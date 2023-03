Comment empêcher Google de suivre votre localisation ?

Les applications de Google offrent de nombreuses fonctionnalités pratiques, mais peuvent également suivre votre position en ligne. En effet, si vous avez installé une application Google sur votre iPhone ou votre appareil Android, non seulement l’entreprise peut enregistrer votre localisation, mais elle peut également conserver l’historique des positions de votre compte, même si vous avez essayé de le désactiver. Découvrez nos conseils et astuces pour empêcher Google de suivre votre localisation.

La fonctionnalité de chronologie de Google Maps est pratique pour suivre ses déplacements, mais elle peut compromettre votre vie privée. En effet, cette application et d’autres services de Google collectent des informations sur vos mouvements en utilisant la technologie de géolocalisation et votre historique de navigation par défaut.

Pour préserver votre confidentialité et empêcher Google de connaître votre position, vous pouvez désactiver certaines options de localisation. Toutefois, si vous souhaitez continuer à utiliser la géolocalisation, vous pouvez également choisir de limiter la quantité de données collectées. Dans ce guide, nous vous présentons les différentes options qui s’offrent à vous pour assurer votre confidentialité et préserver votre sécurité en ligne.

Trop occupé à tout lire ? Voici la meilleure solution Un VPN comme NordVPN se présente comme la meilleure solution pour empêcher Google de suivre votre localisation. Cette solution masque votre adresse IP et crypte votre trafic internet. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre navigation en ligne, sans avoir à vous soucier de la collecte de vos données par les géants du web. Essayer NordVPN gratuitement

De quelles manières Google peuvent suivre votre localisation ?

Une enquête menée par l’agence de presse Associated Press (AP) a révélé que Google utilise des services tels que Google Maps, Google Now et Google Earth pour suivre la localisation des utilisateurs. De ce fait, le géant californien collecte et stocke les informations de localisation de ses utilisateurs, même s’ils ont désactivé l’historique de position sur leur compte Google.

Pour ce faire, le service utilise différents signaux en temps réel, tels que l’adresse IP et la position de l’appareil, ainsi que l’historique d’activité sur les sites et les services Google. L’entreprise justifie cette pratique pour personnaliser l’expérience utilisateur en fonction du contexte actuel.

De manière générale, Google peut suivre votre localisation de plusieurs façons :

À l’aide de votre adresse IP

Lorsque vous êtes en ligne, chaque appareil que vous utilisez dispose d’une adresse IP unique qui peut être utilisée pour vous localiser de manière approximative. Et ce, même si votre appareil ne signale pas exactement où vous êtes. Google utilise cette information pour vous fournir des résultats de recherche pertinents basés sur votre zone géographique.

À partir de votre historique d’activité sur les sites et les services Google

Lorsque vous utilisez les services Google, ils peuvent approximativement déterminer votre localisation en se basant sur vos recherches précédentes. En outre, il utilise votre historique d’activité sur les sites et ses services vous offrant des services personnalisés et une expérience plus intuitive. Cela signifie que Google peut suivre vos activités pour comprendre où vous êtes allé et ce que vous avez fait.

En utilisant les données de localisation de vos appareils

D’après les résultats d’une étude des chercheurs en informatique de l’université de Princeton en New Jersey, Google collecte vos données de localisation à partir de vos appareils Android ou votre iPhone. Et cela, même si le paramètre de confidentialité est activé.

De nombreux appareils, tels que les téléphones et ordinateurs, permettent à l’entreprise de connaître la position exacte de l’utilisateur. Cette fonctionnalité est essentielle pour offrir des services pratiques en fonction de l’emplacement de l’appareil. Le service utilise également votre GPS pour vous localiser et vous envoyer des informations spécifiques en fonction de votre emplacement.

Pourquoi Google suit votre localisation ?

Google suit votre localisation pour fournir des résultats de recherche plus pertinents et personnalisés. En effet, en utilisant votre emplacement géographique, il peut fournir des informations telles que les horaires d’ouverture et les directions pour les commerces et les restaurants à proximité. Pour les utilisateurs de Google Maps, cela permet également de fournir des indications précises et en temps réel pour se rendre à une destination.

En outre, Google utilise ces données pour améliorer la publicité personnalisée pour les entreprises locales en fonction de votre emplacement et de vos intérêts. Les informations sur votre localisation sont également utilisées pour améliorer les résultats de recherche pour les événements locaux, les actualités et les informations météorologiques.

Par ailleurs, l’entreprise utilise les données de localisation pour créer un journal chronologique des endroits visités par l’utilisateur afin de leur permettre de retracer leurs voyages passés.

Utiliser un VPN pour empêcher Google de suivre votre localisation

Google utilise votre localisation pour fournir des résultats pertinents lorsque vous utilisez des services tels que Google Maps et Google Assistant. Cependant, cela signifie également que l’entreprise stocke et suit votre emplacement, ce qui pourrait être préoccupant pour votre vie privée.

Heureusement, un VPN peut vous aider à profiter des services de Google tout en préservant votre anonymat en ligne. Cette solution achemine votre trafic via un serveur distant et crypte les données échangées entre votre appareil et Internet, cachant ainsi votre adresse IP réelle. De cette manière, les solutions VPN vous permettent de naviguer sur le web en toute sécurité et sans être traqué par Google et ses publicités ciblées.

