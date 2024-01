NordPass introduit une version améliorée de son scanner de violations de données

NordPass renforce son dispositif de protection des données personnelles avec le lancement d’une version améliorée de son scanner dédié.

Avec cette nouvelle mouture, le populaire gestionnaire de mots de passe étend la surveillance aux numéros de cartes bancaires. Ceci, tout en garantissant des alertes instantanées. Cette nouvelle mise à jour de NordPass en entend optimiser votre sécurité en ligne.

Détails sur les nouvelles fonctionnalités

Bonne nouvelle pour votre vie privée ! Le gestionnaire de mots de passe NordPass vient de déployer une nouvelle version améliorée de son scanner de sécurité. Désormais, celui-ci surveillera également vos numéros de cartes bancaires, en plus de vos adresses e-mail.

Objectif : vous offrir une protection maximale contre les fuites de données. Grâce à ce scanner plus complet, NordPass pourra détecter de manière proactive si vos informations personnelles sensibles ont été compromises sur le dark web ou ailleurs. Cette surveillance accrue se fait évidemment dans le respect de votre vie privée. En effet, NordPass ne stocke aucune de vos données en clair sur ses serveurs.

Avec cette mise à jour, vous pouvez compter sur une sécurité et une confidentialité renforcée. Une excellente initiative de la part de NordPass pour vous prémunir contre les piratages et fuites de données.

A l’heure où les transactions bancaires en ligne se multiplient, il devient crucial de pouvoir vérifier si vos données bancaires ont fuité sur internet. Grâce à son nouveau scanner, NordPass vous garantit des alertes en temps réel en cas de compromission de vos numéros de carte, pour que vous puissiez réagir immédiatement et limiter les dégâts.

Mais ce n’est pas tout. Même si vous n’êtes pas directement concerné, le scanner vous informe également des violations de données générales détectées sur le web. Vous bénéficiez ainsi d’une vue d’ensemble des menaces en matière de piratage et fuites de données personnelles. De quoi renforcer votre vigilance et mettre en place les protections adéquates pour mieux sécuriser vos informations sensibles en ligne.

Avec NordPass, profitez d’un allié de poids pour veiller sur vos données bancaires 24h/24 !

Pourquoi recourir à NordPass ?

NordPass utilise le chiffrement de pointe pour sécuriser vos mots de passe et autres données sensibles. Son architecture zero-knowledge empêche même les employés de NordPass d’accéder à vos informations. De plus, l’authentification biométrique renforce encore plus la sécurité en n’autorisant que vous à accéder à votre coffre-fort de mots de passe.

Par ailleurs, NordPass a été audité par des experts indépendants. Actuellement, il est utilisé par plus de 3,8 millions de particuliers ainsi que par plus de 4 400 entreprises à travers le monde.

Avec cette nouvelle mise à jour de son scanner de violation de données, NordPass continue de promouvoir la confidentialité et la sécurité numériques.