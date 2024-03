Vous souhaitez naviguer sur la toile en toute sécurité ? Un VPN de qualité est votre meilleur allié. Connexion rapide, confidentialité totale, serveurs optimisés, l’internet sans frontières et sans compromis est à portée de main. Vos contenus nationaux préférés vous suivent où que vous soyez grâce à des milliers de serveurs. Dîtes adieu aux données compromises et faites le choix de l’excellence en matière de VPN. Découvrez notre top 7 des meilleures alternatives à PureVPN.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur NordVPN est une solution VPN de choix qui rivalise avec PureVPN. Fiable, performant et ayant un cryptage robuste, ce VPN offre de nombreux avantages. En utilisant cette solution panaméenne, vous allez pouvoir bénéficier des vitesses de connexion rapides. Que vous cherchiez un service VPN sûr, rapide et efficace, NordVPN répondra à vos attentes. Essayer gratuitement NordVPN

Auparavant, les internautes ont fait confiance à PureVPN. Cependant, le service a transmis des informations privées au FBI. Cela a nui à sa réputation et depuis, le fournisseur a déplacé ses activités aux îles Vierges britanniques pour mieux protéger la sécurité des utilisateurs.

Aujourd’hui, PureVPN suscite encore de la méfiance. Bien que le fournisseur propose des fonctionnalités utiles et une compatibilité multi-plateformes, les doutes subsistent. Vous êtes à la recherche de VPN fiables ? Suivez le guide avec ce top des meilleures alternatives à PureVPN.

NordVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 6 000+ dans plus de 60 pays

Serveurs dédiés : P2P, Onion over VPN, Double VPN, IP dédiée

Connexions simultanées : 6

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2/IPsec, WireGuard (NordLynx)

Chiffrement : AES-256-GCM

NordVPN qui se trouve être le numéro un des alternatives à PureVPN est sûre et fiable. Connu pour être un VPN de qualité, cela est approuvé par des audits de sécurité indépendants. Actuellement, il offre de nombreuses fonctionnalités avancées, entre autres les DNS privés et les serveurs basés sur la RAM. Outre cela, sa protection contre les menaces et ses outils de confidentialité comme Dark Web Monitor renforcent la sécurité.

Par ailleurs, NordVPN propose également de nombreuses fonctionnalités intéressantes. En choisissant ce fournisseur, vous pouvez utiliser un cryptage de qualité, NordLynx ainsi que des serveurs spécialisés pour le torrenting et pour le streaming. Concernant ses abonnements, NordVPN propose son tarif à partir de 3,39 €/mois. Avec toutes ces options, NordVPN est l’une des meilleures alternatives à PureVPN.

Réputation sûre et fiable

Fonctionnalités avancées

Protection contre les menaces et outils de confidentialité

Serveurs spécialisés pour torrenting et streaming

Plus cher que d’autres VPNs bas de gamme

Surfshark

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 3 200+ dans plus de 100 pays

Serveurs dédiés : P2P, Static IP, MultiHop

Connexions simultanées : illimitées

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, WireGuard

Surfshark fait partie des meilleures alternatives à PureVPN. Comparé à ce dernier, il propose les mêmes fonctionnalités, que ce soit en matière de sécurité ou de confidentialité en ligne. Cependant, il propose des abonnements beaucoup moins chers. Vous pouvez ainsi vous inscrire à ce service VPN à partir de 1,99 € par mois.

Par ailleurs, si vous voulez contourner facilement les restrictions imposées par certains sites ou votre FAI, Surfshark est votre allié de choix. Cerise sur le gâteau, le fournisseur propose désormais une solution complète pour une navigation sécurisée. En bref, Surfshark est à considérer si vous êtes à la recherche d’une excellente alternative à PureVPN.

