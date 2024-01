TikTok : Le hack ultime pour obtenir vos pièces à -20%

Bon plan pour les accros de TikTok ! L’application chinoise propose désormais les pièces virtuelles, utilisées pour récompenser les créateurs, à des tarifs mini au Brésil. Découvrez comment bénéficier de TikTok moins cher au Brésil.

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs, TikTok est devenu le réseau social incontournable de la Gen Z. En France, les 15-24 ans sont accros à cette application qui a quadruplé en popularité pendant les confinements. Influenceurs et créateurs de contenu affluent, attirés par un système de monétisation efficace via des « pièces TikTok« . Ces jetons virtuels permettent aux fans de soutenir leurs vedettes préférées.

Cependant, les tarifs de ces fameuses pièces varient énormément d’un pays à l’autre. Heureusement, il existe un bon plan méconnu pour les obtenir moins chers ! En configurant votre compte TikTok avec un VPN de localisation, vous pourrez acheter vos pièces au Brésil où les prix sont mini. Suivez le guide pour avoir TikTok moins cher au Brésil.

Comment avoir TikTok moins cher au Brésil ? En connectant votre appareil à un serveur VPN situé au Brésil, vous pourrez accéder à TikTok comme si vous étiez situé dans ce pays. Vous pouvez ainsi profiter des pièces TikTok à prix réduit. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Connectez-vous à un serveur au Brésil

Achetez les pièces sur l’application TikTok. Essayer gratuitement NordVPN

Pièce TikTok : qu’est-ce que c’est ?

Les pièces TikTok sont une monnaie virtuelle permettant aux créateurs de contenus d’être rémunérés par leurs abonnés. Concrètement, pendant les diffusions en direct, les fans peuvent leur envoyer des stickers virtuels, dont les prix en pièces TikTok varient de 5 à 5 000 ! La plateforme reçoit alors 50 % de ces pourboires. Il peut ensuite convertir ses pièces en diamants, une autre monnaie in-app, avant de les transformer en dollars via PayPal.

Si vous suivez des lives de créateurs TikTok étrangers, vous avez sûrement noté que les prix des pièces changent d’un pays à l’autre. Cela s’explique par le fait que TikTok ajuste ses prix en fonction du pouvoir d’achat local sur chacun des 155 marchés où l’application est présente. Ainsi, certains pays comme le Brésil proposent les pièces TikTok beaucoup moins chères !

Achetez des pièces TikTok moins chères

Le prix des pièces TikTok varie beaucoup d’un pays à l’autre. Au Brésil ou aux Philippines par exemple, elles sont bien moins chères qu’en France ! Pour profiter de ces tarifs avantageux, il vous faut utiliser un VPN. En modifiant votre adresse IP, cet outil vous permettra de vous connecter à TikTok via un serveur situé dans le pays de votre choix. Vous pourrez alors acheter vos pièces au prix local.

Cependant, tous les VPN ne se valent pas pour débloquer les géorestrictions de TikTok. Certains ne parviennent pas à masquer votre localisation réelle. Heureusement, vous pouvez compter sur NordVPN ! Ce fournisseur garantit une sécurité maximale et une capacité hors pair à déverrouiller les sites et applis bloqués par zone géographique.

En prime, il propose de nombreuses fonctionnalités très pratiques. Vous pourrez ainsi changer votre localisation en deux clics pour recharger votre portefeuille TikTok au meilleur prix, où que vous soyez dans le monde.