Comment se protéger sur un wifi public ? Toutes les astuces

Vous vous connectez régulièrement à des réseaux Wifi publics ? Sachez que vous n’êtes pas à l’abri des dangers. En effet, de nombreux pirates informatiques se servent de ses connexions pour collecter vos données personnelles et confidentielles. Découvrez nos meilleures astuces pour se protéger sur un wifi public de manière efficace.

En vacances ou en déplacement professionnel, il est souvent nécessaire de se connecter à un réseau wifi public avec son smartphone, tablette ou ordinateur portable. Mais saviez-vous que ces connexions représentent un réel danger pour votre confidentialité et posent de nombreux risques pour votre sécurité informatique ? En effet, comme ces réseaux sont généralement peu sécurisés, les données que vous y transmettez peuvent facilement être interceptées par des tiers malveillants. Heureusement, il existe plusieurs solutions simples et efficaces pour vous protéger sur un wifi public.

Ne laissez personne accéder à vos données avec un VPN

Lorsque vous vous connectez à un réseau wifi public, vous n’avez aucune idée de qui est connecté au même réseau que vous. De ce fait, vous multipliez vos chances de vous exposer à des hackers et de mettre vos données personnelles à risque. Ainsi, il est important de se protéger avec un VPN comme NordVPN pour empêcher toute personne malveillante et les regards indiscrets d’accéder à vos données.

En effet, une solution VPN est capable de chiffrer l’intégralité de votre trafic internet et rendre vos données indéchiffrables. NordVPN propose notamment le cryptage AES-256-bit (Advanced Encryption Standard), le système de chiffrement de données utilisé par les banques et les agences gouvernementales.

De plus, les réseaux privés virtuels s’appuient sur les meilleurs protocoles de sécurité pour protéger efficacement vos communications sur Internet, parmi lesquels : le protocole L2TP/IPSec ou encore OpenVPN. Les meilleurs VPN proposent également des fonctionnalités de sécurité avancées pour chiffrer les données, masquer votre adresse IP et même bloquer les sites malveillants. En l’occurrence, NordVPN met à la disposition de ses utilisateurs la fonction Kill switch qui désactive automatiquement la connexion Internet lorsque le VPN se déconnecte ou encore le double VPN. Ce dernier permet de chiffrer votre trafic internet deux fois en le passant par deux serveurs VPN différents. Par ailleurs, la solution panaméenne fait partie des rares VPN qui offrent une protection contre les fuites DNS.

Se protéger sur un réseau wifi public grâce un bon paramétrage

À la différence des réseaux domestiques, les hotspots wifi dans les lieux publics ne sont pas cryptés, ce qui rend votre appareil particulièrement vulnérable aux failles de sécurité. Ainsi, pour protéger vos données d’éventuels pirates, vous devez prendre certaines mesures de sécurité.

Tout d’abord, avant de vous connecter à un réseau public, vous devez aller dans les paramètres de votre appareil pour désactiver le partage de position. Pensez également à désactiver la fonctionnalité de partage de fichiers et de dossiers souvent activée par défaut. Pour ce faire, rendez-vous dans les options de partage de votre système d’exploitation.

Ensuite, si vous avez un pare-feu sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, n’oubliez pas de l’activer pour bloquer les connexions entrantes non autorisées et empêcher les logiciels malveillants de s’introduire dans votre système.

Les bonnes habitudes à mettre en place pour minimiser le niveau de risque

En connectant votre appareil à un réseau WiFi public, vous rendez votre appareil et vos données vulnérables aux piratages informatiques. Pour minimiser le niveau de risque, il est important d’adopter les bonnes habitudes. En voici quelques-unes :

Ne pas effectuer de transactions financières ou de paiements en ligne

S’assurer de ne pas envoyer de données sensibles comme des mots de passe.

Ne pas oublier de vous déconnecter de vos comptes .

. Vérifier que les sites web que vous visitez utilisent le protocole https.

Éviter de télécharger des fichiers ou des logiciels de sources inconnues.

Choisir un réseau Wi-Fi sécurisé avec un mot de passe autant que possible

Désactiver la connexion automatique aux réseaux WiFi disponibles

Vérifier que vous êtes bien connecté au bon nom du réseau (SSID)

Par ailleurs, on vous conseille de mettre régulièrement à jour votre appareil et l’ensemble de vos logiciels. Les mises à jour ont pour vocation de corriger les éventuelles failles de sécurité de votre système et de prévenir les attaques.