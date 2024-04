Comment regarder YouTube en Chine ? Les astuces pour contourner la censure

YouTube, incontournable source de connaissances, est pourtant inaccessible en Chine. Face au « Grand Firewall » censurant les opinions libres, retrouver YouTube relève du défi. Mais certaines solutions existent pour contourner ce blocage. Moyennant les bons outils, vous pourrez à nouveau profiter de cette plateforme vidéo inégalée. Voici comment débloquer youtube Chine.

YouTube, la plateforme vidéo géante, demeure inaccessible en Chine. Pourtant, de nombreux médias chinois officiels y ont leur propre chaîne. Cette interdiction découle du système de censure du gouvernement.

Heureusement, quelques solutions existent pour contourner ce blocage. L'utilisation d'un VPN fiable reste la méthode la plus sûre. En masquant votre adresse IP chinoise, le VPN vous permettra d'accéder librement à YouTube. Certaines extensions peuvent aussi s'avérer utiles. Dans cet article, nous explorons en détail ces différentes options. Vous apprendrez comment configurer un VPN et découvrirez d'autres astuces pratiques. Prêt à retrouver l'accès à vos vidéos favorites ?

Comment débloquer Youtube Chine ? Pour débloquer Youtube Chine, l'utilisation d'un VPN est recommandé. Avec un réseau virtuel privé fiable, vous pouvez masquer votre adresse IP. Avec cette astuce simple, accédez librement à vos vidéos préférées. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur dans un pays où YouTube est accessible

Visionner librement les contenus Essayer NordVPN gratuitement 30j

Pourquoi YouTube est banni en Chine ?

La Chine applique une censure stricte sur internet. En effet, le gouvernement interdit l'accès aux contenus jugés contraires à la culture nationale. YouTube fait partie des sites interdits, au même titre que Facebook, Instagram, Spotify ou la BBC.

En Chine, toute la gamme Alphabet est bloquée, de Google à Google Maps. Cette interdiction de YouTube a débuté temporairement en 2007, avant de devenir permanente en 2009. Lorsqu'on tente d'y accéder depuis la Chine, un message d'erreur apparaît, expliquant que certains résultats sont censurés.

Le pays n'envisage pas d'assouplir cette politique. Il promeut plutôt des alternatives locales comme Youku, une plateforme analogue où visionner, partager et télécharger des vidéos. Mais ces sites collaborent avec les autorités et partagent les données utilisateurs sur demande.

Seules Hong Kong, Taïwan et Macao échappent au blocage de YouTube. Pour le reste du territoire chinois, il faut user de moyens détournés afin d'accéder au contenu.

Quelle solution pour regarder Youtube en Chine ?

La méthode la plus fiable pour débloquer Youtube Chine reste l'utilisation d'un VPN. Un réseau virtuel privé vous permet de contourner le « Grand Firewall » chinois en masquant votre adresse IP locale.

Grâce au VPN, vous apparaissez connecté depuis un autre pays où YouTube n'est pas bloqué. Vos données sont également chiffrées, préservant votre confidentialité et votre anonymat en ligne.

Cependant, tous les VPN ne fonctionnent pas aussi bien en Chine. Les autorités surveillent et bloquent régulièrement les fournisseurs VPN populaires. Pour garantir un accès stable à YouTube, choisissez un VPN réputé et spécialisé pour la Chine.

Les meilleurs VPN possèdent des serveurs répartis mondialement avec des adresses IP régulièrement renouvelées. Ils proposent des protocoles de chiffrement robustes pour une confidentialité optimale. Leur service client réactif vous aidera à configurer le VPN si besoin.

Au-delà de YouTube, un bon VPN vous ouvrira aussi l'accès à d'autres contenus censurés en Chine (réseaux sociaux, moteurs de recherche…). Cependant, l'utilisation d'un VPN reste une zone grise juridique en Chine. Renseignez-vous avant de souscrire.

