Si vous voulez protéger vos données lorsque vous naviguez en ligne la solution idéale est de connecter votre routeur WiFi à un VPN. Cela permettra à tous vos appareils connectés de se connecter à internet via une connexion sécurisée. Découvez notre top des meilleurs VPN pour routeur WiFi.

Trop occupé à tout lire ? Voici le meilleur NordVPN est sans conteste le meilleur VPN de ce classement pour les utilisateurs de routeurs WiFi. Avec ses fonctionnalités avancées de sécurité et de confidentialité, ce VPN garantit la protection de l’ensemble de vos données même lorsque vous êtes connecté à un réseau public ou partagé. J’en profite

Internet est devenu un élément incontournable de notre vie quotidienne. Mais, cette toile immense est aussi le lieu où se cachent de nombreux dangers pour vos données personnelles. Pour assurer votre sécurité en ligne, l’utilisation d’un VPN pour routeur WiFi se présente comme l’option idéale. Zoom sur les VPN à privilégier pour offrir à tous vos appareils connectés un niveau de sécurité élevé.

Vous manquez de temps ? Découvrez notre top 3 NordVPN – Un choix solide pour les utilisateurs de routeurs WiFi SurfShark – Un VPN fiable en matière de protection de la vie privée et de la sécurité en ligne ExpressVPN – Une réputation établie et une protection de haut niveau

NordVPN

Caractéristiques techniques Chiffrement : AES-256

Options de sécurité avancée : Double VPN, Protection intégrée contre les fuites DNS et IPv6, Kill Switch

Connexions simultanées : jusqu’à 6 appareils

Considéré comme l’un des meilleurs services VPN aujourd’hui disponible sur le marché, NordVPN est également idéal pour les routeurs WiFi. De fait, la solution est compatible avec la plupart des routeurs, y compris les modèles Asus, Linksys, Netgear, D-Link et TP-Link. Elle offre également une variété d’options de configuration pour s’adapter à vos besoins. De plus, NordVPN propose des tutoriels et des guides étape par étape pour vous aider à configurer facilement votre routeur et à tirer le meilleur parti de votre abonnement.

En outre, avec plus de 5 500 serveurs répartis dans près de 60 pays, la solution panaméenne offre des vitesses de connexion ultrarapides. Elle met également à votre disposition de nombreuses options de sécurité et un cryptage de niveau militaire pour protéger votre anonymat en ligne et vos données.

Grande variété d’emplacements de serveurs

Compatible avec une grande variété de routeurs

Fonctionnalités avancées de confidentialité et de sécurité

L’interface utilisateur peut être confuse pour les débutants

Le service peut parfois être lent sur certains serveurs

Surfshark

Caractéristiques techniques Chiffrement : AES-256

Options de sécurité avancée : Protection contre les fuites DNS, IPv6 et WebRTC, Kill switch, Whitelister, CleanWeb

Connexions simultanées : illimitées

Rapidement devenu populaire en raison de sa combinaison de fonctionnalités de sécurité avancées et de son prix abordable, Surfshark se positionne également comme l’un des VPN pour routeur à privilégier. Compatible avec les principaux modèles de routeurs, ce VPN offre une vitesse de connexion rapide et sans latence.

Il garantit également votre sécurité en ligne et votre confidentialité grâce à son cryptage AES-256 bits et sa pléthore de fonctionnalités supplémentaires.

Excellent rapport qualité-prix

Interface utilisateur conviviale

Sécurité et confidentialité de qualité supérieure

Service clientèle pas très réactive

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de connexion sur certains serveurs

ExpressVPN

Caractéristiques techniques Chiffrement : AES-256

Options de sécurité avancée : OpenVPN, IKEv2 et L2TP/IPsec

Fonctionnalités avancées : DNS, protection contre les fuites IPv6, Kill switch automatique et Split tunneling

ExpressVPN se présente comme un excellent choix pour les personnes qui cherchent à naviguer sur le web de manière anonyme et à contourner les restrictions géographiques. En outre, ce VPN est capable de fonctionner avec des routeurs de toutes marques et de tous types, allant des routeurs à domicile aux routeurs commerciaux. Il est également compatible avec des routeurs Wi-Fi à la fois 2,4 GHz et 5 GHz.

ExpressVPN offre également une grande variété de fonctionnalités de sécurité avancées pour protéger vos informations personnelles en ligne. Il utilise notamment un cryptage AES 256 bits pour sécuriser vos données et offre une sélection de protocoles VPN comme OpenVPN, IKEv2 et L2TP/IPsec. Par ailleurs, il dispose d’un Kill switch automatique qui coupe votre connexion internet si le VPN se déconnecte accidentellement empêchant ainsi les fuites de données.

Grande compatibilité avec les routeurs de toutes marques et de tous types.

Fonctionnalités de sécurité avancées

Capacité à contourner les restrictions géographiques

Un nombre limité de connexions simultanées (5 appareils maximum)

L’application mobile peut être un peu instable sur certains appareils

CyberGhost

Caractéristiques techniques Chiffrement : AES-256

Nombre de serveurs : plus de 6 600

Emplacement géographique : 90 pays

CyberGhost vous propose une solution de sécurité complète pour assurer votre confidentialité en ligne. Avec ce VPN, vous pouvez être sûr que toutes vos données et informations personnelles sont protégées contre les fuites DNS et IP. De plus, ce réseau sécurisé cache votre adresse IP et masque votre activité en ligne.

En outre, ce VPN pour routeur vous permet de naviguer en toute sécurité sur tous les réseaux WiFi publics. Il vous offre également une protection étendue contre les attaques de hackers, les logiciels malveillants et autres menaces en ligne.

