Comment déjouer le suivi de vos activités en ligne par Google, Facebook et les autres ?

De plus en plus de personnes sont inquiètes quant à la collecte de leurs données personnelles en ligne par les géants du web tels que Google et Facebook. Heureusement, il existe des moyens de déjouer leur suivi en ligne. Suivez le guide.

De nos jours, il est difficile d’échapper aux entreprises qui collectent des données sur nos activités en ligne. En effet, Google, Facebook et d’autres géants de la technologie sont en mesure de suivre nos mouvements sur le Web, de collecter des informations sur nos intérêts et de vendre ces données à des tiers.

Cependant, il existe des moyens de protéger votre vie privée en ligne et de déjouer le suivi de ces entreprises. Dans ce guide, nous allons vous donner quelques astuces pour limiter la collecte de données et garder votre vie privée en ligne intacte.

Suivi en ligne : comment les géants du web suivent les activités de leur utilisateur sur le web ?

Les géants du web utilisent plusieurs méthodes pour suivre les activités de leurs utilisateurs en ligne. Voici quelques-unes des méthodes les plus courantes :

Les cookies

Les cookies sont des petits fichiers texte stockés sur votre ordinateur par les sites web que vous visitez. Ils permettent de vous identifier et de suivre vos actions en ligne. De manière générale, les cookies sont utilisés pour améliorer votre expérience utilisateur en personnalisant le contenu des sites web en fonction de vos préférences.

Les pixels de suivi

Les pixels de suivi sont des images transparentes intégrées dans les e-mails et les pages web. Ces images permettent aux entreprises de suivre les clics et les ouvertures de courriel. Ce système de traçage est très prisé par les services marketing qui peuvent ainsi collecter des données précieuses sur leurs clients potentiels. Ils peuvent notamment analyser les taux d’engagement de leur audience et optimiser leur stratégie de communication.

Les identifiants uniques

Les identifiants uniques sont des numéros spécifiques qui permettent de suivre les activités des utilisateurs sur plusieurs appareils. Ils sont générés par les navigateurs web et les appareils mobiles. Ces codes sont utilisés pour identifier les utilisateurs et suivre leur comportement en ligne.

Les données de localisation

Les données de localisation sont collectées par les applications mobiles et les navigateurs web pour suivre les déplacements des utilisateurs à travers leur appareil mobile ou leur ordinateur. Elles peuvent révéler des informations sensibles sur leur vie quotidienne et leur comportement.

Pourquoi les mastodontes de la technologie scrutent-ils nos moindres faits et gestes sur le web ?

Les géants technologiques sont omniprésents sur internet ne cessent de suivre chaque mouvement que vous effectuez en ligne. Qu’il s’agisse de Google, de Facebook ou encore d’Amazon, votre présence en ligne ne passe jamais inaperçue. Plusieurs raisons les poussent à collecter nos données sur le web :

Suivi en ligne pour les publicités ciblées

Les entreprises telles que Google et Facebook ont besoin de collecter des données pour leur modèle économique basé sur la publicité ciblée.

En effet, ces entreprises collectent des données sur nos activités en ligne afin de mieux comprendre nos intérêts, nos comportements et nos habitudes de consommation. Cela leur permet de proposer des publicités personnalisées et pertinentes pour chaque utilisateur. Le but étant d’augmenter les chances de clics et in fine de générer des revenus publicitaires pour l’entreprise.

Produits et services personnalisés

Google, Facebook et les autres géants du web suivent nos activités en ligne pour collecter des données sur nos préférences, nos habitudes d’achat et nos centres d’intérêt. Ces informations leur permettent de proposer des produits et services personnalisés qui répondent aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

En analysant les données collectées, ces entreprises peuvent également mieux cibler leurs publicités et améliorer leur stratégie marketing. Toutefois, cette collecte de données soulève des préoccupations en matière de vie privée et de sécurité des données personnelles.

Amélioration des algorithmes de recherche

Les entreprises utilisent les données collectées pour améliorer leurs algorithmes de pour améliorer leurs algorithmes de recherche et de recommandation. Cela permet également aux annonceurs de cibler plus précisément leur public et de proposer des publicités plus adaptées à leurs besoins.

Analyse des tendances

Les entreprises utilisent les données collectées pour analyser les tendances du marché et ainsi mieux comprendre les besoins des utilisateurs. Entre autres, en analysant les requêtes de recherche des internautes, Google peut identifier les sujets les plus populaires et les plus recherchés. Cela peut influencer la création de nouveaux produits ou services.