S'affranchir de la censure chinoise pour utiliser YouTube peut sembler ardu. Pourtant, avec un bon VPN, le processus est simple et direct. Voici un tutoriel pour débloquer YouTube depuis la Chine.

Choisir un VPN fiable

Tous les VPN ne permettent pas de contourner efficacement la « Grande Muraille de Feu ». Optez pour un service éprouvé, offrant des serveurs répartis mondialement, des vitesses rapides et un chiffrement robuste. NordVPN remplit ces critères.

Souscrire un abonnement

Rendez-vous sur le site officiel du VPN choisi. Créez un compte et souscrivez à la formule d'abonnement qui vous convient.

Télécharger et installer le VPN

Téléchargez le client VPN adapté à votre appareil (Windows, macOS, Android, iOS…). L'installation ne devrait prendre que quelques minutes.

Se connecter à un serveur hors de Chine

Lancez l'application VPN et connectez-vous avec vos identifiants. Dans la liste, sélectionnez un serveur situé en-dehors de Chine, idéalement à proximité comme Hong Kong ou Taïwan. Cela masquera votre adresse IP chinoise.

Profiter librement de YouTube

Après connexion au VPN, vous pourrez accéder sans entrave à YouTube en Chine, depuis l'application ou le site web. Toutes les vidéos du monde seront disponibles !

Un VPN gratuit suffit-il pour accéder à YouTube en Chine ?

Les VPN gratuits peuvent sembler tentants, mais ils n'offrent que peu de chances de contourner la censure chinoise. En effet, le « Grand Firewall » représente un défi trop complexe pour leurs capacités limitées.

La plupart des VPN gratuits proposent des réseaux de serveurs restreints, avec des vitesses de connexion lentes et des fonctions de sécurité lacunaires. Autant d'obstacles pour accéder en toute fluidité à YouTube.

Un VPN robuste, spécialisé pour la Chine, demeure indispensable. Ses serveurs répartis mondialement, régulièrement renouvelés, permettent de contourner efficacement la censure. Son chiffrement renforcé et son no-log policy préservent votre vie privée.

Certes, ces VPN premium ont un coût. Cependant, comparé aux VPN gratuits, aux performances médiocres, l'investissement vaut largement le coup. D'autant que de nombreux fournisseurs proposent des offres très abordables.

Quelques VPN freemium offrent un accès restreint depuis la Chine. Mais leurs limitations rendent l'expérience YouTube décevante. Mieux vaut donc opter sans hésiter pour un VPN payant de qualité, la solution idéale pour profiter librement de YouTube en toute sécurité depuis l'Empire du Milieu.

Top 3 des meilleurs VPN pour débloquer Youtube Chine

NordVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 6 000+

Emplacements des serveurs : 61 pays

Connexions simultanées : 10

Couverture multiplateforme : Windows, Android, macOS, iOS, Linux, Android TV, extensions navigateurs

NordVPN conjugue vitesses rapides, interface intuitive, excellent déblocage et fonctionnalités de confidentialité haut de gamme, le tout à un prix raisonnable. Son vaste réseau compte plus de 6 000 serveurs répartis dans 61 pays, dont de nombreux pays limitrophes de la Chine.

Les performances de NordVPN rivalisent avec les meilleurs VPN. Sa technologie propriétaire NordLynx et son infrastructure optimisée permettent des vitesses de connexion impressionnantes, parfaites pour un streaming fluide jusqu'en 4K.

NordVPN excelle également pour le déblocage de contenus géo-restreints. Il contourne aisément la censure de plateformes comme Netflix, Hulu ou Disney+. Accéder à YouTube en Chine ne lui pose aucun problème.

Mais NordVPN brille surtout par ses fonctions avancées de sécurité et de protection de la vie privée. Chiffrement bancaire, kill switch, Tor over VPN ou encore double VPN assurent votre anonymat. Le no-log policy garantit que vos données restent confidentielles.

Essayez NordVPN en toute confiance : une garantie de remboursement sous 30 jours vous permet de tester sereinement le service. Si les performances vous convainquent, vous bénéficierez d'un excellent VPN pour contourner la censure en Chine.

