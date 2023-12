NordVPN met Windows à l’abri des pirates avec un nouveau scanner

NordVPN vient de lancer un nouveau scanner pour Windows permettant de détecter les failles de sécurité et les logiciels malveillants. En quelques minutes, cet outil analyse votre ordinateur et vous alerte sur les vulnérabilités à corriger. Découvrez comment le scan Windows NordVPN vous protège contre les pirates informatiques.

NordVPN, un leader parmi les fournisseurs de services VPN, renforce la sécurité des utilisateurs Windows avec son tout nouveau scanner Windows. Cette fonctionnalité novatrice combine diverses technologies pour détecter et éliminer efficacement les logiciels malveillants, les logiciels espions et autres menaces potentielles.

En tant que défenseur de la confidentialité en ligne, NordVPN offre ainsi une couche supplémentaire de protection, assurant une expérience de navigation sécurisée. Avec ce scanner intégré, les utilisateurs peuvent désormais profiter d’une tranquillité d’esprit accrue lors de leurs activités en ligne.

Protégez votre vie numérique avec un VPN puissant

Dans le monde numérique actuel, il est primordial de protéger les données personnelles. C’est là qu’un VPN entre en jeu. Cet outil vous offre une solution efficace pour sécuriser votre connexion Internet et préserver votre confidentialité en ligne.

En effet, le VPN vous permet de crypter votre trafic Internet. De cette manière, toutes vos données, y compris vos informations sensibles, sont protégées des regards indiscrets. Que vous naviguiez sur des réseaux Wi-Fi publics ou que vous souhaitiez simplement maintenir votre vie privée en ligne, un VPN est votre meilleur allié.

De plus, un VPN vous offre également la possibilité de contourner les restrictions géographiques. Ainsi, si vous souhaitez profiter du contenu disponible dans d’autres régions, il vous permet de changer virtuellement votre emplacement et d’accéder à des services en ligne sans aucune restriction.

Lorsqu’il s’agit de choisir un VPN, NordVPN se distingue par son offre complète de fonctionnalités. En plus d’une sécurisation inégalée, NordVPN propose une fonctionnalité innovante : le scanner Windows. Avec cette fonctionnalité, le service VPN détecte et élimine les éventuelles menaces potentielles. Vous bénéficiez ainsi d’une protection maximale de vos données, que ce soit contre les virus, les logiciels malveillants ou les tentatives de phishing.

La sécurité Windows renforcée avec le scan Windows NordVPN

Approuvé par des millions d’utilisateurs pour ses performances exceptionnelles, NordVPN est le leader mondial des services VPN. Avec son double cryptage et Onion Over VPN, il assure une confidentialité totale. De plus, sa protection contre les menaces bloque sites malveillants, logiciels malveillants, trackers et publicités. Avec 5 900 serveurs dans 60 pays, NordVPN offre une interface conviviale et des tarifs compétitifs.

S’engageant davantage en matière de cybersécurité, NordVPN introduit une nouvelle fonctionnalité dans sa suite de protection contre les menaces. Le scanner Windows analyse les ordinateurs à la recherche d’applications exposées. Il alerte ensuite les utilisateurs des failles de sécurité détectées, leur permettant ainsi de prendre des mesures correctives.

En cas de détection d’une vulnérabilité, il est recommandé de mettre à jour l’application immédiatement. En l’absence de notification, les experts en cybersécurité recommandent de visiter le site du développeur pour obtenir la dernière version. Ce scan Windows, simple d’utilisation, est inclus sans frais supplémentaires dans chaque abonnement NordVPN. Les utilisateurs peuvent l’activer gratuitement à partir de la version 7.15, compatible avec Windows 10 et les versions ultérieures du système d’exploitation.