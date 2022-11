Comment configurer NordVPN sur iPhone ?

Le client mobile de NordVPN offre une multitude de fonctionnalités. Il est d’ailleurs disponible pour les appareils qui fonctionnent sou iOS. Mais pour en bénéficier, il va falloir configurer NordVPN sur votre iPhone.

La préservation de la confidentialité de l’utilisateur est la première utilité de NordVPN. Il permet également de débloquer les contenus multimédia bloqués géographiquement par les plateformes de streaming vidéos, dont Netflix. Outre ces fonctionnalités, on a récemment vu apparaître une toute nouvelle fonctionnalité : la fonction anti-menace de NordVPN. Dans tous les cas, une configuration est nécessaire avant de pouvoir en bénéficier.

Configurer NordVPN sur iPhone

Les étapes clés pour configurer l’application mobile de NordVPN sur votre iPhone sont assez simples. Le processus est le même que celui d’un VPN habituel.

Connexion rapide

Pour commencer, vous allez devoir ouvrir l’application depuis votre appareil (en cliquant sur l’icône NordVPN). Après l’ouverture de l’application, vous pouvez déjà appuyer sur « Connexion rapide » pour que l’application choisisse le meilleur serveur par rapport à votre emplacement. C’est-à-dire qu’il va sélectionner le serveur le plus rapide de la zone depuis laquelle vous vous connectez.

Choisir un emplacement particulier

Si vous voulez dissimuler votre emplacement et choisir une zone en particulier, vous pouvez configurer l’application NordVPN de votre iPhone depuis « Serveurs spécialisés ». Sinon, vous pouvez, une fois sur la page d’accueil de l’application, opter pour un des serveurs qui s’affichent sur la carte du monde. Outre le choix depuis la liste des serveurs spécialisés, il vous est également possible de choisir un serveur depuis le menu « Favoris », ou depuis la liste de serveurs disponibles dans les 59 pays proposés par NordVPN.

Configurer NordVPN pour débloquer un contenu streaming

À l’instar des autres applications de VPN gratuit, il n’y a pas de serveurs spécifiques pour le déblocage des plateformes de streaming sur NordVPN. L’ensemble des serveurs disponibles et accessibles peuvent vous servir à débloquer certains sites de streaming vidéo. Notamment Amazon Prime Video, Netflix, ou encore Disney+.

Configuration du protocole NordVPN sur iPhone

La modification du protocole VPN de NordVPN se fait depuis le menu « Comptes et paramètres ». Du moins, c’est depuis ce menu que vous pourriez configurer toutes les fonctionnalités offertes NordVPN sur votre iPhone. À savoir les fonctions « Split tunneling », « Kill Switch » et « CyberSec ».

NordVPN est sans doute le meilleur VPN actuellement disponible sur le marché. Il est facile à configurer, propose d’innombrables fonctionnalités, et coûte moins cher tout en offrant une multitude de possibilités aux utilisateurs : de la protection de leur identité à la protection anti-menace, en passant par le déblocage des plateformes de streaming.

La dernière version de NordVPN pour iPhone est disponible sur App Store d’Apple. Mais il est aussi possible de télécharger directement la version supportée par votre iPhone depuis le lien fourni par votre fournisseur. Pour ce faire, vous n’avez qu’à scanner un QR code, à cliquer sur un lien, directement depuis votre iPhone. Une fois que vous l’aurez téléchargé, vous n’aurez qu’à suivre ce guide pour configurer NordVPN sur vote iPhone.