Top des arnaques VPN à éviter en 2023 !

Avec la popularité toujours croissante des VPN, il n’est pas surprenant que les escrocs profitent des utilisateurs peu méfiants. En effet, il existe différents types de scams VPN dont vous devez vous méfier. Dans cet article, nous allons passer en revue les principales arnaques VPN à éviter en 2023.

Les VPN sont indispensables pour protéger votre vie privée et votre sécurité en ligne. Cependant, il existe de nombreuses arnaques et de services VPN inefficaces qui peuvent mettre votre confidentialité et votre sécurité en danger. Afin de vous aider à éviter les écueils, voici un aperçu des arnaques VPN à éviter en 2023.

Services VPN gratuits

De nombreux fournisseurs de VPN peu scrupuleux tentent aujourd’hui de vous attirer avec la promesse d’un service gratuit. Pourtant, dans la réalité, ils ne le sont pas. En effet, ces derniers ont souvent des intentions cachées. Certains pourraient même vendre vos données à des entreprises tierces à des fins de publicités ou commerciales. Vous pouvez alors être la cible de publicités agressives et de logiciels espions. Pour toutes ces raisons, il est important de rester vigilant face à ces offres gratuites. Pensez toujours à lire les petits caractères avant de vous engager

Bien sûr, il existe de très bons VPN gratuits. En revanche, même le meilleur des services freemium ne sera jamais aussi fiable que les services payants. Dans la pire des cas, ils peuvent même être une source de malware. De ce fait, il est important d’être extrêmement prudent lorsque vous utilisez un service VPN gratuit.

Les abonnements VPN à vie

Les abonnements VPN à vie sont une forme d’arnaque très répandue. Les fournisseurs de VPN tentent de vendre des abonnements à vie à un prix très bas. Mais en réalité, la plupart de ces abonnements se verront annuler ou verront leurs conditions changer après quelques mois d’utilisation. En fait, en termes de coût et de rendement, ce type d’offre n’est pas viable à long terme pour les fournisseurs qui doivent engager des frais pour maintenir leurs serveurs et logiciels à jour.

En ce sens, il est important de faire preuve de prudence lors de l’achat d’un abonnement VPN à vie. Si vous envisagez de choisir ce type de forfait, assurez-vous de lire attentivement les conditions d’utilisation avant de finaliser votre achat.

La garantie de remboursement

Lorsque vous recherchez un VPN, vous verrez souvent des fournisseurs proposer une « garantie de remboursement ». Ce qui est une très bonne chose. Attention toutefois parce que certains services ne tiennent pas réellement leur promesse. En fait, il arrive que le prestataire qui promet de vous indemniser si vous n’êtes pas satisfait du service déroge à ses engagements.

En effet, lorsque vous essayez d’annuler le service, il vous donne soudain toutes sortes d’excuses pour lesquelles il ne peut pas vous dédommager. Entre autres, il peut vous dire que la garantie de remboursement ne s’applique qu’à certaines formules ou encore vous dire que les paiements sont limités dans le temps. Dans certains cas, ils peuvent tout simplement refuser de vous rembourser sans aucune raison valable. A ce moment-là, vous devez franchir des obstacles presque insurmontables pour récupérer votre argent.

Ainsi, lorsque vous achetez un service VPN, vérifiez que celui-ci propose une politique de remboursement équitable et une période d’essai suffisamment longue (au moins 30 jours) pour vous permettre de tester le service avant de vous engager à long terme. Assurez-vous également que le service ne vous facturera pas des frais cachés lors de la fin de votre période d’essai.

L’arnaque de l’offre à durée limitée

Les arnaques sur les VPN sont très fréquentes et peuvent être difficiles à repérer. L’offre à durée limitée fait partie des arnaques VPN les plus courantes. Celle-ci consiste à proposer des tarifs très bas pour un abonnement de courte durée, puis des tarifs beaucoup plus élevés pour un abonnement à long terme. Les fournisseurs de VPN malveillants utilisent souvent cette technique pour inciter les internautes à souscrire à leur service en espérant ensuite qu’ils soient suffisamment satisfaits pour payer le prix plein.

Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Beaucoup de personnes se retrouvent avec un service VPN qui ne fonctionne pas comme promis. De plus, la plupart du temps, les arnaqueurs vous incitent aux moyens d’offres alléchantes à acheter des abonnements qui ne sont pas réellement adaptés à vos besoins.

Dans tous les cas, si vous envisagez de recourir à un service VPN à durée limitée, assurez-vous de bien comprendre comment il fonctionne et les services auxquels vous pourrez prétendre avant de vous engager. Ne payez jamais à l’avance puisqu’il y a de fortes chances que vous ne soyez pas entièrement satisfait du service.

