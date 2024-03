La quête de la confidentialité en ligne est un défi constant. Si ProtonVPN fait figure de choix populaire, d'autres fournisseurs de VPN méritent amplement qu'on leur prête attention. Découvrez notre top des meilleures alternatives à ProtonVPN. Des vitesses rapides aux fonctionnalités avancées, ces solutions répondent aux besoins des internautes soucieux de leur vie privée.



Internet, ce vaste océan de données, regorge de merveilles à explorer. Mais, y naviguez sans précaution vous expose à de nombreuse cyberattaques. Que ce soit les pirates informatiques ou les agences gouvernementales, tous guettent la moindre de vos traces en ligne.

ProtonVPN vous garantit une connexion cryptée à l'abri des regards indiscrets. Bien évidemment, d'autres solutions existent également pour protéger votre vie privée. Passons en revue les alternatives à ProtonVPN pour surfer sur le net en toute tranquillité.

NordVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 6 000+

Emplacement des serveurs : 60 pays+

Connexions simultanées : 6

Couverture multiplateforme : Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Navigateurs, Consoles de jeux, Routeurs, Smart TV

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2/IPsec, WireGuard (NordLynx)

Sécurité : AES-256-GCM, Politique de no-log, protection contre les fuites DNS et IP, serveurs RAM-disk

Avec plus de 6000 serveurs déployés dans 61 pays différents, NordVPN met à disposition de ses utilisateurs d'un vrai maillage tentaculaire. Mais la solution panaméenne, ce n'est pas qu'une question de taille. Même si ProtonVPN reste une valeur sûre, NordVPN a su se faire un nom grâce à son sérieux et son offre complète. Un choix malin pour tous ceux qui veulent surfer sans tracas et sans laisser de traces.

C'est aussi un vrai couteau suisse du voyage en ligne avec ses serveurs spécialisés. Que vous soyez amateur du P2P, de l'obfuscation pour passer sous les radars ou du Double VPN pour une protection en béton armé, NordVPN a de quoi satisfaire vos envies d'aventures numériques en toute discrétion.

Et comme si cela ne suffisait pas, NordVPN embarque son propre protocole NordLynx basé sur WireGuard pour une furtivité haut de gamme. Avec ce bolide sous le capot, vous allez filer sur les autoroutes du web à une vitesse folle, loin devant les vieilles calèches de ProtonVPN.

NordVPN renforce ses défenses avec Threat Protection, un véritable bouclier intégrant antivirus et bloqueur de menaces. Cerise sur le gâteau, ses services passent régulièrement sous la loupe d'audits externes pour garantir une politique de non-enregistrement des données à toute épreuve.

Vaste réseau de serveurs

Politique de no-log vérifiée par des audits externes

Excellente compatibilité des appareils avec clients natifs

Support chat en direct disponible 24/7

Moins de connexions simultanées que ProtonVPN

Surfshark

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 3 200+

Emplacement des serveurs : 100 pays

Connexions simultanées : illimitées

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2/IPsec, WireGuard

Fonctionnalités supplémentaires : CleanWeb, BlindSearch, Camouflage GPS, Kill Switch, Split Tunneling, DNS Privé, Whitelister

La première chose qui séduit chez Surfshark, c'est son réseau de plus de 3 200 serveurs répartis dans 100 pays différents à travers la planète. Une vraie toile d'araignée mondiale ! Ainsi, vous avez toutes les clés pour accéder au contenu que vous voulez depuis n'importe quel zone géographique.

Le must ? C'est sa fonctionnalité pour débloquer 25 catalogues régionaux de Netflix. Une véritable mine d'or de séries et films ! Que vous soyez en vacances à l'autre bout du monde ou juste un grand consommateurs de contenus, c'est le rêve éveillé.

