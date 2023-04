Comment utiliser ChatGPT depuis l’Italie où l’IA est temporairement bloquée ? Nos réponses.

L’outil de l’intelligence artificielle ChatGPT d’OpenAI a connu une adoption massive dans le monde entier, avec 100 millions de comptes créés en seulement deux mois après son lancement. Cette popularité s’explique principalement par sa capacité à offrir des réponses intelligentes et personnalisées à toutes sortes de questions. Ainsi, que vous cherchiez des informations sur un sujet particulier, des conseils sur une situation personnelle ou des réponses à des questions triviales, l’outil est un allié de choix.

Toutefois, malgré tous ces avantages, cette nouvelle technologie est dans le collimateur de nombreuses organisations de régularisation. D’ailleurs, la GPDP (équivalent du CNIL italienne) n’approuve pas les pratiques de ce chatbot en matière de protection des données. Elle lui reproche notamment de ne pas avoir de base juridique suffisamment solide dans ce domaine.

Ainsi, le régulateur italien a interdit l’accès de cet outil sur son territoire pour une période indéterminée. Alors, comment utiliser ChatGPT depuis l’Italie ? Suivez notre guide.

ChatGPT : une révolution technologique controversée

Bien que le ChatGPT suscite un grand engouement dans tous les domaines depuis sa création, certains ne le voient pas d’un très bon œil. Entre autres, la GPDP (Garante per la Protezione dei Dati Personali) a décidé de couper l’accès au site sur l’ensemble de son territoire. De fait, le régulateur transalpin que le chatbot ne respectait pas la législation sur les données personnelles et reproche à OpenAI de ne pas avoir suffisamment informé les utilisateurs sur les données collectées. De plus, il affirme que si le site est interdit aux moins de 13 ans, aucune mesure n’est mise en place pour vérifier l’âge réel des utilisateurs inscrits.

Notons également qu’OpenAI a fait face à plusieurs problèmes significatifs liés à son logiciel. Pour ne citer qu’une importante fuite de données que le régulateur italien ne s’est pas privé d’utiliser pour justifier sa décision. Le représentant européen de l’entreprise a d’ailleurs écopé d’une importante amende suite à plusieurs plaintes déposées en Italie et ailleurs.

Toutefois, malgré les inquiétudes qu’il soulève et ses écueils, il n’y a aucun doute : ChatGPT est une révolution qui a de quoi impressionner le monde de la tech. Cette technologie utilise l’apprentissage automatique pour comprendre le langage naturel des utilisateurs et fournir des réponses personnalisées et pertinentes. Ainsi, les avantages du robot conversationnel sont nombreux. On cite notamment la facilité d’accès aux informations à tout moment et en tout lieu ainsi que la rapidité et la précision des réponses fournies.

ChatGPT est une plateforme de discussion en ligne qui a connu un grand succès dans le monde entier. Cependant, en Italie, elle rencontre des obstacles qui ont conduit à son blocage. Toutefois, plusieurs solutions existent pour contourner les restrictions géographique. Parmi lesquelles :

Le VPN

Les adeptes de séries et de cinéma sont bien conscients de l’utilité des VPN pour obtenir une adresse IP étrangère. Cette méthode est également efficace pour contourner les restrictions d’accès à ChatGPT. En effet, il suffit de choisir un serveur dans un pays où l’outil n’est pas bloqué pour accéder au chatbot depuis l’application.

Si vous êtes un utilisateur régulier, il est crucial de choisir un VPN de qualité offrant des débits optimaux.

Considéré comme le meilleur VPN du marché, la solution panaméenne vous permet non seulement de débloquer l'accès à la technologie, mais elle met également à votre disposition des options de sécurité avancée pour garantir votre confidentialité en ligne.

Le réseau Tor

Pour un usage occasionnel, le réseau Tor se présente comme une excellente alternative pour accéder à ChatGPT en Italie. Concrètement, le réseau fonctionne en acheminant votre trafic Internet à travers plusieurs nœuds de relais. Cela rend votre adresse IP et votre emplacement difficiles à tracer.

Cependant, il est important de noter que le réseau Tor peut ralentir votre vitesse de connexion.