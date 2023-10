Appli VPN vs extension : quelle solution choisir ?

Après avoir déterminé le VPN qui répond le mieux à vos besoins, vous serez confronté au choix entre l’installation d’une application VPN ou l’utilisation d’une extension VPN. Ces deux options assurent une protection VPN, cependant, elles présentent des niveaux de sécurité distincts. Alors, entre appli VPN vs extension : quelle solution choisir ?

La sécurité en ligne est aujourd’hui une préoccupation essentielle pour de nombreux internautes. Dans ce paysage numérique en perpétuelle évolution, les outils de protection sont devenus monnaie courante. Parmi ces défenseurs de la vie privée en ligne, les VPN occupent une place de choix. Ils promettent une confidentialité renforcée et une protection contre les regards indiscrets du cyberespace.

En effet, l’univers des réseaux virtuels privés est vaste. Ainsi, choisir la meilleure solution pour sécuriser vos activités en ligne peut être une tâche délicate. Parmi les options qui s’offrent à vous, deux se démarquent : les applications VPN et les extensions de navigateur VPN. Suivez le guide pour mieux choisir : appli VPN vs extension.

Une appli VPN en détails

Une application VPN est un outil crucial pour la sécurité et la confidentialité en ligne. Explorez les aspects clés de son utilisation et de ses fonctionnalités dans les prochaines lignes.

Qu’est-ce qu’une application VPN ?

Une application VPN est une application autonome qui offre des protections VPN à votre appareil. Une fois que vous avez téléchargé et configuré l’application VPN, tout le trafic Internet sur votre appareil, qu’il provienne d’un navigateur ou d’une autre application, sera protégé lorsque vous l’utiliserez.

L’image d’une application VPN est semblable à celle de ces bâches immenses, utilisées par les exterminateurs d’insectes, qui couvrent des maisons entières. Dans les deux cas, l’objectif est de fournir une protection totale.

Dans tous les cas, la majorité des applications VPN emploient des protocoles de cryptage puissants assurant une confidentialité et un anonymat complets.

Les avantages de l’utilisation des applis VPN

Outre les protocoles de cryptage robuste, les applications VPN, offrent généralement un choix varié de serveurs. De plus, ces derniers sont régulièrement maintenus pour assurer une qualité optimale de service.

Ces applications assurent également des connexions sécurisées et fiables, tout en minimisant au maximum la réduction de vitesse. Contrairement aux extensions de navigateur VPN, elles autorisent plusieurs connexions simultanées à partir de différents appareils. Ainsi, un seul compte utilisateur vous permet de protéger plusieurs dispositifs à la fois.

Les inconvénients de l’utilisation d’une application VPN

Il est à savoir que les applications VPN comportent également quelques inconvénients à prendre en considération :

Coûts associés : Les services VPN impliquent généralement des frais, sous la forme d’un paiement unique ou d’un abonnement.

: Les services VPN impliquent généralement des frais, sous la forme d’un paiement unique ou d’un abonnement. Installation et configuration : L’installation de certaines applications VPN peut nécessiter un certain investissement en temps et en compétences. Cependant, il est rassurant de noter que les fournisseurs de VPN réputés disposent désormais d’équipes de support client dédiées pour assister leurs utilisateurs dans ce processus.

Tout ce que vous devez savoir sur l’extension de navigateur VPN

L’extension de navigateur VPN est également un outil de protection en ligne à prendre en compte. Découvrez leurs fonctionnalités, leurs avantages et les considérations clés pour une navigation sécurisée sur le web.

Qu’est-ce qu’une extension de navigateur VPN ?

Lorsque l’on compare une extension de navigateur VPN à une application VPN, il est important de noter que l’extension a une portée bien plus limitée. Elle confère exclusivement une protection VPN au navigateur auquel elle est associée. Ainsi, elle laisse les autres applications, telles que les plateformes de streaming, non couvertes par le VPN. Cette configuration rappelle le principe du split tunneling, où une partie du trafic est sécurisée par le VPN tandis que d’autres secteurs demeurent sans protection.

À quoi sert une extension VPN ?

Similairement à une application VPN, une extension VPN dissimule votre adresse IP et préserve l’anonymat de votre activité de navigation. Lorsqu’une extension VPN est installée sur un navigateur tel que Chrome ou Firefox, elle n’affecte que le trafic Internet sur ce navigateur particulier. En conséquence, les autres activités de votre appareil, telles que les jeux ou l’utilisation d’autres applications, demeurent inchangées.

Par exemple, si vous installez une extension VPN sur Chrome, elle sécurisera toutes vos activités Internet effectuées via ce navigateur. Toutefois, dès que vous quittez Chrome et ouvrez une application comme Skype, la protection de votre connexion s’interrompt. Dans ce cas-là, l’extension VPN de Chrome ne couvre pas vos communications sur Skype.

Les avantages d’une extension VPN

Si vous optez pour une extension de navigateur VPN :

Les extensions VPN se distinguent par leur légèreté et leur facilité d’utilisation.

Un avantage notable des extensions VPN réside dans leur caractère généralement gratuit, les distinguant ainsi des applications qui exigent un paiement ou un abonnement.

Les quelques inconvénients d’une extension VPN

Cependant, les extensions et les modules complémentaires VPN comportent certains inconvénients notables :

Vitesse réduite : En général, les extensions VPN sont moins rapides que les applications VPN de bureau.

En général, les extensions VPN sont moins rapides que les applications VPN de bureau. Protection limitée : Elles ne garantissent la sécurité que du trafic du navigateur, laissant potentiellement des informations personnelles vulnérables sur l’appareil à l’égard de cybercriminels.

