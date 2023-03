Comment chiffrer son ordinateur pour protéger vos données

Vous souhaitez protéger vos données ? Chiffrer votre ordinateur est une solution simple et efficace pour préserver le contenu de votre disque dur et des périphériques connectés. Suivez le guide pour les étapes à suivre pour sécuriser vos données.

À l’ère du tout numérique, la sécurité informatique et la protection de la vie privée sont au cœur de toutes les préoccupations. Il faut dire qu’avec la multiplication des appareils connectés, l’utilisation croissante des données personnelles et des piratages informatiques, la cybercriminalité est un vrai problème.

Toutefois, rassurez-vous ! Il existe une solution simple et rapide pour assurer votre sécurité et protéger votre vie privée : chiffrer votre ordinateur.

Chiffrer ses données : définition

Lorsque vous achetez un nouvel ordinateur, il est important de comprendre comment le chiffrer efficacement pour garantir la sécurité de vos données. Cette méthode de sécurité se présente comme le moyen infaillible pour rendre vos informations illisibles pour les personnes non autorisées.

De manière générale, le chiffrement de données est un procédé qui permet de sécuriser les informations stockées sur un ordinateur à l’aide d’un mot de passe qui sera le seul moyen de les déchiffrer. Il est donc difficile pour quiconque ne disposant pas de la clé de cryptage appropriée d’accéder à vos données. Cela signifie que même si un pirate informatique tente d’accéder à vos informations, elles seront complètement inaccessibles sans la clé de déchiffrement.

Le chiffrement peut être appliqué à un disque dur, à une partition spécifique ou à l’ensemble des données stockées sur un ordinateur.

Les différents types de chiffrement pour ordinateur

À la suite des récentes violations de données, de plus en plus de personnes se demandent comment mieux protéger leurs informations personnelles. Aujourd’hui, le chiffrement se présente comme l’un des meilleurs moyens de sécuriser les données de votre ordinateur et de les protéger contre les accès non autorisés.

Il existe plusieurs types de chiffrement pour protéger qui présente chacun des avantages et des inconvénients. Parmi lesquels :

Chiffrement symétrique

Le chiffrement symétrique est le type le plus couramment utilisé pour chiffrer les données sur un ordinateur. Il s’agit d’une méthode de cryptage qui utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer les données.

Aussi appelé chiffrement privé, il se base concrètement sur une clé secrète partagée entre l’expéditeur et le destinataire. L’expéditeur utilise cette clé pour crypter les données avant de les envoyer tandis que le destinataire les déchiffre en utilisant la même clé. Il est ainsi très rapide et facile à mettre en œuvre.

Attention toutefois, comme la même clé est utilisée pour le chiffrement et le déchiffrement, elle doit être conservée en sécurité.

Chiffrement asymétrique

Également connu sous le nom de chiffrement public, le chiffrement asymétrique est un type de cryptage qui utilise une clé publique et une clé privée. La première est accessible à tous et peut être utilisée pour chiffrer les données. Tandis que la deuxième est conservée secrète et servira à déchiffrer les données.

Ce cryptage offre plusieurs avantages. Tout d’abord, il est particulièrement fiable puisqu’il repose sur deux clés distinctes pour le chiffrement et le déchiffrement des données. En revanche, l’utilisation de ces clés peut être très coûteuse en termes de temps et de puissance de calcul.

Toutes les raisons de chiffrer votre ordinateur

Chiffrer votre ordinateur est une excellente mesure de sécurité pour protéger vos données personnelles et confidentielles. En chiffrant votre appareil, vous empêchez toute personne non autorisée d’accéder à vos informations. En effet, une fois cryptées, les données deviennent véritablement privées et ne peuvent être lues correctement. Cela peut être particulièrement utile si votre ordinateur contient des données sensibles ou personnelles afin d’éviter qu’elles tombent un jour entre de mauvaises mains.

Le chiffrement du disque entier est le moyen le plus efficace de protéger vos données, mais il peut aussi être le plus difficile à configurer et à utiliser. Le cryptage au niveau des fichiers est moins sécurisé, mais souvent plus facile à utiliser, tandis que le cryptage des e-mails et des navigateurs Web offre un bon compromis entre sécurité et commodité.

Cette précaution est également indispensable si vous partagez votre ordinateur avec quelqu’un ou si vous l’utilisez dans des endroits publics. En outre, le chiffrement de votre ordinateur peut également être utilisé pour protéger les données contre la perte et la divulgation accidentelle.

