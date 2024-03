Pornhub bloqué aux USA : pourquoi cette interdiction ?

Aux États-Unis, la bataille contre les sites pornographiques s'intensifie avec des législations locales imposant la vérification de l'âge. Pornhub, site adulte majeur, est désormais bloqué dans certains États. Découvrez pourquoi Pornhub est bloqué aux USA ?

Depuis quelque temps, de nombreux utilisateurs aux États-Unis font face à des difficultés pour accéder à Pornhub, l'un des plus grands sites web pour adultes. Pour cause, des restrictions géographiques ont été mises en place, rendant le site inaccessible dans certaines régions. Dans cet article, découvrez les raisons de cette interdiction.

Comment débloquer un site ? Pour contourner les restrictions d'accès à un site web dans une région donnée, il est conseillé d'utiliser un VPN. Cet outil permet de masquer votre emplacement réel en redirigeant votre trafic Internet par le biais de serveurs situés dans d'autres pays. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en dehors des USA

Naviguer librement sur le site. Essayer gratuitement NordVPN

Pourquoi Pornhub est-il bloqué aux États-Unis ?

Pornhub, le célèbre site pour adultes, fait face à une nouvelle controverse aux États-Unis. Le site est maintenant bloqué par de nombreux fournisseurs d'accès internet américains. En effet, cela fait suite à des allégations selon lesquelles Pornhub hébergerait des contenus illégaux.

Selon plusieurs associations de protection de l'enfance, Pornhub n'en faisait pas assez pour empêcher la diffusion de vidéos mettant en scène des mineurs. Suite à ces accusations, le site a été banni par Visa et Mastercard en décembre 2020, l'empêchant d'accepter les paiements par carte bancaire. En conséquence, Pornhub a supprimé des millions de vidéos téléversées par des utilisateurs non vérifiés.

Malgré ces mesures, de nombreux fournisseurs d'accès internet aux États-Unis ont tout de même décidé de bloquer complètement l'accès au site sur leurs réseaux. Ils citent la présence persistante de contenus illégaux ainsi que des inquiétudes quant à la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs.

Contourner le blocage avec un VPN

Actuellement, il existe un moyen simple de contourner ces blocages : utiliser un VPN. En effet, cet outil chiffre votre trafic internet et masque votre adresse IP, vous permettant d'accéder à des sites web bloqués.

Actuellement, NordVPN est l'un des meilleurs services VPN du marché. Grâce à ses serveurs ultra-rapides répartis dans 60 pays, simulez une connexion depuis un autre lieu est possible. De plus, il propose aussi la technologie CyberSec qui bloque les publicités, les logiciels malveillants et empêche votre fournisseur d'accès à internet de voir ce que vous faites en ligne.

En activant NordVPN sur votre appareil, vous pourrez accéder à Pornhub depuis une adresse IP d'un autre pays où le site n'est pas bloqué. Votre FAI ne saura même pas que vous utilisez le site. Pour cela, le VPN crypte tout votre trafic de bout-en-bout avec les protocoles de chiffrement avancés comme IKEv2/IPsec ou OpenVPN. Vos données sont ainsi parfaitement protégées.

Par ailleurs, NordVPN est l'un des rares services VPN à avoir fait l'objet d'un audit indépendant. Ce dernier prouve qu'il respecte sa politique de non-journalisation. Par conséquent, ce que vous faites en ligne demeure confidentiel.

Avec plus de 14 millions d'utilisateurs dans le monde, le fournisseur VPN vous offre une solution simple et sécurisée. Vous pouvez ainsi contourner le blocage de sites comme Pornhub aux États-Unis et dans d'autres pays restrictifs.

