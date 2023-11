La plateforme Google Bard, alimentée par l’IA, offre une expérience interactive unique, permettant aux utilisateurs d’interagir avec un chatbot avancé. Cependant, en raison de politiques régionales et de considérations liées à l’IA, le Canada se retrouve exclu de l’expansion de l’accès à Google Bard. Suivez le guide pour utiliser l’IA en sans entrave dans le pays.

Google Bard, le robot conversationnel de Google, suscite un grand intérêt au Canada. Toutefois, malgré sa présence en Europe, son accès au Canada demeure incertain. De plus, la firme de mountain view n’a fourni aucune indication quant à sa disponibilité future. Découvrez comment accéder à Google Bard au Canada.

Comment utiliser Google Bard au Canada ? Vous souhaitez découvrir Google Bard au Canada, mais son accès est limité dans le pays ? Voici comment contourner ces restrictions. Souscrire à un VPN comme NordVPN

Télécharger et installer le VPN

Se connectez à un serveur aux États-Unis

Profiter pleinement de Google Bard Essayer NordVPN gratuitement

L’indisponibilité de Google Bard au Canada trouve son origine dans des préoccupations réglementaires liées aux lois sur l’intelligence artificielle et les données (AIDA). Concrètement, ces réglementations visent à encadrer l’utilisation et le traitement des données par les systèmes d’IA. Elles mettent un accent particulier sur la protection de la vie privée et la prévention des abus potentiellement liés à ces technologies avancées.

Premièrement, les entreprises, y compris Google, doivent divulguer de manière transparente comment elles utilisent l’IA. Cela implique la nécessité d’expliquer de manière claire et détaillée les applications spécifiques de l’IA dans leurs produits et services.

Dans le cas de Google Bard, il semble rencontrer des difficultés à répondre immédiatement à ces exigences. La complexité de son fonctionnement ou les caractéristiques spécifiques de son modèle nécessitent des ajustements.

Deuxièmement, la protection des données personnelles constitue un élément crucial de l’AIDA. Le législateur insiste sur la nécessité de garantir la confidentialité des informations traitées par les systèmes d’IA. La nature même de Google Bard soulève des questions quant à la manière dont il manipule, stocke et protège les données personnelles des utilisateurs. Afin de respecter les exigences de l’AIDA, des modifications spécifiques sont nécessaires.

En outre, la conformité aux règlements éthiques et légaux constitue un obstacle majeur à l’accès à Google Bard au Canada. Des signes indiquent que le produit pourrait ne pas entièrement respecter les standards de l’AIDA.

Enfin, une autre explication possible est que le service est actuellement en cours d’évaluation et de déploiement progressif. Son absence dans certaines régions pourrait résulter d’une stratégie d’expansion graduelle plutôt que de problèmes spécifiques de conformité. Cette approche permettrait à la firme de s’ajuster progressivement aux différentes réglementations, assurant ainsi une intégration en conformité avec les normes légales locales.

VPN : un allié de choix pour utiliser Google Bard au Canada

Les réseaux privés virtuels jouent un rôle essentiel en garantissant un accès sécurisé et anonyme à Internet. En masquant votre adresse IP et en redirigeant votre connexion via un serveur étranger, ils garantissent une protection contre la surveillance en ligne.

Au-delà de la sécurité, les VPN contournent également les restrictions géographiques. Son fonctionnement du VPN repose sur la création d’un tunnel sécurisé entre votre appareil et le serveur VPN situé dans un pays différent.

Bard Canada : quel VPN choisir ?

Pour accéder à Google Bard depuis le Canada, il faudra choisir une solution fiable et performante. NordVPN, en tant que fournisseur de services VPN de premier plan propose une gamme complète de fonctionnalités pour contourner les restrictions géographiques.

La solution panaméenne dispose d’un vaste réseau de serveurs répartis dans le monde entier. Cette diversité permet aux utilisateurs canadiens de se connecter à des serveurs situés dans des pays où Google Bard est disponible.

Par ailleurs, la sécurité est une priorité pour NordVPN. En utilisant un chiffrement avancé, il protège la confidentialité des données. De plus, le service propose une politique stricte de non-conservation des journaux. Cette approche renforce l’anonymat tout en utilisant Google Bard au Canada.

Et ce n’est pas tout ! NordVPN garantit des vitesses de connexion élevées pour une expérience en ligne fluide lors de l’utilisation de services gourmands en bande passante. Les temps de chargement rapides améliorent l’interaction avec l’intelligence artificielle conversationnelle.

Enfin, le service prend en charge une variété de plates-formes, y compris les ordinateurs, les smartphones et les tablettes. Ainsi, les utilisateurs peuvent profiter de Google Bard sur différents appareils en toute simplicité.

Google Bard vs Chat GPT

En examinant de près certaines caractéristiques clés, il est possible de mieux comprendre leurs différences fondamentales entre Bard et Chat GPT.

En termes de données, Google Bard a l’avantage d’utiliser les données les plus récentes disponibles. De fait, il a la capacité de tirer des informations de l’ensemble d’Internet en temps réel pour répondre aux requêtes et offre des résultats potentiellement plus à jour. À l’inverse, ChatGPT se contente des informations présentes dans ses données d’entraînement qui s’arrêtent en 2021. Cela pourrait avoir un impact significatif sur la pertinence des réponses générées par chaque programme.

Google Bard excelle dans la génération de divers formats de texte tels que des poèmes, du code, des recommandations et des scripts. En revanche, ChatGPT permet de résumer du texte et créer du contenu.

En termes de disponibilité, Google Bard est encore en développement et n’est pas disponible au Canada et dans l’UE. ChatGPT, quant à lui, est accessible au grand public sans restrictions géographiques.