ChatGPT et vie privée : que fait Open AI de vos données ?

ChatGPT a battu tous les records en devenant l’application grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire. Cependant, si le robot conversationnel présente de nombreux avantages, il soulève des questions sur la vie privée et la confidentialité des données personnelles collectées. Il est donc important de comprendre comment ChatGPT impacte votre vie privée et collecte vos données.



La protection de la vie privée est un paramètre à ne pas négliger dans le domaine de l’IA générative. D’ailleurs, l’affaire récente impliquant OpenAI et son chatbot ChatGPT, sanctionnés par le régulateur italien des données, souligne l’urgence de protéger les informations sensibles.

En effet, le Garante per la Protezione dei Dati Personali a interdit à l’entreprise d’utiliser les données personnelles de millions d’Italiens pour l’entraînement de son modèle. Les régulateurs des données en France, en Allemagne et en Irlande ont également demandé des éclaircissements sur cette action.

La protection de la vie privée dans l’ère de l’IA : les défis de GPT-4

OpenAI, la société d’intelligence artificielle, est sous le feu des critiques du régulateur italien de la protection des données, le Garante, pour sa violation présumée du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE. En effet, ce dernier a identifié quatre problèmes majeurs avec ChatGPT.

Le premier porte sur l’absence de contrôles d’âge pour empêcher les personnes de moins de 13 ans d’utiliser le système. Le deuxième concerne la fourniture d’informations inexactes sur les personnes. Le troisième se rapporte au manque d’informations sur la méthode de collecte des données personnelles.

Enfin, le quatrième problème soulève une question fondamentale sur la légalité de la collecte d’informations personnelles dans les vastes quantités de données utilisées pour entraîner ChatGPT.

La protection de la vie privée est un enjeu de taille dans l’ère de l’intelligence artificielle et des chatbots comme ChatGPT. Cependant, les réglementations actuelles pourraient ne pas suffire pour protéger les droits des personnes à long terme.

Les experts s’interrogent ainsi sur la manière dont les données sont collectées et utilisées pour entraîner les modèles d’apprentissage automatique. L’intelligence générative soulève également des questions sur la difficulté à supprimer les données personnelles des modèles une fois qu’elles ont été intégrées.

De manière générale, l’acquisition d’informations se fait selon deux méthodes distinctes : le téléchargement massif de données pour la formation du modèle et la collecte de détails relatifs aux sessions de ChatGPT. Les informations ainsi obtenues sont variées et comprennent :

les données de journal ;

les données d’utilisation ;

les informations sur l’appareil ;

le contenu généré par l’utilisateur ;

les informations sur les réseaux sociaux ;

les cookies ;

les informations de communication

les données de compte.

Bien que la collecte des informations sur ChatGPT soit similaire à celle d’autres sites web, la collecte des « contenus générés par l’utilisateur » suscite des préoccupations quant à la sécurité des données. De fait, le site est spécialement conçu pour interagir avec les utilisateurs. Cette caractéristique conversationnelle peut encourager les utilisateurs à livrer des informations confidentielles.

Par ailleurs, il convient de souligner que l’Open AI conserve un historique de toutes les interactions que vous avez eues avec son robot conversationnel, qu’elles soient de nature privée ou publique.

Utiliser un VPN pour sécuriser votre navigation sur ChatGPT

Avec les récents déboires d’Open AI, la protection de la vie privée et de la sécurité des données est une préoccupation croissante pour les utilisateurs de ChatGPT. En effet, de plus en plus d’utilisateurs prennent conscience des informations qu’ils partagent avec le robot conversationnel. Ainsi, ils prennent des mesures pour assurer leur confidentialité sur la plateforme.

À ce titre, le VPN gratuit ou payant se présente comme une solution de choix pour sécuriser votre navigation sur ChatGPT. Ce service vous permet de visiter tous les sites web que vous voulez de manière totalement anonyme en cachant votre adresse IP et en chiffrant vos données.

De ce fait, les informations que vous envoyez et recevez sont protégées contre les hackers et les cybercriminels. En utilisant un VPN, vous pouvez également contourner les restrictions géographiques.

Bien sûr, il est important de choisir un VPN de confiance qui offre une vitesse de connexion rapide. Ainsi, vous pourrez profiter de la meilleure navigation possible sur la plateforme.

NordVPN se positionne aujourd'hui un choix judicieux pour profiter de tout le potentiel de ChatGPT de manière sécurisée et confidentielle. En effet, grâce à ses protocoles de sécurité avancée tels que le chiffrement AES 256 bits et la fonctionnalité Kill Switch, NordVPN garantit une protection optimale des données personnelles de ses utilisateurs.

De plus, son réseau de serveurs étendu permet un accès rapide et fiable à ChatGPT. Et cela depuis n'importe où dans le monde, sans compromettre la vitesse de connexion.