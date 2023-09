Comment débloquer tous les sites web si vous êtes en Chine ?

Dans un monde interconnecté où l’accès à l’information est vital, certains pays comme la Chine, mettent en place des restrictions strictes et une censure gouvernementale pour limiter liberté. . Découvrez comment défier les barrières virtuelles et débloquer les sites web en chine

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Les VPN comme NordVPN sont l’une des meilleures options pour débloquer les sites web en Chine. Leur technologie permet de contourner les restrictions gouvernementales. Nous recommandons surtout NordVPN, car son chiffrement robuste en font un choix fiable pour garantir un accès à Internet ouvert et sécurisé dans un environnement de censure. Essayer NordVPN gratuitement

Bien que la Grande Muraille de Chine attire des millions de visiteurs chaque année, un autre mur, moins visible mais tout aussi imposant, se dresse en ligne : le Grand Pare-feu. Que vous soyez résident en Chine ou simple visiteur, votre liberté numérique est étroitement restreinte.

En effet, des sites aussi populaires que Facebook, YouTube, ou encore Google sont inaccessibles, rendant ardue la communication avec proches et amis ainsi que l’accès à une multitude de ressources en ligne. De surcroît, des outils essentiels tels que Gmail et Dropbox sont bloqués, perturbant votre vie professionnelle et entravant votre productivité.

Des solutions sont disponibles pour contourner ces limitations et rétablir un accès complet à Internet. Le VPN fait partie des moyens infaillibles pour échapper à cette censure en Chine. Suivez le guide pour débloquer les sites web en Chine

Les sites web bloqués en Chine

L’accès à Internet en Chine est soumis à des restrictions strictes, entraînant le blocage de nombreux sites web internationaux.

Linkedin

Confronté à des problèmes de conformité avec la législation sur la protection des données, LinkedIn a cessé sa version chinoise à la fin de 2021. Pour maintenir une présence sur le marché chinois, une application locale a été lancée. Elle propose une version simplifiée sans flux social pour respecter les règles locales sur les données.

Zoom : partiellement bloqué en Chine

En août 2020, Zoom a introduit une version dédiée aux utilisateurs chinois pour répondre aux besoins locaux. Cependant, cette initiative est assortie de restrictions notables. Il convient de souligner que la version internationale de Zoom demeure inaccessible en Chine. Par conséquent, les utilisateurs individuels peuvent prendre part à des réunions. En revanche, ils ne sont pas en mesure de les initier.

Afin de profiter de cette fonctionnalité, les utilisateurs Premium doivent souscrire un abonnement par l’intermédiaire d’un partenaire local de Zoom. Cette adaptation met en lumière les défis auxquels les entreprises technologiques mondiales sont confrontées lorsqu’elles opèrent sur le territoire.

WhatsApp et d’autres applications de messagerie populaires

Depuis septembre 2017, WhatsApp est inaccessible en Chine. Par conséquent, il est impossible d’envoyer et de recevoir des messages vocaux, vidéos, images, et autres fichiers sans l’utilisation d’un VPN. Bien que les SMS demeurent une option, ils peuvent subir d’importants retards. Parfois de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, avant d’être délivrés.

D’autres applications de messagerie couramment utilisées, telles que Messenger, Telegram, Snapchat et Line, font face aux mêmes restrictions. Cette contrainte met en exergue la sévérité de la censure en ligne en Chine. Celle-ci vise à exercer un contrôle sur le flux d’informations et de communications.

TikTok

Malgré son origine chinoise, TikTok demeure curieusement inaccessible en Chine, tout comme d’autres plateformes de médias sociaux populaires. Dans ce pays, les utilisateurs préfèrent utiliser une version locale de TikTok, nommée Douyin.

Liste des sites Web bloqués en Chine

Ci-dessous, vous trouverez une liste des sites web et des applications les plus populaires actuellement inaccessibles en Chine :

Social : Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, Linkedin, Quora, Tumblr, Picasa, Clubhouse, WordPress.com, Blogspot, Blogger, Medium, Flickr, SoundCloud, Google Hangouts, Hootsuite, Badoo, Disqus, Tinder, Github

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, Linkedin, Quora, Tumblr, Picasa, Clubhouse, WordPress.com, Blogspot, Blogger, Medium, Flickr, SoundCloud, Google Hangouts, Hootsuite, Badoo, Disqus, Tinder, Github

Google Play, Whatsapp, Messenger, Viber, Telegram, Line, Periscope, KaKao Talk, Discord, Clubhouse

Google, Ask.com, Duck Duck Go, Yahoo, Autres versions étrangères de Baidu

YouTube, TikTok, Vimeo, Daily Motion, Nico Video

New York Times, Financial Times, Wall Street Journal, The Economist, Bloomberg, Reuters, Washington Post, South China Morning Post, The Independent, Daily Mail, LeMonde, L'Equipe, Google News, De nombreuses pages Wikipédia, Wikileaks

Netflix, HBO Max et HBO Asia, Amazon Prime Video, Hulu, Twitch, BBC iPlayer, Spotify, SoundCloud, Pandora Radio, Some local versions of HBO, Fox and Syfy, NBC, PlayStation

Comment savoir si un site Web est bloqué en Chine ?

Il convient de garder à l’esprit que la situation en Chine est en constante évolution. Un site web bloqué aujourd’hui pourrait devenir accessible demain, et vice versa.

