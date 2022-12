Comment créer un VPN : le guide complet

On peut trouver sur le web des plateformes de VPN qui proposent des applications téléchargeables en quelques clics et très faciles à utiliser. Tout ce que vous avez à faire, c’est de vous abonner et de profiter du service. Bien sûr, vous savez comment fonctionne un VPN, mais saviez-vous que vous pouvez créer le vôtre ?

Si vous souhaitez créer un VPN (Virtual Private Network) chez vous, c’est sans aucun doute parce que vous voulez profiter de la meilleure protection possible lors de vos activités numériques. Toutefois, étant donné que les VPN gratuits ou payants reposent sur des serveurs avancés, des protocoles réseau et des technologies de sécurité spécifiques pour fonctionner, mettre en place votre propre VPN peut sembler complexes. Compliqué oui, mais pas impossible ! Découvrez dans ce guide complet comment créer un VPN.

Créer soi-même un VPN ne nécessite pas forcément de grandes études en informatique. Par contre, il faut avoir du temps devant soi et ne pas avoir peur de mettre la main à la pâte. Alors, comment créer un VPN sans trop de prise de tête ?

Utiliser les routeurs VPN

Vous pouvez trouver sur le marché de nombreux routeurs qui permettent de créer un VPN. Dans l’ensemble, il vous donne accès à une interface qui fournit tout ce dont vous avez besoin pour configurer la solution directement depuis chez vous.

À noter que certains sont destinés aux néophytes, d’autres aux utilisateurs plus expérimentés. Entre autres, comme chaque routeur possède sa propre interface, la configuration d’un VPN sur certains appareils peut être difficile en fonction de la solution que vous avez choisi. De plus, compte tenu des similitudes entre les différents appareils, il n’est pas toujours aisé de trouver un moyen de contourner les panneaux de contrôle parfois incompréhensible.

Dans les faits, pour être sûr de faire le bon choix, il est important de garder à l’esprit un certain nombre de critères, notamment en ce qui concerne le processeur et la RAM dédiée. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’un VPN est un serveur qui doit être stable et toujours accessible afin de garantir la sécurité et l’efficacité du cryptage des données. C’est pourquoi il est important de privilégier les matériaux de haute qualité.

Se servir des Box des FAI

Vous ne le savez peut-être pas, mais la majorité des box ISP (Internet Service Provider) ou FAI peuvent vous donner accès à des serveurs VPN. Ils proposent généralement les protocoles de connexion tels que PPTP, L2TP et OpenVPN.

Pour mettre le protocole en marche, il suffit de vous rendre sur l’interface en ligne de votre box. Puis, une fois dans les paramètres, vous trouverez la section « Serveur VPN » ou « VPN ». Une fois sur l’option, il ne vous reste plus qu’à activer les protocoles de votre choix et saisir votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe.

Bon à savoir :

Il est conseillé de privilégier OpenVPN ou L2TP si vous prévoyez d’utiliser régulièrement votre VPN.

Les avantages et inconvénients de créer un VPN

Qu’il soit fabriqué ou acheté, le fonctionnement d’un réseau privé virtuel reste le même : mettre en place un tunnel sécurisé entre votre appareil et le serveur VPN. En d’autres termes, les données chiffrées circulent dans ce tunnel avant d’atteindre le serveur VPN. Ce dernier se charge ensuite d’envoyer la requête vers le web afin de vous offrir une protection optimale durant votre navigation.

En parallèle, l’IP de vos appareils sera remplacé par celui du serveur pour que les hackers et votre FAI ne puissent pas suivre vos actions. Néanmoins, utiliser un VPN fait maison ne présente pas que des avantages. En effet, certaines situations font que l’utiliser pourraient vous handicaper.

Les avantages d’un VPN fait maison

À noter qu’une connexion VPN domestique fournit un tunnel privé très sécurisé surtout lorsque vous passez par des réseaux Wi-Fi publics.

Par ailleurs, d’autres utilisateurs de votre entourage peuvent également se connecter à votre réseau local afin de mettre à l’abri leurs contenus et de vous partager des données en toute sécurité.

En définitive, créer votre propre serveur VPN, vous permet d’accéder à tous vos contenus sur votre réseau domestique depuis n’importe où. Et si vous êtes une famille de « gamer », vous pourrez jouer à des jeux PC basés sur des serveurs LAN en passant par votre connexion Internet.

Les inconvénients d’un VPN créé en local

Malgré tous ces avantages, un VPN maison n’est pas exempt de défaut. En l’occurrence, lorsque vous utilisez votre propre solution, vous ne pourrez pas utiliser plusieurs serveurs comme le proposent les grandes plateformes. De ce fait, seul ceux de votre pays vous seront disponible.

Entre autres, si votre objectif est de contourner les blocages géographiques et d’accéder au catalogue américain de Netflix, il vous faudra tout de même souscrire à un abonnement auprès d’un fournisseur VPN.