De même, Facebook peut analyser les interactions des utilisateurs sur sa plateforme pour comprendre les tendances de consommation et proposer des publicités plus ciblées.

De nos jours, il est de plus en plus courant que les entreprises exploitent nos données personnelles en ligne pour des raisons diverses. Les géants de la technologie tels que Google, Facebook et autres sont souvent à l’origine de ces pratiques. Voici nos conseils pour empêcher ces entités de suivre vos activités en ligne.

Utiliser un navigateur privé

Les navigateurs privés, tels que Firefox Focus ou Safari, ont pour objectif de ne pas stocker les données de navigation. Ainsi, ils ne conservent pas d’historique de navigation, de cookies ou de données de formulaire. Par conséquent, les géants du web ne peuvent pas suivre vos activités en ligne puisqu’il n’y a pas de données à collecter.

Cependant, il est important de noter que les navigateurs privés ne garantissent pas une totale confidentialité en ligne. Bien que vos données de navigation ne soient pas stockées localement, les fournisseurs de services Internet (FSI) peuvent toujours accéder à votre activité en ligne. De plus, les sites web que vous visitez peuvent encore collecter des informations sur vous, telles que votre adresse IP et votre localisation géographique.

Il est également important de se rappeler que les navigateurs privés ne protègent pas contre les menaces en ligne. Il est donc recommandé de prendre des mesures supplémentaires pour protéger votre vie privée en ligne, telles que l’utilisation d’un logiciel antivirus et d’un bon VPN.

Utiliser un VPN pour se protéger contre le suivi en ligne

Un VPN est un outil qui vous permet de masquer votre adresse IP et de crypter vos données de navigation pour qu’aucun tiers ne puisse suivre vos activités en ligne.

Utiliser un moteur de recherche privé

Google est le moteur de recherche le plus utilisé au monde, mais il est également connu pour collecter des données sur les utilisateurs. Si vous voulez empêcher l’entreprise de suivre vos activités en ligne, vous pouvez utiliser un moteur de recherche alternatif, tel que DuckDuckGo.

En utilisant cette solution, vous pouvez également éviter les résultats de recherche biaisés en fonction de vos précédentes recherches ou de votre emplacement géographique.

De plus, certains moteurs de recherche privés offrent des fonctionnalités de protection de la vie privée supplémentaires. Parmi lesquelles la navigation privée, le blocage de trackers et l’utilisation de connexions chiffrées. En utilisant ces solutions, vous pouvez ainsi protéger votre vie privée en ligne. Celan, tout en évitant de partager des données avec des tiers non autorisés.

Bloquer les cookies

Les cookies sont des fichiers qui sont stockés sur votre ordinateur lorsque vous visitez un site web. Ils sont souvent utilisés pour suivre vos activités en ligne, ce qui permet aux entreprises de collecter des données sur vous. Voici les étapes à suivre pour bloquer les cookies :

Ouvrir le navigateur web utilisé pour surfer sur internet.

Cliquer sur les trois points verticaux en haut à droite de la fenêtre du navigateur ou sur le menu en haut à gauche.

Sélectionner « Paramètres » dans le menu déroulant.

Faire défiler jusqu’à la section « Confidentialité et sécurité » (ou « Vie privée et sécurité »).

Cliquer sur « Cookies et autres données de site ».

Activer l’option « Bloquer tous les cookies ».

Si vous souhaitez bloquer uniquement certains cookies, vous pouvez cliquer sur « Ajouter » à côté de « Bloquer les cookies » et entrer l’adresse du site web dont vous souhaitez bloquer les cookies.

Utiliser des extensions de navigateur pour éviter le suivi en ligne

Il existe de nombreuses extensions de navigateur qui peuvent vous aider à protéger votre vie privée en ligne. Entre autres, l’extension Privacy Badger de l’Electronic Frontier Foundation qui bloque les trackers tiers sur les sites web. Tandis que l’extension HTTPS Everywhere force les sites web à utiliser une connexion HTTPS sécurisée.

Il existe également des extensions qui bloquent les publicités et les scripts de suivi tels qu’AdBlock Plus, uBlock Origin ou encore AdGuard.

Notez toutefois que l’utilisation d’extensions de navigateur ne garantit pas une protection totale de votre vie privée en ligne. On recommande également d’utiliser un VPN pour chiffrer votre connexion internet. D’autres mesures de sécurité en ligne reste aussi incontournable. Pour ne citer que l’utilisation de mots de passe forts et la mise à jour régulière de vos logiciels de sécurité.