Si vous êtes soucieux de votre vie privée, NordVPN se présente comme la solution idéale pour empêcher Google de suivre votre localisation. Avec un chiffrement AES-256 de niveau militaire, vos données sont protégées contre les hackers malveillants et les regards indiscrets.

De plus, la solution panaméenne met à votre disposition une myriade d’options de sécurité avancées pour assurer votre sécurité en toute circonstance. On peut notamment citer l’option Kill Switch, le Split tunneling ou le double VPN.

Changer les paramètres sur Google

Les données de localisation sont essentielles pour offrir une expérience personnalisée à l’utilisateur. Cependant, il est possible pour les utilisateurs de contrôler leurs informations de localisation et de les empêcher d’être partagées avec Google. D’ailleurs, si vous ne prenez pas les précautions nécessaires, Google pourra collecter vos données de localisation et les utiliser à des fins commerciales.

Voici les différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour empêcher Google de connaître votre emplacement :

Désactiver la géolocalisation de Google

Si vous souhaitez garder vos données de géolocalisation privées, vous pouvez facilement désactiver cette fonctionnalité en ajustant les paramètres de votre compte Google.

Voici les étapes à suivre :

Connectez-vous à votre compte Google à l’aide de votre navigateur internet

Cliquez sur l’icône de votre profil en haut à droite de la page

Sélectionnez « Paramètres » dans le menu déroulant

Faites défiler la page jusqu’à « Données et personnalisation »

Cliquez sur « Activité sur le Web et les applications »

Désactivez l’option « Historique des positions »

Cliquez sur « Pause » sur la nouvelle fenêtre qui apparaît pour confirmer.

Il est important de savoir que la désactivation de cette historique de position ne supprime que la fonction Chronologie de Google Maps. D’après l’entreprise, certaines données de localisation peuvent toujours être récoltées à des fins de sécurité, pour améliorer la précision de la géolocalisation ou pour faciliter la recherche de lieux proches de l’utilisateur.

Cependant, l’utilisateur peut choisir de supprimer ces données de localisation à tout moment en accédant aux paramètres de compte de Google. Il est donc recommandé de vérifier régulièrement les paramètres de confidentialité de votre compte Google pour que vos données personnelles soient protégées.

Supprimer les historiques de localisation

Si vous souhaitez empêcher Google de suivre et de stocker vos informations de localisation, vous devez désactiver le suivi. Néanmoins, il est à noter que cela ne supprime pas l’historique de localisation déjà enregistré. Ainsi, pour supprimer ces données, vous devez le faire manuellement.

Notez également qu’en désactivant le suivi de votre localisation, certaines fonctionnalités de Google pourraient être limitées ou ne plus fonctionner correctement. Ainsi, vous pourriez ne plus recevoir les indications en temps réel de Maps pour vos déplacements. Toutefois, vous pouvez toujours accéder à ces services en saisissant manuellement votre localisation.

Voici les étapes à suivre pour supprimer l’historique de localisation sur votre compte Google :

Ouvrez votre compte Google. Cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit de la page. Cliquez sur « Gestion de votre compte Google ». Dans la colonne de gauche, cliquez sur « Confidentialité et personnalisation ». Faites défiler jusqu’à la section « Activité et chronologie ». Cliquez sur « Historique de localisation ». Vous pouvez maintenant voir toutes les informations de localisation que Google a stockées sur vous. Pour supprimer ces données, cliquez sur les trois points verticaux en haut à droite de la page. Puis sur « Supprimer l’historique de localisation ». Cochez la case “Je comprends et je veux supprimer tout l’historique des emplacements” Cliquez sur « Supprimer l’historique de localisation » pour confirmer.

Il est important de noter que si vous utilisez un appareil Android, vous devrez également désactiver l’historique de localisation dans les paramètres de votre téléphone. Cela empêchera Google de suivre vos mouvements à l’avenir.

Pour ce faire, accédez à Paramètres > Sécurité et localisation > Confidentialité > Historique des positions.

Une fois fait, vous pouvez désactiver la fonction ou supprimer toutes les informations de localisation stockées sur votre appareil.

Supprimer automatiquement l’historique votre position et vos activités

Pour éviter que Google trace votre position et vos activités, vous pouvez paramétrer votre compte de manière que votre historique de localisation et d’activité soit supprimé automatiquement. Vous pouvez sélectionner une suppression quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, selon vos souhaits.

Voici les étapes à suivre :

Ouvrez les paramètres de votre appareil. Allez dans la section « Google » ou « Compte Google ». Sélectionnez « confidentialité et personnalisation ». Faites défiler vers le bas jusqu’à la section « Activité sur le Web et les applications ». Sélectionnez « Gérer les activités ». Cliquez sur « Configurer l’historique des activités ». Activez l’option « Supprimer automatiquement » et choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez que les données soient supprimées. Sélectionnez « Suivant » et appuyez sur « Confirmer ».

Une fois cette option activée, Google supprimera automatiquement les données de votre position et de vos activités après la période choisie.