En plus, côté sécurité, le service ne fait pas dans la demi-mesure. Son système MultiHop crypte vos données deux fois. Et en prime, contrairement à des concurrents comme ProtonVPN, il vous propose des IP dédiées si vous avez besoin d'une adresse fixe.

Les performances sont également au top, même si parfois c'est un poil moins rapide que ProtonVPN. Toutefois, Surfshark se rattrape avec le protocole WireGuard et un bloqueur de publicités intégré.

Ajoutez à cela, le nombre illimité d'appareils que vous pouvez connecter en même temps.

Performances correctes

Bloqueur de pubs

Cryptage solide

Politique de confidentialité auditée

Tarif abordable

Vitesses légèrement inférieures à ProtonVPN

PureVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 6 500+

Emplacement des serveurs : 96 pays

Connexions simultanées : 10

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2/IPsec, WireGuard

Couverture multiplateforme : Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Navigateurs, Consoles de jeux, Routeurs, Smart TV

Fonctionnalités supplémentaires : Protection contre les fuites DNS et IP, Split Tunneling, Kill Switch, Filtrage anti-DDoS, Onion over VPN, Dedicated IP, NAT Firewall

Avec plus de 6000 serveurs répartis dans 65 pays, PureVPN propose une infrastructure massive. Mais son réel atout , c'est ses vitesses stratosphériques pouvant atteindre les 20 Gbps, largement supérieures à ProtonVPN.

Au-delà des protections classiques contre les fuites IP et du kill switch, PureVPN va plus loin en se soumettant à des audits permanents et en appliquant une politique no-log très stricte. Le service propose également un gestionnaire de mots de passe ainsi qu'un crypteur de fichiers intégré. Un package complet.

Là où PureVPN s'illustre, c'est sa capacité redoutable à contourner les géorestrictions pour accéder aux contenus bloqués dans votre région.

Performances très rapides

Débloque facilement Netflix

Politique No-log et serveurs obscurcis

Modules complémentaires disponibles

Applications un peu complexes

Quelques limitations sur iOS

ExpressVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 3 000+

Emplacement des serveurs : 94 pays

Connexions simultanées : 5

Protocoles de sécurité : OpenVPN (UDP et TCP), IKEv2, Lightway

Fonctionnalités supplémentaires : Protection contre les fuites DNS et IP, Split Tunneling, Kill Switch, Threat Manager, Onion over VPN, MediaStreamer

ExpressVPN représente une excellente alternative à ProtonVPN. Il propose un vaste réseau de plus de 3000 serveurs dans 105 pays. Ainsi, sa couverture dépasse largement son concurrent.

Son protocole maison Lightway confère également une sacrée pointe de vitesse, surpassant même le populaire WireGuard. Côté sécurité, il n'a rien envié avec son politique no-log audité par PwC.

Le must ? Ses serveurs sont optimisés pour le streaming et le partage P2P. Malgré un nombre de connexions simultanées limité à 5 contre 10 chez ProtonVPN, le service reste ultra-compatible sur tous les appareils. Et le petit plus non négligeable : un support client réactif 24/7 par chat.

Sécurité accrue avec politique d'absence d'enregistrement

Compatibilité avec le streaming et le P2P

Large gamme d'appareils pris en charge

Assistance par chat en direct 24/7

Tarifs plutôt élevés

Pas de blocage des pubs intégré

CyberGhost

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 9 500+

Emplacement des serveurs : 100 pays

Connexions simultanées : 7

Protocoles de sécurité : OpenVPN (UDP et TCP), IKEv2, WireGuard

Fonctionnalités supplémentaires : Protection contre les fuites DNS et IP, Split Tunneling, Kill Switch, blocage des publicités et des traqueurs, fonctionnalité « NoSpy », Dedicated IP

Dans la cour des grands, on retrouve également CyberGhost, une alternative Premium solide face à ProtonVPN. Avec plus de 9 500 serveurs dans 100 pays, dont des serveurs dédiés streaming/P2P, ils vous offrent un choix gargantuesque.