Vitesse de connexion rapide

Politique stricte de non-journalisation

Déblocage efficace des contenus géo-restreints

Application facile à utiliser

Assistance client réactive 24/7

Interface limitée avec peu de fonctionnalités avancées

Vitesses de chargement parfois lentes pour le streaming

CyberGhost

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 8 600+ dans plus 100 pays

Serveurs dédiés : P2P, Streaming, NoSpy

Connexions simultanées : 7

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, WireGuard

CyberGhost est également une alternative à PureVPN. Actuellement, il possède des applications robustes, des fonctionnalités variées et des vitesses plus élevées. Appartenant à Kape Technologies, il assure une politique de non-enregistrement.

CyberGhost propose également le support WireGuard, la protection contre les fuites DNS, un kill switch automatique, un bloqueur de publicité et un tunneling fractionné pour une personnalisation maximale. Ses serveurs de streaming dédiés et de torrenting fonctionnent parfaitement.

En outre, CyberGhost propose à ses utilisateurs des serveurs NoSpy, une option IP dédiée et une fonctionnalité CyberGhost Antivirus. Avec un abonnement à partir de 2,19 €, il devient une option abordable et fiable pour assurer votre sécurité en ligne.

Fonctionnalités de sécurité avancées

Politique stricte de non-journalisation des données

Vitesses de connexion élevées et stables

Assistance client 24/7 en français

Interface un peu surchargée et complexe

Prix un peu élevé par rapport à certains concurrents

ExpressVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 3 000+ dans 105 pays

Serveurs dédiés : P2P, Streaming, MediaStreamer

Connexions simultanées : 5

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, Lightway

Vous êtes à la recherche d’une excellente alternative à PureVPN ? Si c’est le cas, ExpressVPN est fortement recommandé. Il garantit non seulement la confidentialité de vos données, mais il propose également de nombreuses fonctionnalités attrayantes. Outre cela, son utilisation vous permet un streaming de vidéos en 4K sur les plateformes populaires comme Netflix, Hulu, Prime Video … Comme certains fournisseurs VPN, il est également idéal pour les jeux et le torrenting.

Par ailleurs, ExpressVPN est basé aux îles Vierges britanniques. De ce fait, il n’est pas tenu de stocker ou de partager vos données avec les autorités. En outre, il se distingue par sa politique stricte de non-conservation des données et par ses serveurs sécurisés en RAM. Aujourd’hui, le service propose un support par chat en direct et à partir de 6,42 €/mois, il offre une solution VPN.

Applications intuitives et faciles à utiliser

Vitesses de connexion ultra-rapides et fiables

Fonctionnalités avancées comme le split tunneling

Politique stricte de non-journalisation

Prix plus élevé que la plupart des concurrents

Certaines limitations sur l’utilisation P2P selon les serveurs

Atlas VPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 750+ dans plus de 42 pays

Serveurs dédiés : P2P, Streaming

Connexions simultanées : illimitées

Protocoles de sécurité : WireGuard, IKEv2

Chiffrement : AES-256

Depuis sa création en 2019, AtlasVPN a rapidement gagné en popularité. Comme la majorité des fournisseurs VPN, il utilise le protocole WireGuard. Cependant, le fait qu’il n’ait pas OpenVPN et ne propose pas d’obscurcissement peut être un inconvénient.

Par ailleurs, les applications d’AtlasVPN sont disponibles sur différentes plateformes. De plus, elles proposent des fonctionnalités importantes comme le kill switch et le tunnel divisé. Par ailleurs, les connexions multi-sauts, le blocage des publicités et la protection contre les logiciels malveillants améliorent votre expérience sur Internet.

AtlasVPN fonctionne bien avec de nombreux services de streaming, mais parfois son kill switch peut avoir des fuites temporaires lors de la reconnexion. Malgré quelques problèmes, il rivalise efficacement avec PureVPN en raison de ses fonctionnalités et de ses performances. À partir de 1,54 € par mois, AtlasVPN se présente comme une alternative prometteuse.

