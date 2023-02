Découvrez le choix numéro 1 des internautes pour garder l’anonymat

De la protection de la vie privée contre les piratages informatiques à la possibilité de contourner les restrictions géographiques de certains sites et services, de nombreuses raisons peuvent pousser les internautes à vouloir protéger leur anonymat en ligne. Entre le VPN, le navigateur Tor et le proxy quel service privilégié ?

La confidentialité et la sécurité font partie des principales préoccupations des internautes lorsqu’ils naviguent sur la toile. Il faut dire qu’à l’heure où les cyberattaques ne cessent d’augmenter crescendo, il vaut mieux prendre des précautions. Mais, parmi les différents services qui promettent aujourd’hui de garder votre anonymat en ligne, lequel tient réellement ses promesses ?

Les VPN : l’outil privilégié des internautes pour garder leur anonymat

Pour garder leur anonymat et préserver leur vie numérique, les internautes sont nombreux à opter pour un VPN gratuit ou payant. Dans les détails, cette solution permet à l’internaute de se connecter à un réseau distant. Celui-ci permet de chiffrer son trafic internet, masquer son adresse IP et in fine de garder son anonymat en ligne.

Si nous prenons le cas de NordVPN, la solution panaméenne offre à ses utilisateurs des fonctionnalités de sécurité avancées. Il vous permet ainsi de rester anonyme en toute circonstance sur internet. À l’heure où l’on parle, ce fournisseur VPN enregistre une croissance exponentielle de plus de 2 523 %. Tandis que son concurrent le plus peut se targuer de 597 % de hausse.

En parallèle, le proxy et le navigateur Tor connaissent une légère baisse en termes d’utilisation. En chiffres, on note environ 62 % de baisse.

Proxy, Tor et VPN : lequel choisir ?

Les technologies d’anonymat en ligne se sont considérablement améliorées ces dernières années. Aujourd’hui, les internautes ont ainsi accès à différentes méthodes pour garantir leur anonymat en ligne. Parmi les plus connues, on retrouve le proxy, Tor et bien sûr le VPN. À savoir que chacune de ces méthodes présente des avantages et des inconvénients et peut-être plus ou moins adaptée à votre situation.

Le proxy

À propos du proxy, il s’agit d’un serveur qui permet aux internautes d’accéder à des informations en ligne en tout anonymat en créant une connexion cryptée entre votre appareil et un serveur distant. Cela permet de masquer votre adresse IP, et par conséquent, votre identité en ligne vous offrant ainsi une plus grande sécurité et confidentialité lorsque vous naviguez sur le web.

Le navigateur Tor

Le navigateur Tor, quant à lui, crypte les données en les faisant passer par plusieurs réseaux décentralisés, ce qui rend leur traçage quasiment impossible. Concrètement, cette technologie achemine le trafic via au moins trois serveurs, chiffrant ainsi les données à chaque étape du processus.

Le VPN

Enfin, le VPN présente de grande similitude avec un proxy puisqu’il masque votre adresse IP et votre emplacement réel, mais cette solution a un avantage de taille : le chiffrement AES 256 bits. De niveau militaire, ce cryptage est utilisé par la plupart des entreprises et des agences gouvernementales pour s’assurer que les données ne puissent être lues que par le destinataire.

En prenant en compte toutes ses informations, on peut dire que les VPN se présentent comme l’option la plus efficace pour naviguer sur le web en tout anonymat. De plus, le dispositif permet aux internautes d’accéder à des contenus qui sont normalement bloqués dans votre région.