Les politiques no logs

De nos jours, la plupart des fournisseurs de VPN sont honnêtes et sécurisés. Cela n’empêche qu’il y en a encore quelques-uns qui ne le sont pas. Il est donc important de prendre connaissance de la politique de l’entreprise avant de souscrire à un abonnement.

D’ailleurs, une bonne politique no logs doit être clairement écrite et facile à trouver sur le site web du prestataire. Cette dernière doit indiquer de manière transparente et sans équivoque que le fournisseur ne conserve aucun journal des activités de ses utilisateurs. De ce fait, vos données personnelles et vos informations de navigation ne seront pas enregistrées.

Faux Virtual Private Network

Les faux Virtual Private Network (VPN) sont des services qui prétendent fournir une protection et une confidentialité en ligne, mais qui sont en réalité conçus pour voler les données personnelles et le contenu des utilisateurs. Ces services VPN peuvent être présentés sous forme d’applications mobiles, de logiciels à installer sur votre ordinateur ou d’extensions de navigateur. Il est donc important de faire preuve de prudence et de vérifier certains critères avant de choisir un VPN.

Voici quelques indices qui peuvent vous aider à identifier un faux VPN :

Les offres trop belles pour être vraies.

Une interface utilisateur non professionnelle.

Des protocoles de sécurité faibles.

Par ailleurs, l’une des meilleures manières de reconnaître un faux VPN est de vérifier ses antécédents et sa réputation. Vous devez vous assurer que le service est reconnu et qu’il a fait ses preuves en matière de sécurité et de confidentialité. En outre, vous pouvez également vérifier que le VPN est pris en charge par le fournisseur et qu’il offre des fonctionnalités de sécurité supplémentaires, comme un pare-feu ou un cryptage de niveau militaire.

Les faux avis, récompenses, commentaires et témoignages

Les arnaques VPN peuvent se présenter sous différentes formes, notamment des faux avis, récompenses, commentaires et témoignages. En effet, les fournisseurs peu fiables utilisent souvent ces tactiques pour essayer de vanter leur solution. Lorsque vous recherchez un bon VPN, les avis et commentaires fallacieux publiés sur le site Web du service peuvent vous induire en erreur tant ils peuvent être très convaincants. C’est la raison pour laquelle, il est crucial de vérifier leur authenticité avant de prendre une décision.

Dans tous les cas, lorsque vous vous achetez un VPN, vous devez vous assurer que vous choisissez un fournisseur qui soit digne de confiance et sûr. Prenez le temps de lire les vrais avis des utilisateurs pour vous assurer que le VPN que vous choisissez convient à vos besoins. Vous pourrez les trouver sur des sites spécialisés, des forums et les réseaux sociaux. Une arnaque VPN peut être facilement repérée si les avis sont trop excellents et trop nombreux.

Quel VPN utiliser ? Lorsqu’il s’agit de choisir un VPN, il est important de prendre en considération certains critères tels que la sécurité et la confidentialité. Sans oublier la vitesse de connexion, le support client et les fonctionnalités offertes. NordVPN se présente comme l’un des meilleurs choix pour les internautes à la recherche d’une solution fiable et sécurisée. Ce VPN offre non seulement une sécurité exceptionnelle et une vitesse de connexion rapide, mais elle est également connue pour sa politique de confidentialité stricte et ses nombreuses fonctionnalités. Essayer gratuitement NordVPN

Arnaques VPN : comment se protéger efficacement ?

En 2023, la sécurité sera plus importante que jamais. Ainsi, vous devez faire attention aux fournisseurs VPN non sécurisés qui vous proposent des services à bas prix, mais qui peuvent ne pas offrir les niveaux de sécurité et de confidentialité dont vous avez besoin. En tant qu’utilisateur, vous devez faire preuve d’une vigilance accrue lorsque vous choisissez un service VPN. Pour ce faire, prenez le temps de vérifier que la légitimité de l’entreprise que vous avez choisi, qu’elle offre une bonne protection de la confidentialité. Un bon VPN doit également proposer des mises à jour régulières pour vous protéger contre les dernières menaces.

En outre, assurez-vous de choisir un VPN qui offre des fonctionnalités de sécurité avancées, une protection contre les fuites DNS, une option Kill switch. Un bon VPN doit également mettre à votre disposition des protocoles de sécurité performants, des certificats SSL pour chiffrer vos données ainsi qu’un cryptage de qualité militaire. Enfin, il est également crucial de vérifier que le VPN a une bonne politique de confidentialité, qu’il ne conserve pas de journaux de vos activités en ligne et n’enregistre pas vos données personnelles.