Elles ne garantissent la sécurité que du trafic du navigateur, laissant potentiellement des informations personnelles vulnérables sur l’appareil à l’égard de cybercriminels. Niveau de sécurité inférieur : Les extensions VPN offrent souvent une sécurité moindre, et la plupart d’entre elles ne chiffrent pas de manière robuste votre connexion.

Les extensions VPN offrent souvent une sécurité moindre, et la plupart d’entre elles ne chiffrent pas de manière robuste votre connexion. Collecte de données : La plupart des extensions de navigateur VPN gratuites suivent les habitudes de navigation des utilisateurs et revendent des données personnelles à des annonceurs tiers pour maintenir leur service opérationnel.

Doit-on opter pour une application VPN ou une extension de navigateur ?

Le choix entre une application VPN et une extension de navigateur dépend fondamentalement du niveau de protection recherché. Toutefois, il existe d’autres aspects à considérer pour prendre une décision éclairée.

Application VPN

Protection complète : Les applications VPN offrent une protection totale pour toutes les activités en ligne sur votre appareil. Cette protection inclut le trafic provenant de toutes les applications, y compris les navigateurs.

: Les applications VPN offrent une protection totale pour toutes les activités en ligne sur votre appareil. Cette protection inclut le trafic provenant de toutes les applications, y compris les navigateurs. Sécurité avancée : Elles sont souvent dotées de fonctionnalités de sécurité avancées, telles que le chiffrement renforcé, les pare-feu, et les protections contre les fuites DNS. Cela permet d’offrir une sécurité robuste.

: Elles sont souvent dotées de fonctionnalités de sécurité avancées, telles que le chiffrement renforcé, les pare-feu, et les protections contre les fuites DNS. Cela permet d’offrir une sécurité robuste. Gestion des connexions : Les applications VPN vous permettent de gérer facilement vos connexions VPN et de choisir parmi une variété de serveurs.

: Les applications VPN vous permettent de gérer facilement vos connexions VPN et de choisir parmi une variété de serveurs. Bande passante partagée : L’utilisation d’une application VPN peut entraîner une utilisation partagée de la bande passante. Par conséquent, cela peut parfois ralentir votre connexion Internet.

Extension VPN pour Navigateur

Simplicité d’utilisation : Les extensions de navigateur VPN sont simples à installer et à utiliser.

: Les extensions de navigateur VPN sont simples à installer et à utiliser. Performance : Elles sont idéales si vous recherchez une protection VPN sans compromettre la vitesse de votre connexion. De plus, les extensions de navigateur sont souvent plus légères et n’affectent pas autant les performances.

: Elles sont idéales si vous recherchez une protection VPN sans compromettre la vitesse de votre connexion. De plus, les extensions de navigateur sont souvent plus légères et n’affectent pas autant les performances. Navigation contextuelle : Les extensions VPN sont particulièrement utiles lorsque vous souhaitez une protection ponctuelle lors de vos activités de recherche ou de navigation. Elles conviennent sans nécessité d’une sécurité complète pour toutes vos applications.

Appli VPN ou extension : NordVPN se démarque

Lorsqu’il s’agit de choisir entre une appli VPN ou une extension pour sécuriser votre navigation en ligne, NordVPN se distingue comme un acteur majeur dans le domaine de la protection de la vie privée et de la sécurité sur Internet. Cette solution offre une gamme complète de services, adaptés aussi bien aux utilisateurs d’applications VPN qu’aux adeptes des extensions de navigateur VPN.

NordVPN propose une application de bureau robuste et conviviale, compatible avec divers systèmes d’exploitation, notamment Windows, macOS, et Linux. Cette application permet de crypter l’intégralité de votre trafic Internet. Ainsi, elle garantit une sécurité et une confidentialité maximales pour toutes vos activités en ligne.

D’un autre côté, NordVPN offre également une extension de navigateur pour Google Chrome et Mozilla Firefox, qui s’intègre parfaitement à ces navigateurs populaires. Cette extension permet de masquer votre adresse IP, de contourner les restrictions géographiques, et d’améliorer votre sécurité lors de la navigation sur des réseaux Wi-Fi publics. Elle constitue une option pratique pour ceux qui souhaitent une protection légère et axée sur le navigateur.

Ce qui distingue particulièrement NordVPN, c’est son engagement en matière de sécurité. Il utilise un cryptage de qualité militaire, une politique de non-conservation des journaux, et propose même des fonctionnalités spécifiques comme le Double VPN pour une sécurité accrue.

Les applis VPN ou les extensions sont-elles illégales ?

L’usage d’un VPN, en général, n’est pas une infraction, à moins qu’il ne soit explicitement interdit dans votre pays. Toutefois, son utilisation peut avoir des conséquences importantes à prendre en compte.

Il est possible que l’utilisation d’un VPN contrevienne aux conditions d’utilisation d’un site ou d’un service spécifique. Dans ce cas, son usage peut entraîner des sanctions telles que la résiliation ou la suspension de votre compte. Par ailleurs, si vous utilisez un VPN pour accéder à des contenus illégaux dans votre région, vous pourriez être confronté à des problèmes juridiques.

Avant d’opter pour un VPN, il est vivement recommandé de prendre connaissance des conditions d’utilisation des sites ou des services que vous utilisez. Il est primordial de noter que même en utilisant un VPN pour masquer votre emplacement, toute activité illégale demeure illégale.

Verdict final : appli VPN vs extension

Si vous aspirez à chiffrer l’intégralité de votre trafic Internet, la meilleure option est d’opter pour une application VPN. Cependant, si vous visez simplement à masquer occasionnellement votre adresse IP lors de votre navigation, une extension VPN se révèle plus pratique.

Il est important de mener des recherches approfondies avant de souscrire à un service VPN. Veillez à sélectionner un fournisseur VPN digne de confiance pour garantir une expérience en ligne sécurisée et fiable.