPVanish

Caractéristiques techniques Réseau de serveurs : Plus de 2 200 serveurs dans plus de 75 pays

Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2/IPSec, L2TP/IPSec et PPTP

Chiffrement : AES 256 bits

Fonctionnalités de sécurité : Kill switch, protection contre les fuites DNS et IP, Split tunneling, brouillage de trafic, protection contre les attaques DDoS

Nombre de connexions simultanées : Illimité

En tant qu’alternative sécurisée à CyberGhost, IPVanish est un service parfaitement sécurisé grâce à son chiffrement haut de gamme, son bon kill switch et sa protection contre les fuites IP et DNS. Il dispose d’un grand nombre de serveurs propriétaires. Ses abonnements incluent gratuitement un proxy SOCKS5 et une solution cloud SugarSync, le tout à partir de seulement 2.62 € / mois.

Compatible avec de nombreux appareils, le VPN autorise jusqu’à 10 connexions simultanées. Vous pourrez également profiter des téléchargements torrents sur tous ses serveurs.

Un des VPN les plus rapides du marché

Politique stricte de non-conservation des logs

Connexions simultanées illimitées

Un peu plus cher que certains autres VPN

Siège social situé aux États-Unis, pays membre des Cinq Yeux

FAQ

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Un VPN agit comme un intermédiaire sécurisé entre vous et internet. Il joue le rôle d’un garde du corps numérique. Cet outil qui chiffre votre trafic internet et masque votre adresse IP.

Quels sont les avantages de cette solution ?

Un VPN présente plusieurs atouts :

Il renforce votre confidentialité et vos données en ligne.

et vos données en ligne. Il vous permet d’accéder à des contenus restreints géographiquement en changeant virtuellement de localisation.

Il sécurise vos connexions Wi-Fi publiques contre les risques d’intrusion

CyberGhost est-il le meilleur VPN ?

Si vous souhaitez bénéficier de nombreuses fonctionnalités de sécurité, CyberGhost est un excellent choix. Toutefois, si vous privilégiez la fiabilité en matière de streaming et de stabilité, NordVPN et ExpressVPN restent indétrônables.

En revanche, Surfshark se présente comme une excellente alternative pour les familles.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.