Les VPN peuvent-ils vous protéger contre les hackers ?

Solution idéale pour renforcer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles, le VPN ou Virtual Private Network vous protège également contre les hackers et les nombreux problèmes rencontrés en ligne. Zoom sur les VPN anti-hacker.

Un réseau virtuel privé ou VPN est l’outil de prédilection pour se préserver contre le piratage informatique. En effet, cette solution de cybersécurité vous offre une protection optimale contre les méthodes d’hacking avancées. Ainsi, en cryptant et en sécurisant vos données de connexion sur Internet, le VPN peut devenir un allié de taille pour masquer votre adresse IP. Sans oublier toutes vos informations confidentielles. Découvrez dans cet article le champ d’action d’un VPN pour faire face aux hackers.

Quels sont les types de menace de hackers que les VPN peuvent contrer ?

Les particuliers comme les professionnels peuvent être victimes de piratages informatiques en naviguant sur la toile. D’ailleurs, les hackers utilisent plusieurs techniques pour arriver à leurs fins, mais heureusement, le VPN est là pour vous offrir une protection totale. Voici les catégories de cybermenace que les réseaux privés virtuels peuvent bloquer :

Les attaques de type MITM ou Man In The Middle : dans ce scénario d’attaque, le pirate se place entre l’utilisateur et le serveur web auquel il tente d’accéder pour intercepter les données envoyées.

: dans ce scénario d’attaque, le pirate se place entre l’utilisateur et le serveur web auquel il tente d’accéder pour intercepter les données envoyées. L’attaque DoS/DDOS (déni de service distribué) : elle affecte les performances d’un service en ligne, d’un serveur ou encore d’un réseau spécifique. Ceci, en envoyant simultanément plusieurs demandes de connexion infructueuses. De ce fait, elle provoque une saturation du réseau. Ce qui entraîne une inaccessibilité qui peut durer plusieurs jours.

elle affecte les performances d’un service en ligne, d’un serveur ou encore d’un réseau spécifique. Ceci, en envoyant simultanément plusieurs demandes de connexion infructueuses. De ce fait, elle provoque une saturation du réseau. Ce qui entraîne une inaccessibilité qui peut durer plusieurs jours. Une prise de contrôle à distance : lorsque vous vous connectez sur internet, vous utilisez une adresse IP que les hackers peuvent pirater pour pénétrer dans votre ordinateur ou téléphone. À partir de là, ils peuvent non seulement accéder à vos fichiers et informations confidentielles, mais aussi prendre le contrôle total de votre machine.

Les VPN : des outils de sécurité essentiels contre les hackers

Si le VPN assure votre anonymat en ligne, il vous permet également de faire face aux nombreux problèmes de piratages rencontrés sur le web. Dans les détails, lorsque la solution est activé, le VPN vous protège des hackers de deux manières :

Par la mise en place d’un chiffrement

Pour vous protéger des hackers, le VPN met en place un tunnel sécurisé entre deux périphériques sur Internet et crypte leurs informations. Les informations sont donc totalement chiffrées avant même qu’elles en soient transférées au serveur VPN.

Les VPN les plus fiables utilisent le cryptage de niveau militaire AES 256 bits pour rendre vos données impossibles à hacker.

Par le masquage de l’adresse IP

Pour rappel, l’adresse IP se présente comme votre identité en ligne. En tant que tel, elle peut dévoiler vos coordonnées réelles à votre FAI, mais aussi aux pirates informatiques. Cependant, lorsque vous utilisez un réseau virtuel privé, vous vous connectez d’abord à un serveur sécurisé avant de naviguer sur Internet. De cette manière, votre véritable IP est cachée et toutes vos activités en ligne sont marquées par l’adresse IP du serveur et non la vôtre.

En utilisant un VPN, les hackers ne peuvent donc pas identifier votre emplacement. Mais aussi suivre votre réseau ou encore le craquer pour accéder à vos données personnelles. Et cela, peu importe l’appareil sur lequel vous installez votre solution de cybersécurité. En effet, il garantit la confidentialité et la sécurité de vos informations, quel que soit l’endroit où vous l’utilisez. De plus, le logiciel a l’avantage d’être compatible avec tous les appareils : ordinateur, smartphone (système iOS et Android) et tablette.

En clair, le VPN gratuit ou payant est sans nul doute l’outil le plus complet et le plus efficace pour vous protéger contre les hackers.

Comment se protéger efficacement contre les hackers ?

Un VPN présente une solide couche de défense pour que vous puissiez naviguer en toute quiétude sur la toile. Malgré cela, son utilisation n’est pas suffisante pour se protéger efficacement contre les pirates. Afin de renforcer votre système de sécurité contre les hackers informatiques, voici ce qu’il faut faire :

Mettre à jour les logiciels

Comme les développeurs de logiciels cherchent généralement à résoudre les problèmes de sécurité, les utilisateurs sont tenus d’effectuer des mises à jour.

Activer les pare-feu

Les pare-feu n’arrêtent pas complètement les hackers, mais ils rendent leur travail beaucoup plus difficile.

Utiliser un antivirus

Il est conseillé d’installer un logiciel antivirus sur votre appareil connecté et le mettre à jour régulièrement. Seul, cet outil n’est pas suffisant pour assurer votre sécurité en ligne. En revanche, lorsqu’il est couplé avec une solution VPN, il peut vous offrir une protection en béton contre les hackers.

Être prudent sur les réseaux WI-FI publics

Les bornes d’accès WI-FI gratuites sont particulièrement vulnérables aux programmes malveillants. De manière générale, ces derniers s’en servent pour décoder les données et les rendre lisibles aux yeux des hackers. Dans cette optique, il est déconseillé d’accéder à des services sensibles tels que les banques lorsque vous utilisez un réseau public.