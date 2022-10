Double VPN : tout ce que vous devez savoir sur cette fonctionnalité

Aujourd’hui, les VPN ne cessent de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités afin d’améliorer la sécurité et l’anonymat des internautes. Praticité, simplicité et efficacité sont devenus les principaux défis des fournisseurs de réseaux virtuels. Le but étant de mettre à disposition de leurs clients des produits à la fois performants et faciles à prendre en main. C’est dans cette optique que la fonction double VPN a vu le jour. Sa mission ? Fournir une couche de confidentialité supplémentaire lors de votre navigation web. De quoi s’agit-il réellement ? Quel est son rôle ? Pourquoi l’utiliser et quels sont les avantages qu’apporte cette option ? C’est ce que nous allons découvrir dans ce dossier.

Comme nous le savons déjà, un VPN permet de confidentialiser vos activités en ligne en créant un tunnel virtuel crypté et sécurisé entre votre appareil et le serveur de destination. Ce qui signifie qu’aucun espion, cybercriminel ou hacker ne peut suivre votre trafic internet. Aussi, l’ensemble de vos données sont entièrement protégées lors de vos activités numériques. Quant au double VPN, cette fonctionnalité permet de créer un tunnel chiffré supplémentaire. Ceci afin que vous puissiez bénéficier d’une couche de protection additionnelle. L’objectif est simple : garantir votre sécurité et votre anonymat en ligne en toute circonstance et de manière infaillible.

En clair, grâce à ce double chiffrement, vos informations personnelles sont protégées de manière optimale. Tandis que votre navigation sur la toile ne pourra être observée ni retracée par les individus malveillants ou les sites web que vous visitez.

Le double VPN : comment ça marche ?

De manière générale, le double VPN est une fonctionnalité qui permet de chiffrer vos données en ligne en passant par deux serveurs VPN au lieu d’un seul. De ce fait, vos activités sont dissimulées derrière deux tunnels cryptés.

Le principe est simple : lorsque que votre adresse IP est permutée par celui du VPN pour le masque, la fonction double va de nouveau dissimuler votre nouvelle identité numérique. Cela, en faisant passer cette dernière par un second serveur sécurisé. Ainsi, vous profitez d’une double couche de protection contre les différentes cybermenaces existantes. Cela tout en bénéficiant d’un anonymat le plus total. Même votre FAI ne pourra ni connaître ni suivre votre destination sur internet.

À titre d’information, le double VPN est aussi connu sous d’autres noms, tels que le VPN multi-hop ou encore le VPN en cascade.

Top des VPN qui prend en charge la fonctionnalité double VPN

Bien que le double VPN soit une fonctionnalité relativement récente, de nombreux fournisseurs VPN s’intègrent dans leur solution afin d’accroître l’efficacité de leurs services. C’est notamment le cas de :

NordVPN

La solution panaméenne se démarque des autres services grâce à ses performances hors normes, sa vitesse ainsi que l’efficacité de son service.

Avec sa fonction double VPN, NordVPN se propose de renforcer la protection de vos données personnelles. Mais aussi d’améliorer la confidentialité de vos activités en ligne. Ainsi, si le VPN garantit déjà une sécurité accrue, avec l’intégration de cette fonctionnalité, l’accès à vos informations personnelles est quasiment impossible.

Surfshark

Le point fort de Surfshark réside dans la fluidité de navigation qu’il propose à ses utilisateurs. Sans oublier ses myriades de serveurs à la pointe de la technologie qui permettent de masquer votre adresse IP de manière optimale et de contourner les censures géographiques des plateformes SVOD.

Avec son double VPN Surfshark optimise encore plus la sécurité de vos données et vous garantit une confidentialité maximale lors de vos navigations internet.

CyberGhost

CyberGhost se présente comme le VPN avec le plus grand nombre de serveurs répartis dans les quatre coins du monde. Ainsi, que ce soit en termes de sécurité ou de vitesse, cette solution garantit un niveau de protection élevé et une navigation internet haut débit.

S’y ajoute une fonctionnalité double VPN qui va permettre d’accroître votre protection et votre confidentialité.

Les avantages du double VPN

L’avantage principal de cette fonctionnalité se trouve dans le niveau élevé de confidentialité et d’anonymat qu’elle garantit. De fait, même lorsque le premier serveur est compromis, cette option permet d’assurer la discrétion de vos données personnelles. Ceci, en faisant passer votre trafic internet par un autre tunnel crypté. En parallèle, ce double cryptage empêche les trackers informatiques, les sites web, les cybercriminels et même votre FAI de suivre vos activités et votre trafic en ligne.

Enfin, le double VPN garantit également une protection totale de votre adresse IP.

Double VPN : pourquoi utiliser cette fonctionnalité ?



Si vous craignez de vous faire retracer par le gouvernement, votre fournisseur d’accès internet ou par d’autre entité, il est important de prendre des mesures adéquates. Le double VPN se présente comme la solution la plus indiquée pour partager, publier ou diffuser du contenu sensible. Et cela tout en contrecarrant le traçage informatique.

Dans les faits, si vous avez besoin d’un très haut niveau de confidentialité et d’anonymat, le double VPN est le moyen le plus sûr et le plus efficace. Grâce à un double cryptage, vos informations personnelles telles que vos coordonnées bancaires ou votre adresse IP ont la meilleure protection possible.