Les blocages de connexions VPN peuvent sembler ironiques, car ces outils sont conçus pour contourner les restrictions en ligne. Les FAI, gouvernements ou sites web qui les bloquent et détectent ces services peuvent frustrer les utilisateurs. Heureusement, les fournisseurs ont développé des solutions pour rendre ces connexions quasiment indétectables. Cela offre ainsi un moyen fiable de contourner les obstacles et de préserver la liberté en ligne.

Les réseaux privés virtuels sont devenus des outils incontournables pour garantir la sécurité en ligne. En masquant l’adresse IP et en cryptant les données de l’utilisateur, ils offrent un bouclier essentiel contre les menaces en ligne. Cependant, un nouveau défi se pose : la détection des VPN par les sites web. Cette pratique peut entraîner des conséquences indésirables pour les utilisateurs, limitant leur accès à certaines ressources ou compromettant leur confidentialité. Découvrez comment faire pour qu’un site ne détecte pas votre VPN.

Naviguer librement sur Internet devient parfois un défi en raison des blocages VPN imposés par certaines entités. Pour ceux en quête de solutions, il existe des moyens efficaces de contourner ces restrictions.

Choisissez un VPN sécurisé et fiable

Lorsque vous cherchez un VPN sûr et fiable, il est important de considérer certaines fonctionnalités essentielles. Ces caractéristiques incluent l’obscurcissement, la protection contre les fuites, une variété de protocoles et la présence d’un kill switch. Ces éléments sont cruciaux pour garantir que votre utilisation reste secrète et vous permet de contourner les blocages éventuels.

Il est recommandé de sélectionner un VPN qui, en plus de ces fonctionnalités, propose une rotation régulière de ses adresses IP et possède un vaste réseau de serveurs. Cela joue un rôle clé pour réduire les risques de blocage de votre connexion.

Utilisez des serveurs obscurcis

Lorsque vous souhaitez utiliser votre VPN de manière discrète, l’option des serveurs obscurcis est fondementale. En effet, ces serveurs cachent l’utilisation de votre VPN, la faisant ressembler à une connexion Internet ordinaire.

D’ailleurs, il faut savoir que de nombreux protocoles de sécurité, comme OpenVPN, ajoutent des informations à votre trafic, révélant ainsi que vous utilisez un VPN. Cela peut compliquer le contournement des blocages VPN, surtout ceux imposés par les gouvernements.

Pour résoudre ce problème, les serveurs obscurcis mélangent ces données, les rendant illisibles. Si différentes méthodes et technologies sont utilisées à cette fin, l’idée de base reste la dissimulation du protocole VPN et le chiffrement en les enveloppant dans un autre protocole. Cette action rend plus difficile la distinction entre le trafic VPN et le trafic Internet normal.

Certains serveurs obscurcis surveillent activement les ports ouverts et passent régulièrement de l’un à l’autre pour échapper aux blocages. Cette approche est particulièrement efficace dans les pays où la censure est stricte.

Pour utiliser l’obscurcissement de la manière la plus simple, optez pour un VPN qui l’active automatiquement sur chaque serveur, comme NordVPN.

Site détecte VPN : changez de serveur pour modifier votre IP

Pour changer votre adresse IP, il est recommandé de passer à un autre serveur VPN. Lorsqu’un site Web détecte plusieurs utilisateurs partageant la même adresse IP, il peut soupçonner l’utilisation du service et décider de bloquer l’accès. Ce blocage basé sur l’adresse IP est couramment employé, notamment par des services de streaming tels que Netflix ou Disney+. La solution la plus simple pour contourner ces blocages est de changer de serveur VPN.

Un large choix de serveurs augmente vos chances de trouver une adresse IP non bloquée. Par exemple, NordVPN met à votre disposition un impressionnant réseau de serveurs, totalisant plus de 5 500 serveurs répartis dans 60 pays. La plupart de ces pays disposent de plusieurs connexions disponibles, vous permettant de basculer vers un serveur de secours si votre connexion actuelle rencontre des problèmes.

Changez votre protocole de sécurité

Pour améliorer votre capacité à contourner les blocages VPN gratuit ou payant, vous pouvez envisager de changer votre protocole de sécurité. Comprendre les différentes options vous aide à faire un choix éclairé et à éviter d’être détecté.

Voici un aperçu des protocoles couramment utilisés et de leurs caractéristiques :

: Il s’agit du protocole VPN le plus répandu. OpenVPN est reconnu pour sa robustesse en matière de sécurité et il est open source. Cependant, sa popularité peut parfois le rendre plus vulnérable aux blocages. WireGuard : De nombreux services VPN préconisent ce protocole open source en raison de sa rapidité et de sa capacité de déblocage. Il est particulièrement adapté aux activités gourmandes en données, comme le streaming. Cependant, il ne supporte que les connexions UDP.

