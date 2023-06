Pourquoi ne surtout pas regarder de porno sur le VPN de votre entreprise ?

Évitez d’utiliser le VPN de votre entreprise pour des activités inappropriées lorsque vous travaillez à domicile.

Depuis que nous travaillons à domicile depuis trois ans, nous avons accès aux systèmes de notre entreprise grâce au VPN fourni. Cependant, il est important de souligner que nous ne l’utilisons pas pour des activités inappropriées, telles que la consommation de contenu pornographique.

Vous venez de mentionner le mot porno ?

L’utilisation d’un VPN commercial crée un tunnel crypté, protégeant notre activité en ligne des regards indiscrets. Tout de même, l’utilisation du VPN fourni par notre entreprise présente des différences importantes. Bien qu’il garantisse également notre confidentialité, il nous connecte au réseau interne de l’entreprise, permettant à notre employeur de nous voir comme si nous étions au bureau.

Ainsi, il est essentiel de respecter les politiques de l’entreprise et de ne pas utiliser le VPN à des fins inappropriées, comme la consultation de contenu pornographique. En comprenant cette distinction, nous préserverons notre réputation professionnelle et maintiendrons la confiance au sein de notre environnement de travail. Nous tenons à souligner que la consommation de contenu pornographique relève de la sphère personnelle et légale de chacun, sans porter de jugement. L’utilisation adéquate du VPN garantit notre vie privée et nous permet de protéger notre identité et nos activités en ligne.

La confidentialité sur un VPN d’entreprise ne doit pas être considérée comme garantie

Nous avons appris de personnes compétentes que l’utilisation du réseau de l’entreprise ne garantit pas une confidentialité totale. Cela s’applique également au VPN d’entreprise, bien que fonctionnant différemment d’un VPN personnel. Un VPN commercial vise à préserver l’anonymat de l’utilisateur, empêchant même le fournisseur de VPN de connaître les activités effectuées.

En revanche, les réseaux d’entreprise sont différents. L’employeur peut surveiller les activités contraires à la politique de l’entreprise, comme le téléchargement de fichiers BitTorrent, l’extraction de Bitcoin ou la consultation de contenu pornographique. Les employeurs peuvent être tenus de conserver des enregistrements d’activité, ce qui ne concerne pas les fournisseurs de VPN.

Il est donc essentiel de réfléchir attentivement avant d’utiliser le VPN d’entreprise à des fins personnelles. Même si nous avons confiance en notre employeur, il est préférable de ne pas exposer d’informations personnelles sensibles lors de l’utilisation du réseau de l’entreprise. La prudence est de mise pour protéger notre vie privée et notre sécurité en ligne.

L’aspect professionnel

Lorsque vous êtes au travail, il est facile de se conformer aux normes professionnelles. Au bureau, vous adoptez un comportement approprié, vous vous habillez correctement et vous naviguez sur le Web de manière adéquate. Regarder du contenu pornographique serait impensable.

Pourtant, lorsque vous travaillez à domicile, cette dynamique change. Vous pouvez rester en pantalon de pyjama et prendre des appels depuis les toilettes. Toutefois, il est facile d’oublier que vous êtes toujours en train de travailler. Si vous utilisez le VPN de votre entreprise, votre employeur peut surveiller votre navigation sur le Web.

Working from home? Don't view porn on your corporate VPN: https://t.co/Dcr3aPi0lV pic.twitter.com/3s1ZPzcVRq — PCMag (@PCMag) June 20, 2020

Alors que le monde se rétablit progressivement de la pandémie de COVID-19, le travail à domicile se poursuit pour beaucoup d’entre nous. Il est crucial de savoir où va votre trafic Internet. Si vous n’avez pas besoin du VPN d’entreprise, ne l’utilisez pas. Avant de faire quoi que ce soit que vous préféreriez garder confidentiel, assurez-vous que le VPN est désactivé. Utilisez un VPN personnel pour garantir une connexion sécurisée et plus privée le reste du temps.