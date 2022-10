Comment faire pour configurer NordVPN sur Android ?

Que ce soit sur Android ou sur un autre système d’exploitation, NordVPN offre toute une variété de fonctionnalités. Notamment la gestion des données privées, la protection de votre confidentialité, ou encore l’accès à un contenu bloqué dans certains pays.

NordVPN est disponible pour les appareils fonctionnant sous Android. Mais le fait est que certains utilisateurs n’arrivent pas à télécharger l’application, ni même la configurer selon leurs besoins. Mais les quelques 5 400 serveurs dispersés dans plus de 60 pays sont facilement accessibles à condition de savoir comment configurer NordVPN sur Android.

Commencez par télécharger la dernière version de NordVPN pour Android

La première étape de la configuration de NordVPN est de télécharger le paquet d’installation. Pour les appareils Android, NordVPN est disponible gratuitement sur Play Store. Sinon, vous pouvez toujours aller directement depuis le site officiel de NordVPN et télécharger l’application depuis le lien fourni. Si vous souhaitez procéder autrement, vous pouvez toujours scanner le QR code de l’application, toujours depuis l’interface du VPN.

Les versions Android supportées par NordVPN

Attention, NordVPN n’est disponible que pour les appareils fonctionnant sous Android 6.0 ou les versions ultérieures. Pour l’installation de l’application, elle propose un fichier de type « APK ». Vous n’avez donc qu’à cliquer dessus une fois que le fichier a été téléchargé.

L’accès aux services de NordVPN

Pour accéder aux services proposés par NordVPN sur un Android, vous devez saisir vos identifiants. C’est la première étape à suivre. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez constamment en créer un sur le site de NordVPN. L’inscription se fait en quelques minutes et vous aurez accès aux offres qu’il propose.

Comment configurer NordVPN sur Android ?

Le choix du serveur

Une fois que les informations de connexion ont été saisies, vous avez accès à l’interface de l’application. À ce stade, vous verrez apparaître un bouton « Connexion rapide ». Cliquez dessus et NordVPN va choisir automatiquement le meilleur serveur disponible en fonction de votre localisation.

Par contre, vous pouvez toujours choisir le serveur que vous voulez utiliser. Pour ce faire, vous n’avez qu’à en sélectionner un qui figure parmi la liste des serveurs disponibles.

Le choix du protocole

Toujours dans l’interface utilisateur, vous pouvez choisir le protocole qui vous convient. Vous avez en effet le choix entre OpenVPN et NordLynx. À ce stade, vous avez la possibilité de basculer entre les différentes fonctionnalités proposées par l’application. Notamment la fonction « Kill Switch », « Split tunneling » ou « CyberSec ». Sans doute les fonctionnalités qui différencient NordVPN d’un autre VPN gratuit.

NordVPN est jusqu’ici le meilleur VPN du marché. Avec ses nombreuses fonctionnalités, il figure parmi les VPN les plus utilisés dans le monde. Simplicité d’usage, interface facile à prendre en main, application assez simple à configurer, plus de 5 000 serveurs dispersés aux quatre coins du monde, on ne se lasse pas facilement de NordVPN. D’ailleurs, il ne permet pas non seulement de dissimuler votre identité, mais aussi d’accéder au contenu des plateformes de vidéos géographiquement bloqué.

Ainsi, si vous souhaitez sécuriser votre connexion mobile et accéder sans restrictions aux contenus de divers plateformes, il vous suffit d’installer le client Android de NordVPN.