Excellentes vitesses de connexion

Fonctionnalités de sécurité avancées

Interface simple et intuitive

Certains problèmes de déconnexions sporadiques signalés

Surfshark

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 3 200+

Emplacements des serveurs : 65 pays

Connexions simultanées : Illimitées

Couverture multiplateforme : Windows, Android, macOS, iOS, Linux, FireTV, navigateurs, consoles

NordVPN affiche déjà un bon rapport qualité/prix, mais Surfshark reste imbattable en termes de tarifs avantageux. Ne vous y trompez pas, son prix « budget » ne rime pas avec un service au rabais. Surfshark figure parmi les meilleurs VPN du marché.

Son vaste réseau compte plus de 3 200 serveurs dans 100 pays, dont de nombreuses options proches de la Chine. Autant dire des connexions fluides garanties pour visionner YouTube sans ralentissements.

Toutefois, Surfshark ne se cantonne pas qu'à débloquer YouTube. Il lève aussi aisément les restrictions sur les réseaux sociaux, moteurs de recherche et autres services bridés en Chine. Même les plateformes de streaming géo-restreintes comme Netflix US, BBC iPlayer ou Hulu n'ont plus de secrets pour lui.

Son autre avantage ? Surfshark autorise un nombre illimité d'appareils connectés simultanément sur un même compte. Fini les compromis, vous pourrez profiter de vos contenus où que vous soyez.

Pour votre sécurité, Surfshark mise sur un chiffrement AES 256 bits et une politique no-logs vérifiée par audit indépendant. L'obfuscation rend votre trafic VPN indétectable, précieux en Chine. De plus, NoBorders contourne les éventuels blocages VPN.

Comme tous les services dignes de ce nom, Surfshark propose 30 jours d'essai gratuit. Un répit bienvenu pour apprécier son rapport qualité/prix imbattable.

Très bon rapport qualité/prix

Interface claire et facile à prendre en main

Accès libre aux services de streaming

Fonctionnalité de « MultiHop » pour plus d'anonymat

Réseau de serveurs plus restreint que la concurrence

Les moins



Vitesses parfois inégales selon les serveurs

ExpressVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 3 000+

Emplacements des serveurs : 94 pays

Connexions simultanées : 5

Couverture multiplateforme : Windows, Android, macOS, iOS, Linux, routeurs, consoles, appareils de streaming

Basé aux Îles Vierges britanniques, ExpressVPN représente l'arme ultime pour retrouver l'accès à YouTube depuis la Chine. Rien d'étonnant, puisqu'il figure parmi les tous meilleurs VPN du marché.

Son vaste réseau compte plus de 3 000 serveurs répartis dans 94 pays. Vous disposerez ainsi de nombreuses options, y compris dans les pays limitrophes comme Hong Kong, le Népal ou le Myanmar, pour contourner les restrictions chinoises.

Se connecter à un serveur compatible, lancer l'application YouTube, et le tour est joué ! Les performances de déblocage géographique d'ExpressVPN sont tout simplement exceptionnelles. Vous pourrez aussi accéder aux catalogues étrangers d'autres plateformes comme Netflix ou Amazon Prime.

Cependant, la véritable force d'ExpressVPN réside dans ses vitesses imbattables. Son infrastructure optimisée et son protocole propriétaire Lightway garantissent des débits ultra-rapides, parfaits pour un streaming fluide.

En coulisses, un chiffrement de niveau militaire et des fonctionnalités comme le kill switch ou la protection contre les fuites DNS préservent votre anonymat et votre sécurité. La politique no-logs a été auditée pour prouver son intransigeance.

Mieux encore, ExpressVPN offre 30 jours d'essai gratuit. Bien assez pour se convaincre qu'il s'agit du meilleur VPN pour contourner la censure partout, y compris en Chine.

Rapide et performant

Grande fiabilité et stabilité

Excellence du support client

Applications intuitives et fonctionnelles

Prix relativement élevé

Basé aux îles Vierges britanniques