Pour vérifier si un site web spécifique est actuellement bloqué, vous pouvez recourir à Pour vérifier si un site web spécifique est actuellement bloqué, vous pouvez recourir à divers outils disponibles en ligne. Parmi eux, on trouve Comparitech, guru99, ou encore Greatfire Analyzer. Ces ressources peuvent vous aider à vérifier l’accessibilité d’un site donné depuis la Chine.

Certains sites web peuvent être soumis à un blocage partiel. En outre, d’autres sites, bien qu’ils ne soient pas officiellement bloqués, peuvent devenir pratiquement inutilisables en raison de leur lenteur. Par exemple, une connexion excessivement lente perturbe fréquemment les appels vidéo sur Skype en Chine.

Quelques manières de débloquer les sites web en Chine

Face aux restrictions d’accès en Chine, diverses méthodes permettent de contourner la censure et d’accéder aux sites web bloqués.

Utilisez un VPN pour débloquer les sites web en Chine

Avant de vous rendre en Chine, nous vous recommandons vivement d’installer un excellent VPN.

Contrairement aux proxys et aux extensions de navigateur, un VPN de qualité chiffre vos données, les rendant ainsi pratiquement indéchiffrables pour les pirates et les programmes de surveillance gouvernementaux. De plus, il vous offre la possibilité de choisir parmi diverses localisations virtuelles dans le monde.

A titre d’information, le gouvernement chinois a mis en place des mesures strictes contre l’utilisation de VPN non approuvés. Cependant, certains fournisseurs de VPN continuent de fonctionner en Chine. Il

Si vous êtes à la recherche d’un VPN fiable pour une utilisation en Chine et à l’échelle mondiale, nous NordVPN se présente comme la solution de choix. Ce VPN est spécialement conçu pour répondre aux besoins en Chine en maintenant des serveurs efficaces pour contourner la censure.

Par ailleurs, la solution panéméenne offre des vitesses de connexion élevées et dispose de nombreux serveurs, vous permettant d’accéder à du contenu diversifié et de diffuser des vidéos provenant du monde entier.

Le navigateur Tor

Le navigateur Tor constitue une solution robuste pour assurer la confidentialité de votre identité et de votre activité en ligne. Il parvient à ce résultat en acheminant votre trafic Internet à travers une série de relais au sein de son réseau.

Lorsque vous vous trouvez en Chine, l’accès au site Web de Tor pour télécharger le navigateur directement peut s’avérer difficile. Cependant, vous avez toujours la possibilité d’obtenir le logiciel en prenant contact avec les développeurs de Tor. N’oubliez pas d inclure les détails de votre système d’exploitation dans le corps de votre message afin de recevoir un lien de téléchargement depuis un service cloud.

Par ailleurs, pour échapper à la détection des censeurs, vous devez utiliser un Obfsproxy conjointement avec le navigateur Tor. Il s’agit d’un outil conçu pour transformer votre trafic Internet en données qui ressemblent à du trafic réseau standard, ce qui permet de masquer l’utilisation de Tor. Cette approche permet de masquer l’utilisation de Tor.

Pour renforcer davantage la sécurité de votre connexion, il est possible de combiner Tor avec un service VPN. L’option « Tor sur VPN » ajoute une couche de sécurité supplémentaire en chiffrant vos données avant leur entrée dans le réseau Tor. Elle empêche ainsi le nœud d’entrée du réseau Tor de voir votre adresse IP réelle. Pour mettre en place cette configuration, il suffit de vous connecter à votre VPN gratuit ou payant avant de lancer le navigateur Tor.

Ultrasurf

Ultrasurf figure parmi les programmes gratuits anti-censure les plus populaires. Il permet aux utilisateurs de contourner les pare-feu grâce à un serveur proxy HTTP. Cette méthode proxy fonctionne de manière similaire à un VPN. Elle établit un tunnel sécurisé entre votre ordinateur et un ensemble de serveurs situés dans un autre pays.

Toutefois, à la différence d’un VPN, un proxy sécurise uniquement le trafic de votre navigateur web. Les autres applications que vous utilisez, comme Skype, ne bénéficieront pas de cette protection. En conséquence, la majeure partie de votre trafic Internet reste vulnérable aux pirates et aux attaques. Il est donc impératif de prendre des précautions supplémentaires pour sécuriser vos autres données sensibles.

Shadowsocks

Shadowsocks se présente comme une solution de proxy open source conçue pour permettre aux utilisateurs de contourner la censure en ligne. À la différence des VPN, Shadowsocks n’a pas pour but principal de protéger votre vie privée. Il vise principalement à établir une connexion chiffrée entre votre ordinateur et un serveur proxy en utilisant le protocole SOCKS5. Cependant, il faut noter que cette connexion cryptée ne couvre que le trafic de données entre votre appareil et le serveur proxy, laissant votre adresse IP visible.

Bien que les protocoles dynamiques de Shadowsocks rendent sa détection difficile pour les systèmes de censure en ligne, il est fortement recommandé d’envisager l’utilisation d’un VPN. Les VPN offrent une couche de sécurité supplémentaire en cachant votre adresse IP et en chiffrant intégralement votre trafic Internet. Ils garantissent ainsi une meilleure confidentialité et un meilleur anonymat. Cette approche vous permettra de naviguer en toute liberté sur le web, tout en protégeant vos données personnelles contre les regards indiscrets.