Grande variété d’emplacements de serveurs

Compatible avec de nombreux types de routeurs

Vitesse de connexion rapide

Certains serveurs peuvent être assez lents, en particulier durant les heures de pointe, ce qui peut affecter l’expérience de l’utilisateur.

Les politiques de conservation des logs sont assez floues

Le service client peut parfois être difficile à joindre

AtlasVPN

Caractéristiques techniques Chiffrement : AES-256

Options de sécurité avancée : Double VPN, Protection intégrée contre les fuites DNS et IPv6, Kill Switch

Forfaits payants : Premium, Premium Plus (annuel ou à vie)

AtlasVPN est un VPN qui permet de sécuriser votre connexion internet et de naviguer de manière totalement anonyme. Cette solution utilise des protocoles avancés pour assurer une connexion hautement sécurisée et bénéficier d’une adresse IP virtuelle pour contourner les restrictions géographiques.

Ce service dispose également de serveurs dans plusieurs pays pour une bande-passante illimitée et peut être facilement configuré sur des routeurs pour protéger tous les appareils connectés au réseau local. Enfin, il dispose d’une version gratuite et payante avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Sécurité renforcée pour les ports empêchant ainsi les intrusions non autorisées

Protège contre les attaques DDoS en bloquant les flux de trafic indésirables

Service de sécurité hautement personnalisable

Ne peut pas protéger contre toutes les variantes d’attaques DDoS.

Doit être utilisé conjointement avec d’autres logiciels et outils de sécurité pour une sécurité complète

IPVanish

Caractéristiques techniques Chiffrement : AES-256

Nombre de serveurs : plus 1 600

Connexion simultanée : jusqu’à 10 appareils

IPVanish est un fournisseur de VPN réputé pour sa vitesse et ses performances fiables. Il prend en charge les principaux modèles de routeurs comme Asus, Linksys, Netgear et TP-Link et offre un cryptage de niveau militaire pour garantir la sécurité de vos données en ligne.

En outre, ce VPN dispose d’une politique stricte de non-conservation des logs, ce qui signifie que vos activités en ligne ne sont pas enregistrées sur leurs serveurs. Il offre également une fonctionnalité de Kill switch automatique pour vous protéger contre les fuites de données en cas de déconnexion du VPN.

Haute vitesse de connexion

Cryptage de niveau militaire

Politique stricte de non-conservation des logs

Interface utilisateur peut être difficile à utiliser pour les débutants

Un prix plus élevé que d’autres solutions VPN

Ivacy

Caractéristiques techniques Chiffrement : AES-256

Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2, L2TP, PPTP

Nombre de serveurs : plus de 1 000

Ivacy est un fournisseur de services VPN basé à Singapour, qui propose des solutions de confidentialité et de sécurité en ligne pour les particuliers et les entreprises. Le VPN utilise un cryptage de niveau militaire pour protéger les données en transit contre les hackers, les espions du gouvernement, les publicitaires et autres tiers non autorisés.

Avec cette solution, vous pouvez également masquer votre adresse IP et votre emplacement réel, accéder à des sites Web géobloqués et contourner les censures en ligne. De plus, l’application VPN est compatible avec de nombreux routeurs.

Protocoles de cryptage avancés pour garantir que toutes les activités en ligne de l’utilisateur sont sécurisées et privées

Des serveurs dans de nombreux pays

De nombreuses options de sécurité supplémentaires

Connexion lente sur certains serveurs

Service client peu réactif

FAQ

Qu’est-ce qu’un VPN pour routeur et pourquoi est-ce indispensable ?

Un VPN pour routeur est une solution incontournable pour protéger toutes les connexions Wi-Fi de votre domicile en établissant une connexion sécurisée via un tunnel chiffré. L’utilisation d’un VPN pour routeur peut aider à prévenir les piratages, les cyberattaques et les tentatives d’espionnage. En plus de cela, un VPN pour routeur vous permet de contourner les géoblocages et les restrictions de contenu de certains sites web.

Comment choisir le meilleur VPN pour routeur ?

Lorsque vous choisissez un VPN pour routeur, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs. Parmi lesquels :

la compatibilité avec votre routeur actuel

la vitesse de connexion

la sécurité et la confidentialité de vos données

la facilité d’utilisation

le nombre de serveurs et d’emplacements disponibles

le coût

Comment installer un VPN pour routeur ?

L’installation d’un VPN pour routeur peut varier en fonction du modèle de votre appareil et du service VPN que vous avez choisi. Cependant, la plupart des fournisseurs proposent des guides étape par étape et des tutoriels pour vous aider à installer correctement leur solution sur votre routeur.

Est-il sûr d’utiliser un VPN pour routeur ?

Oui, l’utilisation d’un VPN pour routeur est sûre et peut même renforcer la sécurité de votre réseau Wi-Fi. Vos données sont cryptées et sécurisées contre les tentatives de piratage et d’espionnage.

Puis-je utiliser un VPN pour routeur avec tous mes appareils ?

Oui, une fois que vous avez configuré un VPN pour routeur, tous les appareils qui se connecteront à votre réseau Wi-Fi seront automatiquement sécurisés et protégés.

Dois-je payer plus pour utiliser un VPN pour routeur ?

Cela dépend du service VPN que vous utilisez. Certains fournisseurs de VPN offrent une option de VPN pour routeur gratuite incluse dans votre abonnement, tandis que d’autres peuvent facturer des frais supplémentaires pour cette fonctionnalité. Assurez-vous de vérifier les détails de l’offre du fournisseur avant de vous abonner.