: De nombreux services VPN préconisent ce protocole open source en raison de sa rapidité et de sa capacité de déblocage. Il est particulièrement adapté aux activités gourmandes en données, comme le streaming. Cependant, il ne supporte que les connexions UDP. SSTP : Ce protocole évite les blocages en utilisant le port 443, le même port utilisé par la plupart des connexions HTTPS. Cela le rend semblable à un trafic normal. Toutefois, il est limité à Windows et présente des vulnérabilités en matière de sécurité.

: Ce protocole évite les blocages en utilisant le port 443, le même port utilisé par la plupart des connexions HTTPS. Cela le rend semblable à un trafic normal. Toutefois, il est limité à Windows et présente des vulnérabilités en matière de sécurité. L2TP/IPSec : Il est assez fiable pour contourner les blocages VPN. L2TP seul ne chiffre pas votre trafic, mais avec IPSec, il offre un chiffrement 256 bits . Il est compatible avec la plupart des VPN, mais il est plus lent que d’autres protocoles.

: Il est assez fiable pour contourner les blocages VPN. L2TP seul ne chiffre pas votre trafic, mais avec IPSec, il offre un . Il est compatible avec la plupart des VPN, mais il est plus lent que d’autres protocoles. IKEv2 : hautement sécurisé, rapide et léger, il convient particulièrement aux appareils mobiles. Cependant, il utilise uniquement le port 500, le rendant plus facile à bloquer.

: hautement sécurisé, rapide et léger, il convient particulièrement aux appareils mobiles. Cependant, il utilise uniquement le port 500, le rendant plus facile à bloquer. PPTP : l’un des protocoles les plus anciens, mais avec une sécurité obsolète. Bien que rapide, il ne fournit pas une protection de la vie privée suffisamment solide.

Il est à savoir que le choix du protocole dépend de vos besoins en matière de sécurité, de vitesse et de la capacité à contourner les blocages.

Changez votre port

Pour contourner les blocages VPN, il est recommandé de modifier le port de connexion que vous utilisez. Les ports, ce sont les canaux par lesquels les appareils communiquent entre eux. Le port 1194 est couramment associé au protocole OpenVPN, mais il est souvent bloqué par de nombreux sites web.

Par contre, les ports 443 et 80 sont parmi les plus efficaces pour contourner les blocages. Les connexions HTTPS, comme les services bancaires en ligne et les paiements sécurisés dans les boutiques en ligne, utilisent le port 443. Ces ports ne sont généralement pas associés aux VPN et sont rarement bloqués.

Si vous utilisez le service NordVPN, vous avez la possibilité de changer manuellement les ports de connexion. Vous pouvez expérimenter avec différents ports pour déterminer lequel vous aide à contourner le blocage VPN.

Si votre VPN ne prend pas en charge le changement de port, une alternative consiste à utiliser le protocole SSTP, qui utilise le port 443 par défaut. Cependant, il est important de garder à l’esprit que ce protocole présente plusieurs vulnérabilités connues et qu’il est recommandé uniquement pour une navigation de base.

Site détecte VPN : configurez votre propre VPN

Si vous cherchez à contourner les blocages VPN, la mise en place de votre propre solution peut être une option. Cette approche vous offre un contrôle total sur la configuration et l’installation de votre outil. Cela complique la détection et le blocage de votre trafic VPN par les filtres réseau.

Pour ce faire, vous aurez besoin d’un VPN qui prend en charge la configuration manuelle comme NordVPN.

Voici les étapes clés pour mettre en place votre propre VPN personnalisé :

Sélectionnez un serveur : Consultez le site Web de votre VPN pour accéder à une liste d’emplacements et choisissez celui auquel vous souhaitez vous connecter. Prenez note des détails, y compris les protocoles pris en charge, tels qu’OpenVPN, WireGuard ou IPsec.

: Consultez le site Web de votre VPN pour accéder à une liste d’emplacements et choisissez celui auquel vous souhaitez vous connecter. Prenez note des détails, y compris les protocoles pris en charge, tels qu’OpenVPN, WireGuard ou IPsec. Entrez les détails du serveur : Vous pouvez effectuer cette opération dans les paramètres ou les préférences réseau de votre appareil.

: Vous pouvez effectuer cette opération dans les paramètres ou les préférences réseau de votre appareil. Connectez-vous à votre VPN : Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe VPN, puis suivez les instructions à l’écran pour vous connecter. Une fois configuré, vous pouvez lancer votre VPN directement depuis l’écran d’accueil de votre appareil.

NordVPN : l’anonymat en toute discrétion

La protection de votre vie privée en ligne est très importante et NordVPN le fait très bien. Le service panaméen évite que les sites web ne découvrent que vous utilisez un VPN.

L’une de ces méthodes s’appuie sur des serveurs obscurcis. En effet, ce NordVPN a des serveurs spéciaux qui rendent votre trafic VPN semblable au trafic Internet normal. Ces serveurs obscurcis sont très utiles pour déjouer les sites web qui essaient de bloquer les VPN.

Changer régulièrement votre emplacement de serveur est une autre stratégie performante. NordVPN dispose d’un vaste réseau mondial de serveurs. En alternant entre ces serveurs, vous augmentez vos chances que votre VPN ne soit pas détecté, garantissant ainsi une expérience en ligne anonyme.