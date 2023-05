Google Bard dispo partout sauf en France : comment l’essayer quand même ?

Google Bard est désormais disponible sans liste d’attente dans plus de 180 pays… mais pas en France. Découvrez comment utiliser le chatbot IA malgré tout !

Lors de la conférence I/O 2023, organisée le 10 mai, Google a annoncé le lancement de Bard dans plus de 180 pays.

Après être restée plusieurs mois accessible uniquement sur liste d’attente aux Etats-Unis et en Angleterre, l’IA conversationnelle est désormais disponible pour n’importe qui et sans restriction.

Plusieurs nouvelles fonctionnalités ont aussi été ajoutées. Le chatbot maîtrise désormais le coréen et le japonais en plus de l’anglais, et s’enrichit de « Tools » similaires aux plugins de ChatGPT.

Today we’re removing the waitlist process and making Bard available in over 180 countries and territories, with more coming soon. 🎉#GoogleIO pic.twitter.com/m6HSzScs4P