Dans les faits, chiffrer votre ordinateur offre une meilleure confidentialité, une plus grande sécurité des données et une plus grande efficacité de la gestion.

Il existe plusieurs méthodes différentes que vous pouvez utiliser pour chiffrer votre ordinateur. L’option la plus courante consiste à utiliser le cryptage du disque entier. Cela se fait généralement à l’aide d’un logiciel fourni avec votre système d’exploitation. D’autres méthodes incluent le chiffrement au niveau des fichiers ou des dossiers spécifiques.

Dans tous les cas, si vous optez pour la première option, la méthode pour chiffrer votre ordinateur varie selon votre système d’exploitation : Windows ou macOS.

Windows

Pour chiffrer votre ordinateur sous Windows, il faudra dans un premier temps ouvrir une session Windows avec votre compte d’administrateur. Une fois fait, il faudra sélectionner le bouton Démarrer, puis Paramètres > Mise à jour & sécurité > Chiffrement de l’appareil.

Dans le cas où le Chiffrement de l’appareil n’apparaît pas, vous pouvez utiliser le cryptage BitLocker Standard. Pour ce faire, il faudra :

Rechercher « Gérer BitLocker » dans la barre des tâches et le sélectionner dans la liste des résultats

Ouvrir puis Activer

Suivre les instructions à l’écran

Il est à noter que Windows utilise par défaut une clé AES 128 bits. Pour profiter d’un maximum de protection avec une clé AES 256 bits, il faudra modifier les paramètres de BitLocker. Pour ce faire :

Désactiver BitLocker

Taper gpedit.msc dans Cortana

dans Cortana Aller dans Configuration ordinateur > Modèle d’administration > Composants Windows > Chiffrement de lecteur BitLocker

Sélectionner Choisir la méthode et la puissance de chiffrement des lecteurs

Activer et insérer le chiffrement désiré

Cliquer sur Appliquer et OK

Réactiver BitLocker une fois la modification prise en compte

Mac OS

Les appareils Apple proposent une fonctionnalité de chiffrement intégrée que vous pouvez utiliser pour chiffrer les données stockées sur votre ordinateur. Si votre Mac exécute macOS High Sierra ou une version ultérieure, vous pouvez vous servir de FileVault pour chiffrer l’intégralité de votre lecteur. Ce logiciel protégera l’ensemble de vos données en cas de vol ou de perte de votre ordinateur. Il dissuadera également les logiciels malveillants d’accéder à vos fichiers.

Dans les détails, voici les étapes à suivre pour chiffrer votre appareil avec FileVault :

Ouvrir les Préférences Système

Cliquer sur Sécurité et confidentialité

Sélectionner l’onglet FileVault et l’activer FileVault

Déverrouiller le disque système avec votre compte iCloud et réinitialiser le mot de passe ou en créant une clé de récupération

Cliquer sur continuer

Confirmer que vous souhaitez activer FileVault.

Redémarrer l’ordinateur pour finaliser le processus.

Une fois votre ordinateur redémarré, il commencera à chiffrer votre disque. Cela peut prendre un certain temps en fonction de sa taille. Sans oublier la quantité de données qui y sont stockées.

Quelle solution pour chiffrer son ordinateur ?

Si pour vous chiffrer vous-même votre ordinateur se présente comme un véritable parcours du combattant ou que les logiciels natifs de votre système d’exploitation ne répondent pas à vos besoins, il existe un certain nombre de programmes de chiffrement intégral du disque.

Bien sûr, lors de votre choix, il est important de tenir compte de vos exigences et du niveau de sécurité dont vous avez besoin. Entre autres, si vous stockez des données sensibles sur votre ordinateur, vous aurez besoin d’un programme qui offre un haut niveau de sécurité. En revanche, si vous souhaitez simplement protéger vos informations personnelles des regards indiscrets, un programme moins sécurisé peut suffire.

Dans tous les cas, NordLocker se présente comme la meilleure option actuellement disponible sur le marché. Cette solution offre un certain nombre de fonctionnalités innovantes et bien pensées comme la possibilité de créer des fichiers cryptés autodestructeurs et la prise en charge multilingue.

En outre, pour garantir la sécurité maximale de vos données, le logiciel s’appuie sur l’algorithme AES-256 bits pour chiffrer votre appareil. À noter que l’AES-256 est un algorithme de niveau militaire utilisé par les gouvernements et les entreprises du monde entier pour protéger leurs données.

Disponible pour Windows et MacOS, NordLocker dispose en plus d’un excellent support client et d’une interface très conviviale.