Déblocage efficace de nombreux services de streaming populaires

Assistance par chat en direct pour les abonnés

Vitesses de connexion rapides

Excellent pour le streaming

Serveurs relativement petits par rapport à certains concurrents

Absence de fonctionnalités avancées

PrivadoVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 387 dans 48 pays

Serveurs dédiés : P2P, Streaming

Connexions simultanées : 10

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2/IPsec, WireGuard

Chiffrement : AES-256-GCM

PrivadoVPN, une alternative à PureVPN, assure une sécurité de qualité. D’abord, à seulement 1,99 €/mois, son abonnement est abordable. Ensuite, son siège social en Suisse garantit une confidentialité solide.

Par ailleurs, son application est simple à installer et à utiliser. En matière de service, PrivadoVPN chiffre efficacement les données et masque l’adresse IP avec succès.

Néanmoins, la politique de confidentialité n’est pas totalement « No-Log », avec un suivi de l’appareil utilisé.

Politique de non-journalisation stricte

Applications faciles à utiliser

Bloqueur de publicités intégré et filtrage des malwares

Fonctionnalités de sécurité avancées

Réseau de serveurs limité

Absence de fonctionnalités plus avancées

Ivacy VPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 5 700+ dans plus de 100 pays

Serveurs dédiés : P2P, Streaming, Double VPN

Connexions simultanées : 10

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, WireGuard

Chiffrement : AES-256

Créé en 2007 à Singapour, IvacyVPN est une bonne alternative à PureVPN. En ce moment, il offre un chiffrement de données et une excellente protection de la vie privée en ligne. De plus, IvacyVPN propose une adresse IP dédiée pour plus de confidentialité.

Par ailleurs, il possède la fonctionnalité Split Tunneling. Vous pouvez ainsi choisir les applications à protéger par le VPN. Il possède également un Kill Switch qui garantit une sécurité renforcée en cas de dysfonctionnement du VPN. Ces différentes options offrent une protection supplémentaire en ligne. Comparé à certains VPN, Ivacy propose un prix compétitif pour ceux à la recherche d’un VPN abordable, mais de qualité. D’ailleurs, son abonnement commence à 1,99 €/mois.

Vitesses de connexion rapides

Applications facile d’utilisation pour toutes les plateformes

Assistance client 24h/24 et 7j/7

Prix abordable

Politique de logs peu claire

Applications mobiles peu développées

FAQ

Un VPN gratuit peut-il remplacer PureVPN ?

Soyons clairs, PureVPN n’est pas un fournisseur extraordinaire. D’après certaines informations utilisateurs, il souffre de quelques lacunes. De plus, à cause des données sensibles qui ont fuité auparavant, quelques usagers ne lui font pas confiance. Malheureusement, les services VPN gratuits ne font pas mieux. De ce fait, il est toujours conseillé de privilégier les VPN payants.

Dans tous les cas, la majorité des solutions VPN manquent de crédibilité. Même si ProtonVPN ou encore Atlas VPN sont plus sûrs, leurs versions gratuites sont limitées.

Concernant PureVPN, il possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes et une excellente performance. Que ce soit en termes de serveurs et de trafic, il dépasse largement les VPN gratuits. En bref, PureVPN ne pourra pas être remplacé par un VPN gratuit.

Pourquoi utiliser un autre VPN par rapport à PureVPN ?

Même si PureVPN possède des performances satisfaisantes, voire plus, ses alternatives offrent de nombreux avantages. Connexion rapide, confidentialité totale, fonctionnalités de sécurité avancées… Tout a été pensé pour vous offrir une expérience d’utilisation fiable et fluide.

Quels sont les inconvénients des alternatives à PureVPN ?

Certains inconvénients des alternatives à PureVPN peuvent inclure des abonnements plus élevés que d’autres VPN moins performants. Cependant, il est souvent préférable de payer plus pour un VPN de qualité qui assure la confidentialité et la sécurité en ligne.

Pourquoi choisir NordVPN comme alternative à PureVPN ?

NordVPN est considéré comme l’une des meilleures solutions de sécurité du marché. Ses serveurs dédiés au torrenting/streaming, son kill switch, son interface minimaliste et sa politique no-log ne sont que quelques-uns de ses nombreux atouts.

