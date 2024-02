Test PrivadoVPN : Le VPN abordable qui ne lésine pas sur la sécurité

Un VPN à petit prix qui ne fait pas de compromis sur la sécurité, c’est la promesse de PrivadoVPN. À la recherche d’un VPN abordable et fiable ? Découvrez notre avis PrivadoVPN.

Avec un taux de satisfaction client élevé, PrivadoVPN parvient à séduire par sa simplicité d’utilisation et ses tarifs avantageux. Pourtant, derrière cette accessibilité se cachent des performances dignes des meilleures références du marché.

Grâce à son réseau de 387 serveurs ultra-rapides répartis dans 47 pays, le service assure anonymat en ligne, délocalisation virtuelle et contournement des restrictions géographiques. Notre avis PrivadoVPN vous livre une analyse approfondie de ses atouts et de son positionnement sur le marché.

Caractéristiques techniques Cryptage : AES-256

Serveurs : 387 dans 48 pays

Connexions simultanées : Jusqu’à 10 appareils

Protection contre les fuites : IPv6, DNS, WebRTC

Fonctionnalités supplémentaires : proxy SOCKS5, Kill switch, Split tunneling, Bloqueur de publicités, Double VPN, Onion over VPN, Stealth VPN, Port forwarding, Serveurs P2P

Prix : 10,99 € (un mois), 2,50 €/mois (abonnement un an) et 1,99 €/mois (abonnement 2 ans)

Présentation de PrivadoVPN

Apparu en 2019, PrivadoVPN est un service récent sur le marché concurrentiel des VPN. Initialement destiné aux entreprises, il s’est ouvert au grand public fin 2019. Depuis, PrivadoVPN n’a eu de cesse de développer son infrastructure, avec désormais des serveurs sur les 5 continents, ainsi qu’une large compatibilité multi-plateformes. Basé en Suisse, ce VPN met en avant une politique stricte de non-journalisation des données de navigation de ses utilisateurs.

Preuve de son engagement en matière de confidentialité, PrivadoVPN a fermé en 2022 ses serveurs physiques en Inde pour ne conserver que des serveurs virtuels, contournant ainsi la nouvelle réglementation locale. La même année, il a également intégré le prestataire de paiement Coinbase pour offrir un moyen de règlement anonyme.

Cependant, malgré ces initiatives prometteuses, PrivadoVPN n’a pour l’instant réalisé aucun audit externe. Dans tous les cas, il reste une option à considérer sérieusement pour sa fiabilité et ses tarifs compétitifs.

Vous êtes curieux de découvrir les fonctionnalités de PrivadoVPN ? Voici un aperçu complet.

Serveurs ultra-rapides

Avec PrivadoVPN, accédez à plus de 350 serveurs répartis dans 47 pays. Cette diversité vous assure une connexion rapide et stable, quel que soit votre emplacement.

D’ailleurs, lors de notre test, nous avons constaté des vitesses de connexion élevées et une stabilité remarquable.

Interface intuitive

L’interface de PrivadoVPN se veut intuitive et facile à prendre en main pour un large public. En effet, dès l’ouverture de l’application, un écran d’accueil aéré s’affiche. Vous y trouverez le statut de la connexion et un gros bouton pour se connecter instantanément au serveur le plus rapide.

Par ailleurs, le menu principal est également accessible en un clic. Il permet de naviguer aisément entre les différentes fonctions. Vous pouvez ainsi choisir un serveur par pays, ville ou usage. Vous pouvez aussi consulter vos statistiques de connexion et modifier les paramètres. Enfin, chaque option est accompagnée d’une description claire et concise pour vous guider.

Performances exceptionnelles

PrivadoVPN ne se contente pas de garantir votre sécurité en ligne, il offre également des performances digne des meilleurs VPN du marché.

Vitesse fulgurante

Ce VPN tire parti des technologies les plus récentes pour vous offrir une vitesse de connexion optimale. Que vous naviguiez sur internet, regardiez des vidéos en streaming ou téléchargiez des fichiers volumineux, vous profitez d’une expérience fluide et sans interruption.

Stabilité sans faille

Les serveurs de PrivadoVPN sont ultra-performants et garantissent une connexion stable et fiable, même dans les zones où la connectivité est limitée. Vous pouvez ainsi vaquer à vos occupations en ligne sans craindre les déconnexions intempestives ou les ralentissements.

Bande passante illimitée

Ce VPN ne vous impose aucune restriction de bande passante. De fait, vous pouvez télécharger et streamer autant que vous le souhaitez sans vous soucier de quotas ou de limitations.

Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P

PrivadoVPN propose des serveurs dédiés au streaming et au P2P. Ces serveurs sont optimisés pour vous offrir une expérience optimale lors de vos activités de streaming et de téléchargement.

Censure en ligne contournée

Un VPN est indispensable pour accéder à du contenu bloqué ou restreint. Que ce soit par des gouvernements ou des entreprises, la censure en ligne est une réalité préoccupante. Avec PrivadoVPN, naviguez librement sans restriction et retrouvez votre liberté numérique.

Protection contre les malwares

La connexion à PrivadoVPN sécurise votre navigation en ligne. Grâce au chiffrement de votre trafic, les sites malveillants ne peuvent ni infiltrer votre appareil, ni dérober vos données personnelles. Que ce soient logiciels espions, rançongiciels ou simples programmes intrusifs, cette solution VPN vous prémunit efficacement contre ces menaces.

L’offre gratuite de PrivadoVPN

L’offre gratuite de PrivadoVPN se révèle plutôt généreuse, surtout comparée à celles d’autres services VPN. Pour cause, elle octroie 10 Go de données tous les 30 jours, certes avec un accès limité à 12 localisations de serveurs seulement. Cependant, ce VPN ne transige pas sur la sécurité et la confidentialité des utilisateurs free. Seul le protocole proxy SOCKS5 n’est pas inclus dans cette formule.

Ainsi, vous bénéficiez du chiffrement des données et de la protection de votre adresse IP, au même titre que les utilisateurs payants. De plus, cette formule gratuite n’impose aucune limite de débit et autorise jusqu’à 5 connexions simultanées.

Verdict Avec son offre gratuite généreuse et ses tarifs promotionnels agressifs, PrivadoVPN frappe fort d'entrée pour attirer de nouveaux utilisateurs. Derrière cette accessibilité financière se cachent des performances de qualité, une protection totale des données et une expérience utilisateur soignée. Son infrastructure mondiale ultra-rapide et sa prise en charge multi-appareils séduisent. Certes, PrivadoVPN n'a pas encore fait ses preuves au-delà de ses 3 années d'existence et doit encore consolider la confiance par des audits externes réguliers. Toutefois, pour un VPN aussi jeune, l'essentiel est déjà là, avec une recette prometteuse conjuguant sécurité, vitesse et facilité d'utilisation. On aime Réseau de serveurs ultra-rapides et fiables

Protection avancée de la vie privée et sécurité renforcée

Fonctionnalités riches et pratiques

Prix abordable et excellent rapport qualité-prix On aime moins Réseau de serveurs moins étendu que certains concurrents

Absence de certaines fonctionnalités avancées

Protection avancée de la vie privée et sécurité renforcée

Fonctionnalités riches et pratiques

Prix abordable et excellent rapport qualité-prix On aime moins Réseau de serveurs moins étendu que certains concurrents

Absence de certaines fonctionnalités avancées