Son réel atout réside dans son réseau NoSpy basé en Roumanie, apportant une couche de sécurité et de confidentialité supplémentaire. Comme ProtonVPN, le service utilise un cryptage AES 256 bits, une politique no-log stricte. Il est également compatible WireGuard.

Sa suite comprend aussi un bloqueur de pub intégré, un kill switch et une protection contre les fuites IPv6/DNS. Sans oublier sa compatibilité ultra-large, avec jusqu'à 7 connexions simultanées possibles. Le petit plus ? Un support client réactif en anglais, allemand et français, quand ProtonVPN reste plus limité.

Interface utilisateur intuitive

Performances solides et excellent rapport qualité-prix

Serveurs dédiés au streaming et au P2P

Prise en charge multiplateforme étendue

Tarif mensuel assez élevé

Fonctionnalités limitées dans l'application iOS

AtlasVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 1 000+

Emplacement des serveurs : 41 pays

Connexions simultanées : illimitées

Protocoles de sécurité : WireGuard, IKEv2/IPSec

Fonctionnalités supplémentaires : Protection contre les fuites DNS et IP, Kill Switch, Split Tunneling, Blocage des publicités et des traqueurs, Double VPN, mode SafeSwap, Onion over VPN

AtlasVPN est la solution idéale si vous recherchez un VPN performant sans vous prendre la tête. Son interface intuitive et simplifiée en fait un choix parfait pour les débutants.

Mais ne vous y trompez pas, ses performances restent très solides malgré son petit. Atlas VPN propose aussi des serveurs spécialement optimisés pour le streaming et le P2P, pour satisfaire les plus gourmands.

Multiplateforme, vous pourrez l'utiliser sur la quasi-totalité des appareils. Le petit bémol réside dans son application iOS qui mériterait quelques fonctionnalités supplémentaires.

Aucun paiement requis pour la version gratuite

Vitesses rapides grâce à WireGuard

Fonctionne en Chine

Autorisation du trafic P2P sur tous les serveurs

Applications basiques avec peu de personnalisation

Réseau de serveurs limité

PrivadoVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 380+

Emplacement des serveurs : 48 pays

Connexions simultanées : 10

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2/IPSec, WireGuard

Fonctionnalités supplémentaires : Protection contre les fuites DNS et IP, Kill Switch, Split Tunneling, Serveurs Stealth, Onion over VPN, Dedicated IP, Fonctionnalité « P2P

PrivadoVPN émerge comme une alternative robuste à ProtonVPN pour sécuriser vos activités en ligne. Avec ses performances fiables et une sécurité de premier ordre, il garantit une expérience utilisateur satisfaisante. Doté d'une vaste gamme de serveurs dans de nombreux pays, il offre une diversité géographique importante.

PrivadoVPN prend également en charge le partage sécurisé de fichiers et offre une protection sur les réseaux Wi-Fi publics. Il est compatible avec divers appareils et propose un service client réactif.

Serveurs VPN gérés localement

Performances élevées

Possibilité de paiement en cryptomonnaie

Déblocage de nombreuses plateformes de streaming, dont Netflix US

Manque de fonctionnalités

Couverture multiplateforme à améliorer

FAQ

ProtonVPN : Est-ce un VPN de qualité ?

Dans l'ensemble, ProtonVPN est considéré comme un bon VPN. Cependant, il a ses défauts que certains utilisateurs pourraient ne pas accepter. Dans ce cas, il existe plusieurs alternatives à explorer. Toutes ces alternatives ont un point commun : elles sont meilleures que ProtonVPN.

Quelle est la meilleure alternative à choisir ?

Pour l'instant, la palme revient sans conteste à NordVPN. Mais si vous avez un budget un peu serré, gardez un œil sur CyberGhost. Le service propose plus de serveurs, de meilleures performance, une sécurité renforcée et un support client réactif.

